Aktivistka kousek od premiéra, vlajka nad Staromákem. „Nemělo by se jim to povolit. Nic jiného než nenávist,“ řekl rabín Sidon. Postřehy ze shromáždění

„Nedělám si iluze o palestinských protestech, které velmi chatrně přikrývají prachsprostý antisemitismus a to v Londýně, Sydney a kdekoliv na světě. Doufejme, že v Praze toho bude co nejméně,“ sdělil ParlamentnímListům.cz bývalý úřednický premiér Jan Fischer. Na včerejším shromáždění Společně pro Izrael se totiž, aniž by si toho většina lidí všimla, propalestinští aktivisté docela činili.

reklama

„Podívej se na ní, to se mi snad zdá,“ vykřikl jeden z pořadatelů středečního shromáždění a hnal se za ošuntělou dívkou skrytou hned za pódiem. V té době stál nedaleko i český premiér Petr Fiala a kolem něj jeho ochranka. Stalo se při shromáždění Společně pro Izrael, které pořádala Federace židovských obcí na Staroměstském náměstí v Praze. A bylo toho více…

Rabín o falešných představách

Celkem zanedbanou dívku v ošoupaném oblečení odnesl pořadatel vlastně až k hlídkujícím policistům, kde si začala zakrývat obličej, protože si ji mnoho lidí fotografovalo. Když se ji muži zákona ptali, co za pódiem dělala, nereagovala. Když po ní chtěli pas, žádná odezva. Takže jí nakonec nasadili želízka a odvedli na služebnu.

Nedaleko pódia postával i vrchní zemský rabín Karol Sidon. Jedenaosmdesátiletému muži se v obličeji zračilo dojetí. „Podobná shromáždění jsou velmi důležitá pro to, aby napadení lidé v Izraeli věděli, že jsou s nimi ostatní po celém světě solidární. Ostatně chci, aby toto soucítění vytrvalo co nejdéle,“ podotkl a k chování propalestinských aktivistů řekl: „Akce takzvaných propalestinských aktivistů by se neměly vůbec povolit. To je celé. Když doufáme, že z jejich strany vyjde něco lepšího než nenávist, tak se mýlíme. Vždy u nich půjde jen o falešné představy. Bohužel.“

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Expremiér o evropském antisemitismu

Z věže Staroměstské radnice vyvěsili „propalestinci“ vlajku s nápisem Stop zabíjení v Palestině, konec okupace. Z auta, projíždějícího za pódiem Federace židovských obcí, někdo vykřikl „Alláhu Akbar.“ Zanedlouho tam začal mluvit předseda vlády Fiala: „...o tom, co se stalo 7. října, je těžké mluvit. Násilí a krutosti, které jako by neměly žádné hranice…“

Podle pohublého úřednického expremiéra Jana Fischera, který pozorně naslouchal, je „každý hlas, slovo, akce, mítink lidí, kteří vyjádří podporu Izraeli, v této situaci a za těchto okolností důležitý a dává smysl. I s ohledem na to, co se děje v Evropě, kde dochází k nástupu antisemitismu a věcí s ním spojených“. Následně se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i k narušitelům: „Odpůrci Izraele začali lít olej do ohně poměrně velice brzo, co se ten šílený masakr stal. Mám z toho obavy. Kdo by neměl. Nicméně pevně doufám, že se tato společnost většinově vyjádří pro Izrael. Na druhou stranu si nedělám iluze o palestinských protestech, které chatrně přikrývají prachsprostý antisemitismus a to v Londýně, Sydney a kdekoliv na světě. Doufejme, že v Praze toho bude co nejméně.“

Kruh nenávisti a potřeba vysvobodit rukojmí

Statistik Fischer ještě na otázku ohledně většinově levicového smýšlení „propalestinců“ prohlásil: „Někdo kdysi pravil takovou téměř politickou poučku, že jde o kruh. Ultrapravičáci se v tom kruhu v tom extremistickém spoji setkají s ultralevičáky a vlastně si do jisté míry rozumí. To je obludný, ale pravdivý příklad.“ Propalestinští aktivisté, nesoucí třeba nápisy Izrael podporuje genocidu následně pod Staroměstskou radnicí vytvořili skrumáž, kterou od naštvaných účastníků shromáždění musel oddělit kruh z policistů. To už zaznamenali všichni. Pak „provokatéři“ v kordonu policie odešli.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Rabín Sidon se také vyjádřil k připravované pozemní operaci v Pásmu Gazy a k osudu rukojmích Hamásu. „Samozřejmě že to otálení je hlavně kvůli Američanům. Nicméně od samého začátku se vědělo, že to bude dlouho trvat. Celá operace totiž bude asi největší zkouškou armády, jestli to početně a materiálně zvládne. Bude to těžké a nebezpečné,“ řekl a dodal: „Doufám, že bude dost času, aby armáda alespoň většinu z rukojmích osvobodila.“

Psali jsme: „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského Zeman tuší, proč Pavel na 28. října skoro nic neřekl Pozor. „Arabové v USA mohou Bidenovi prohrát volby.“ Je jich dost Terorismus, kde je policie? Rozhořčení nad protestem proti Fialovi. Přišlo vysvětlení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE