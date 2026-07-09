Premiér Babiš: Antibabišismus u některých lidí nejde vyléčit

09.07.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podání ruky s Donaldem Trumpem a reakci české opozice a opozičních médií.

Premiér Babiš: Antibabišismus u některých lidí nejde vyléčit
Foto: Facebook
Popisek: Donald Trump a Andrej Babiš

Tak tohle mě opravdu pobavilo.

Několik dní před summitem NATO v Ankaře opoziční politici a protivládní média netrpělivě čekali, až přijde nějaký průšvih. Doufali, že nás prezident Trump seřve za výdaje na obranu, i když nás do této situace dostala Fialova vláda. Vyloženě se těšili, že dostaneme kartáč a naše země bude mít ostudu.

Nestalo se z toho nic.

Summit byl pro Českou republiku úspěšný, prezident Trump byl naprosto v pohodě a žádná kritika nepřišla. A protože se žádný skandál nekonal, bylo potřeba ho vymyslet.

Opozice přišla s tím, že jsem se prezidentu Trumpovi vnutil, abych si s ním potřásl rukou. Na internet dali manipulativní fotografii, která měla jejich smyšlený příběh potvrzovat. Zase si asi rozdali nějaké komunikační karty, protože to psali úplně všichni.  A okamžitě se toho chytla některá média. Místo aby udělali z opozice blbce, že manipulují a lžou, tak začala jejich lež potvrzovat, nebo je minimálně citovat a psát, jak se „Babiš se dostal pod palbu kritiky opozice“. A realita? Nikde.

Jenže pak se objevilo video. A na něm je všechno jasně vidět. Stál jsem na svém místě. Prezident Trump šel kolem mě a sám mi podal ruku. Já jsem mu ji samozřejmě podal také. A že mě to potěšilo? Samozřejmě. Ne každý den vám podá ruku nejmocnější muž planety. Ani teď si ale v médiích nepřečtete, jak je opozice směšná a jak opět lžou.

Přesně takhle to funguje. Když nevyjde očekávané ponížení naší vlády, tak příběh překroutí. A nejde jen o tento případ. Podobným způsobem o naší vládě informují dlouhodobě.

Zdá se, že antibabišismus u některých lidí nejde vyléčit. Pokud je zklamáním to, že je naše vláda úspěšná a Česká republika v zahraničí obstojí, pak se budu snažit, aby takových zklamání zažili ještě hodně.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , ANO , Trump

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