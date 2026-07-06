Před Ankarou: V USA slábne podpora NATO, jinde lidé méně věří Ukrajině

„Mohla by to být reakce na Trumpovu rétoriku, že zpochybňuje solidaritu s klauzulí o vzájemné obraně podle článku 5 smlouvy NATO,“ uvedla Gerlinde Niehusová, nezávislá bezpečnostní expertka a bývalá dlouholetá úřednice NATO.
Trump také opakovaně prohlásil, že Američané na členství v Alianci dlouhodobě doplácejí, protože spojenci i ve zbrojení zůstávají „poněkud v pozadí“ a navíc nepřispívají na společnou obranu tolik, kolik by měli.
Skutečností je, že celá řada zemí, včetně Česka, dlouhodobě nevydává 2 procenta HDP na svou obranu. Dvě procenta nevydávala ani první vláda Andreje Babiše (ANO), ani vláda Petra Fialy (ODS), a v tomto roce se k tomu nechystá ani stávající Babišův kabinet. Je však také pravdou, že evropští spojenci po boku Američanů bojovali v Afghánistánu i v dalších akcích. A po boku Američanů evropští příslušníci ozbrojených sil nejen v Afghánistánu i umírali. Platí to o britských, českých, ale např. také o dánských vojácích.
Data z uvedeného průzkumu byla sbírána v průběhu března a dubna. Odpovídalo 31 tisíc respondentů. Server Politico upozornil, že pokud se vezmou v potaz data ze všech členských zemí Aliance, podpora NATO zůstává vysoká. Šedesát dva procent dotázaných uvedlo, že členství snižuje pravděpodobnost útoku na některou z členských zemí. Šedesát pět procent lidí uvedlo, že by hlasovali pro to, aby jejich země zůstala členem Aliance. Celková podpora transatlantických vazeb zůstává vysoká. Sedmdesát dva procent označilo v průzkumu tuto vazbu za důležitou.
Server Politico také upozornil, že mezi občany členských států NATO roste počet lidí, kteří se příznivě dívají na Rusko a Čínu.
„Průzkum ukázal, že 17 procent lidí v NATO má nyní příznivý názor na Rusko, ve srovnání s 12 procenty v loňském roce. Naproti tomu 56 procent vnímá Rusko nepříznivě, ve srovnání s 62 procenty v roce 2025. Podpora Moskvy byla nejvyšší v Černé Hoře, Bulharsku, Severní Makedonii, Turecku a Řecku,“ uvedl server.
Pokud jde o Čínu, tu teď pozitivně vnímá 22 procent respondentů. V roce 2025 to bylo 17 procent. Podíl těch, kteří vnímají Peking negativně, se snížil ze 47 procent na 39 procent.
Vedle toho také klesla podpora Ukrajiny. Z 59 procent v roce 2025 na 55 procent letos. Občané jsou ochotní poskytnout Ukrajincům především humanitární pomoc.
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Bývalý velvyslanec USA v Rusku v letech 2012 až 2014 Michael McFaul, profesor politologie, vedoucí pracovník Freeman Spogliho institutu a Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě, tvrdí, že NATO a Ukrajina se v současnosti vzájemně potřebují.
„Ukrajina potřebuje NATO a NATO potřebuje Ukrajinu. Nová výhodná dohoda typu win-win z Ankary by byla závazkem zemí NATO nyní poslat na Ukrajinu více prostředků vzdušné obrany výměnou za ukrajinské drony později,“ napsal Michael McFaul.
Ukraine needs NATO and NATO needs Ukraine. A new win-win grand bargain from Ankara would be a commitment for NATO countries to send more missile defense interceptors to Ukraine now in exchange for Ukrainian drones later.— Michael McFaul (@McFaul) July 6, 2026
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