Před Ankarou: V USA slábne podpora NATO, jinde lidé méně věří Ukrajině

06.07.2026 14:23 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Zásadní čísla před summitem NATO v Ankaře. Průzkum ukazuje, že většina Američanů nevěří ve funkčnost Aliance. Mezi občany členských států NATO navíc roste počet těch, kteří se příznivě dívají na Rusko a Čínu. Podpora Ukrajiny podle dostupných údajů naopak klesá. Otázka další pomoci Ukrajině přitom patří mezi témata, která se mají na summitu v Ankaře projednávat.

Před Ankarou: V USA slábne podpora NATO, jinde lidé méně věří Ukrajině
Foto: Bílý dům
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Před summitem NATO v Ankaře uveřejnil server Politico údaje z amerického průzkumu, který ukazuje, že mezi občany USA roste nedůvěra k NATO. Jen 43 procent Američanů věří, že by evropští spojenci přišli Spojeným státům na pomoc, pokud by jejich země čelila ohrožení. Před blížícím se summitem Aliance v Ankaře to není dobrá zpráva. Server Politico v této souvislosti připomněl, že důvěru Američanů v NATO oslabil svými prohlášeními z poslední doby i prezident Donald Trump. Ten své partnery v Alianci opakovaně kritizoval za to, že nepřispěchali Američanům na pomoc ve válce s Íránem. Sám označil Alianci za „papírového tygra“. Vedle toho hrozil i anexí Grónska, což by ale fakticky znamenalo střet s Dánskem, pod které Grónsko spadá jako značně autonomní území.

„Mohla by to být reakce na Trumpovu rétoriku, že zpochybňuje solidaritu s klauzulí o vzájemné obraně podle článku 5 smlouvy NATO,“ uvedla Gerlinde Niehusová, nezávislá bezpečnostní expertka a bývalá dlouholetá úřednice NATO.

Trump také opakovaně prohlásil, že Američané na členství v Alianci dlouhodobě doplácejí, protože spojenci i ve zbrojení zůstávají „poněkud v pozadí“ a navíc nepřispívají na společnou obranu tolik, kolik by měli.

Skutečností je, že celá řada zemí, včetně Česka, dlouhodobě nevydává 2 procenta HDP na svou obranu. Dvě procenta nevydávala ani první vláda Andreje Babiše (ANO), ani vláda Petra Fialy (ODS), a v tomto roce se k tomu nechystá ani stávající Babišův kabinet. Je však také pravdou, že evropští spojenci po boku Američanů bojovali v Afghánistánu i v dalších akcích. A po boku Američanů evropští příslušníci ozbrojených sil nejen v Afghánistánu i umírali. Platí to o britských, českých, ale např. také o dánských vojácích.

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Data z uvedeného průzkumu byla sbírána v průběhu března a dubna. Odpovídalo 31 tisíc respondentů. Server Politico upozornil, že pokud se vezmou v potaz data ze všech členských zemí Aliance, podpora NATO zůstává vysoká. Šedesát dva procent dotázaných uvedlo, že členství snižuje pravděpodobnost útoku na některou z členských zemí. Šedesát pět procent lidí uvedlo, že by hlasovali pro to, aby jejich země zůstala členem Aliance. Celková podpora transatlantických vazeb zůstává vysoká. Sedmdesát dva procent označilo v průzkumu tuto vazbu za důležitou.

Server Politico také upozornil, že mezi občany členských států NATO roste počet lidí, kteří se příznivě dívají na Rusko a Čínu.

„Průzkum ukázal, že 17 procent lidí v NATO má nyní příznivý názor na Rusko, ve srovnání s 12 procenty v loňském roce. Naproti tomu 56 procent vnímá Rusko nepříznivě, ve srovnání s 62 procenty v roce 2025. Podpora Moskvy byla nejvyšší v Černé Hoře, Bulharsku, Severní Makedonii, Turecku a Řecku,“ uvedl server.

Pokud jde o Čínu, tu teď pozitivně vnímá 22 procent respondentů. V roce 2025 to bylo 17 procent. Podíl těch, kteří vnímají Peking negativně, se snížil ze 47 procent na 39 procent.

Vedle toho také klesla podpora Ukrajiny. Z 59 procent v roce 2025 na 55 procent letos. Občané jsou ochotní poskytnout Ukrajincům především humanitární pomoc.

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Zástupkyně generálního tajemníka NATO Radmila Šekerinska na jednání v Ankaře, které předcházelo samotnému summitu, zdůraznila, že se na jednání budou rozebírat především tři témata. V prvé řadě se má debatovat o zvýšení investic do obrany, dále o zvýšení průmyslové výroby a potvrzení podpory spojenců Ukrajině.

Bývalý velvyslanec USA v Rusku v letech 2012 až 2014 Michael McFaul, profesor politologie, vedoucí pracovník Freeman Spogliho institutu a Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě, tvrdí, že NATO a Ukrajina se v současnosti vzájemně potřebují.

„Ukrajina potřebuje NATO a NATO potřebuje Ukrajinu. Nová výhodná dohoda typu win-win z Ankary by byla závazkem zemí NATO nyní poslat na Ukrajinu více prostředků vzdušné obrany výměnou za ukrajinské drony později,“ napsal Michael McFaul.

 

 

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.nato.int

https://www.politico.eu

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Afghánistán , Babiš , bezpečnost , Čína , Dánsko , ekonomika , EU , Fiala , HDP , NATO , ODS , průzkum , Rusko , Ukrajina , USA , zahraničí , Velká Británie , zbraně , ANO , Politico , drony , Grńsko

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