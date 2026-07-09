„Už toho mám dost.“ Summit NATO přirovnán k festivalu ve Varech

Podívejme se na to, co se odehrává na summitu NATO v Turecku. Jak vnímáte vystupování Donalda Trumpa, , ale také naše dvě delegace? A co říci na to, že i ČR by měla podle cílů Aliance do roku 2035 navýšit přímé výdaje na obranu na 3,5 % HDP a dalších 1,5 % HDP by pak mělo jít na výdaje, které s obranou souvisí? Tak jsme se ptali zmíněných známých osobností. „Ať už si o něm myslíme cokoli, je zřejmé, že dokáže měnit tempo i atmosféru mezinárodních jednání. To je fakt, se kterým musí ostatní státy počítat. A pak je občas vtipné, jak něj mají různí politikové „jasný názor“, ale jen se tetelí blahem, když jim podá ruku nebo pochválí kravatu,“ zaznělo například na adresu Donalda Trumpa.
Ivan Vyskočil: Vzpomínka na neoblíbeného spolužáka, který se vždy na společenskou akci „prodychtil“
„Já tedy vůbec nevím, jak se na summitu choval Donald Trump, ale jako obvykle asi nevyzpytatelně. Čekal jsem, že až se potká s naším panem prezidentem, tak že mu třeba dá facku za ty výroky, co o něm měl. Ale to se asi nestalo,“ směje se herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje ohledně našich „dvou delegací“.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
,,Já jsem jenom viděl Babiše a Pavla, jak tam stojí. Nevšiml jsem si, že by se tam nějak potkali. Ale slyším takové ty mainstreamové proudy, jak říkají, jak to prostě všechno zavinila ta vláda a Macinka, že se s prezidentem nechtěli dohodnout a že on se tam vlastně jako chudák musel teda prodychtit někudy jinudy,“ pokyvuje herec a podotýká. „Ale mně to připomíná, když jsme měli na gymnáziu nějakého hodně neoblíbeného spolužáka, tak ho samozřejmě nikdo nechtěl pozvat, když se udělala nějaká společná akce. Takže jsme to před ním tajili, aby tam nepřišel. Ale on se tam vždycky prodychtil a celý večírek votrávil, že jo… Takto mi připadá přítomnost pana prezidenta. Prostě odmítaný spolužák se tam přece jenom nějak dostal,“ krčí rameny herec a dostává se i k vyšším částkám na obranu.
„Oni furt obrana…. Jaká obrana? Proti čemu se furt chtějí bránit? Já to nechápu. Oni na jedné straně říkají, jak to Rusko je na kolenou a jak Ukrajina vítězí, ale pořád se chtějí bránit proti tomu Rusku, které sem údajně vpadne. Já teda upřímně nevím, co by tady dělalo, protože v této vykradené zemi už není si co vzít. A v celé Evropě také ne. Vždyť třeba i Volkswagen propouští…… Tak kam by se ti Rusové hrnuli? Je to úplná blbost,“ říká rázně a naštvaně dodává. „Takže ty výdaje na obranu jsou jenom báječným příjmem pro zbrojní průmysl, ať náš, ale hlavně ten cizí, ten americký. Ty si na tom nahrabou. Vyrobí strašnou spoustu železného šrotu, který pak vyhodí, nebo ho zase někomu budou dávat. Tak to je takový můj laický názor. A jasně, že nás nutí, abychom to nakoupili. Jako ty očkovací věci, co jsme museli nakoupit a teď se lejou do kanálu.“
Michal Gulyáš: Nemáme na NATO
„Těžko na to NATO něco říci. Mně by se takový byznys, kdy vytáhnu z kapes daňových poplatníků členských zemí miliardy, taky líbil. Já bych vyměnil zbraně za rohlíky a pak bych všem řekl, že moje rohlíky zajistí bezpečný rohlíkový svět. Kdo by protestoval, tak tomu bych nacpal rohlík do huby, aby zmlknul,“ říká rázně herec a místopředseda STAČILO! Michal Gulyáš a dodává. „Nemohlo by NATO nakupovat pečivo a ucpávat nám huby rohlíkama? Bylo by fajn si za za procenta dosadit finanční sumarizaci. Když mluvíte v procentech, není to tak děsivé. Ale ono to děsivé je! Nemáme na to NATO.“
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Vadim Petrov: Summit v Ankaře? Divadlo jako v K. Varech…..
„Celého summitu v Ankaře mám plné zuby. Je to divadlo jako v Karlových Varech,“ míní místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov a pokračuje. „Ale vážně, i když si pan prezident vyžadonil účast na Ústavním soudu a na Erdoganově večeři, je to dobře, že tam je. Mají to s panem premiérem dobře rozdělené, pan prezident chce za zbraně utrácet a pan premiér drží kasu. Takhle to máme doma taky. Tenhle model znám a je to tak v pořádku,“ říká s úsměvem.
René Kekely: Co se děje kvůli summitu? „Typické švejkovské“…...
Vyjádřil se i moderátor a PR manažer René Kekely. „Donald Trump má svůj velmi specifický styl. Někdo ho vnímá jako silného vyjednavače, jiný jako politika, který často rozděluje společnost. Ať už si o něm myslíme cokoli, je zřejmé, že dokáže měnit tempo i atmosféru mezinárodních jednání. To je fakt, se kterým musí ostatní státy počítat. A pak je občas vtipné, jak na něj mají různí politikové „jasný názor“, ale jen se tetelí blahem, když jim podá ruku nebo pochválí kravatu. V mnohém s Donaldem Trumpem nesouhlasím, ale je to jednou jeden z nejmocnějších mužů světa, a to doslova, a to by asi mnozí měli mít na paměti,“ René Kekely a pokračuje.
„U českých zástupců bych byl rád, kdyby bez ohledu na to, kdo je právě u moci, vždy působili sebevědomě, připraveně a hájili především zájmy České republiky. To, co se děje v posledních týdnech kvůli summitu, je opravdu nechutné. A bohužel je to takové to „typické švejkovské“. A co si budeme, chyba je vždy na obou stranách, ostatně jako v případě problémů v každém vztahu. Nikdy to není jen vina jednoho.
Na jedné straně je to zbytečně vyhrocené a místy až „mstivé“, na druhé straně v tom ‚pohádkovém‘ stylu: Buď to bude takhle, nebo vám tatínek král vyhlásí válku.
V zahraniční politice bychom ale měli být hlavně čitelní, spolehliví partneři, ale zároveň umět říkat svůj názor tam, kde je to potřeba. Uměli říkat ano, ale i ne! Jsme sice malá země, ale měli bychom dát jasně najevo, že máme svůj jasný hlas,“ vzkazuje.
Zamýšlí se i nad otázkou, kolik dát v následujících letech na obranu.
Je Petr Macinka arogantní?
„Bezpečnost něco stojí a poslední roky nám připomněly, že ji rozhodně nelze brát jako samozřejmost. A to rozhodně nejenom kvůli konfliktu na Ukrajině! Na druhou stranu si myslím, že každá koruna z veřejných peněz musí být vydána efektivně a občanům by měla srozumitelně vysvětlena. Nestačí říct, že budeme dávat víc peněz na obranu – lidé mají právo vědět proč, na co konkrétně a jaký to bude mít efekt. Obrana dnes navíc není jen o tancích nebo letadlech. Patří sem také kybernetická bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury, energetická soběstačnost nebo připravenost státu na krizové situace. Problém pak třeba je, že jedna vláda schválí nákupy výstroje a výzbroje za miliardy korun, a ta není té armádě dodána třeba ani na konci funkčního období další vlády. To znamená, že je něco špatně, že kontrolní mechanismy nefungují. Že smlouvy jsou postaveny nejspíš dost špatně. A že jde čistě jen o kšeft, nikoli o smysl ochrany a obrany,“ krčí rameny moderátor a podotýká.
„Pokud budou investice promyšlené a transparentní, mohou posílit bezpečnost celé země. Zároveň ale nesmíme zapomínat ani na školství, zdravotnictví nebo sociální oblast. Vezměte si jen to, jak strašně podhodnocená je sociální oblast v ČR. Od míst v seniordomech až po směšné a tristně nízké platy pečovatelů, osobních asistentů a sociálních pracovníků.“
Pavel Černocký: Naše „dvojdelegace“? Čirá fraška….. A slova o „klaunovi“...
„Postup, který Donald Trump zvolil v konfliktu s Íránem, je prostě nešťastný. Nechal se vmanévrovat Netanjahuem do válečného střetu, který bude těžký a drahý vyhrát. Měl možnost vyvinout na Írán drtivý ekonomický nátlak a vyhnout se ozbrojenému střetu. Teď těžce snáší fakt, že jej spojenci v NATO odmítli podpořit. Jeho kritika se teď snáší kupodivu na vládu Španělska a ne na Českou republiku. Neplnění 2 % je pro něj marginálie. Nás ani nezmínil. Žádný „kartáč“ se tedy nekonal. Válka na Ukrajině je pro něj okrajová, obtížný problém. Zajímá jej prioritně Írán,“ říká publicista Pavel Černocký a pokračuje.
„A naše „dvojdelegace“? To je čirá fraška. Prezident Pavel ze sebe udělal trapného klauna. Mohl projevit trochu velkomyslnosti a soustředit se na příští summit. Sám sebe vmanévroval do role jakéhosi škemrala, který se zoufale snaží, aby jej bral někdo vážně. Svůj boj o znovuzvolení zahájil poněkud nešťastně. Postavil se jednoznačně do role vůdce poražené opozice, která požaduje zvyšování výdajů na zbrojení. Proč? Vždyť nás nikdo neohrožuje. Nepotřebujeme těžké tanky Leopard, ani nesmyslné stíhačky F35. Pokud se těchto hloupých akvizic zbavíme, nebudeme potřebovat ani ty 2 %. Bohatě nám bude stačit procento jedno, ale rozumně investované. Chce to jen používat zdravý rozum,“ vzkazuje.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku