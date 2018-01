Analytička Ryšánková drtivě rozebrala Drahošovy argumenty z debaty. Nechce věřit, že se na ni skutečně dopředu připravoval

Anketa Kdo vyhrál duel na TV Prima? Zeman 95% Drahoš 5% hlasovalo: 17698 lidí

Tak včera k tomu konečně došlo. V karlínském divadle, proměněném v arénu se setkali ti dva, z nichž budeme pátek a sobotu vybírat prezidenta.

Myšlenkový souboj kandidátů poněkud zanikal v emotivním prostředí.

Na to, jak Jiří Drahoš „rozdrtí“ Miloše Zemana, přišli se podívat jeho protikandidáti. Snad v naději, že to Drahošovi dodá sil.

Zeman za sebou měl „své“ lidi.

Slabším článkem se ukázal být moderátor. Nebyla to příliš jeho vina. Bohužel se ukazuje, že moderátorů, schopných zvládnout politickou debatu je jako šafránu. Jak Rey Koranteng, tak Karel Voříšek jsou zvyklí moderovat zpravodajství, případně přátelsky hovořit. Ve svých začátcích býval skvělý Václav Moravec. Špičkoví moderátoři ale, bohužel, poměrně pravidelně, propadají kouzlu sebe sama. To se nestalo jen Moravcovi, ale vlastní obraz na vodní hladině si začal prohlížet i proslulý anglický Jeremy Paxman.

Řekněme si upřímně, Miloš Zeman měl navrch. Je to patrno i z reakcí příznivců Jiřího Drahoše, kteří náhle na sociálních sítích začali psát, že „pan profesor byl slušný“. Je otázka, zda je to na hlavu státu dost.

Zeman už řečí svého těla, pohodlně usazen v křesle, dal najevo, že se cítí být sebejistý v tématech a víc v pohodě, než Jiří Drahoš, který křečovitě svíral v ruce blok a seděl na okraji křesla.

Jeho pokusy o vysvětlení „ruského vlivu na volby“ či „jak jsem to myslel s imigranty a proč jezdíte do Číny“ byly nepřipravené, nelogické, nevypointované. Vždyť ale Prima posílala na jeho žádost okruhy předem… Proč tým pana profesora nepřipravil, místo poplácávání po ramenou, na debatu? Proč mu nenasimulovali studio, kameru i Miloše Zemana? Po této debatě nevím, co Jiřího Drahoše, o němž věřím, že je slušný, vedlo ke kandidatuře za situace, kdy neumí nic z toho, co je pro každého prezidenta samozřejmostí. Někdo jej o to požádal? Manželka? Akademie věd?

Politika je řemeslo. Jako každé jiné. Mimo tisíce drobných, ale důležitých informací v paměti je třeba mít i přehled, sebejistotu, znát svého protivníka, jeho slabiny. Znát mediální prostředí a jeho manipulace. Miloš Zeman je politik. Už mnoho a mnoho let. Jiří Drahoš sledoval celý život křivule a učil schnout střelný prach. Nyní byl vhozen do politického boje, který mu evidentně dělá problémy. Nezná jeho pravidla, neumí se chovat před kamerou, problém mu činí soustředění na oponenta. Nemyslí mu to tak rychle a tolik tahů dopředu. Nechá se zlákat do názorové pasti, ze které pak není úniku. V pořadu Primy se choval jako králíček, vystrašený z uhrančivé kobry. A stejně tak i skončil.

Je klidně i možné, že nakonec králíček vyhraje, volby jsou soutěž, kde mimo rozumu rozhodují i emoce. Včetně soucitu. Obávám se ale, že pokud se tak stane, pak nadšení těch, kterým říkáme „kavárna“ bude takové, že ještě více vyhloubí příkopy mezi sebou a těmi, kdož je svou reálnou prací živí.

Miloš Zeman první debatu suverénně vyhrál. „Své“ přesvědčil o svých kompetencích porazit kandidáta v debatě. Voliči Drahoše se chtě nechtě museli za svého kandidáta stydět či jej litovat. Jestli půjdou k volbám, nebo rezignují, je otázka. Nakolik si z toho vezme poučení Drahošův tým do čtvrtečního klání v České televizi, těžko předvídat.

Nelze se totiž utěšovat tím, že si budou příznivci pana profesora říkat, jak napsal jeden šéfredaktor jednoho webu, že „Miloš Zeman je králem lůzy“. Protože odpověď se zpívá v opeře Braniboři v Čechách: „My nejsme lůza, my jsme lid.“

autor: Irena Ryšánková