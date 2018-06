Andrej Babiš: Čau lidi, dodržujte v tom vedru pitný režim

Premiér se v minulém týdnu zúčastnil výjezdu na Vysočinu. Dominantními tématy, která byla na stole, byly voda, půda, energie z Dukovan. „Ty nejcennější suroviny nejsou ropa nebo zlato, ale pitná voda a úrodná půda,“ píše Babiš na Facebooku a dodává, že každé pekelné léto se jeho slova naplňují. „Od pádu komunismu se cena vody u nás zvedla stokrát. Takže i v Izraeli ji mají dnes levnější,“ varuje Babiš a dodává, že pro zahraniční korporace super byznys, ale provozní starosti jdou za obcemi. Zdůrazňuje potřebu návratu k regulaci. „Vysočina dodává spoustu vody, ale jde o to, jak ji udržet, aby byla pitná. Musíme vybudovat nové čističky a nová ochranná pásma,“ pokračuje dále Babiš a dodává, že do vody se dostávají pesticidy ze zemědělství. „A to samozřejmě nechceme,“ varuje. Dohromady všechna tato opatření podle něj přijdou stát asi na deset miliard.

Do svého popisu přispívá i popisem příjemných zážitků spojených s nádražím v Jihlavě, kde dostali pozornost od kraje. V tomto kontextu také připomíná, že se zde bude stavět nový dopravní terminál, který propojí železnici, autobusy, a lidé tak budou moci zároveň přestoupit na MHD. Podle něj by mělo být hotovo v roce 2022 s celkovou cenou 830 milionů.

Neopomene se zmínit ani o demonstraci pěti lidí, kteří s transparenty protestovali proti premiérovi v demisi s tím, že jedním ze zvučných argumentů byla například nedostatečná výstavba dálnic. V tomto kontextu Babiš výrazně obhajuje „svého“ ministra Dana Ťoka a připomíná rozestavěných 200 kilometrů dálnic a silnic 1. třídy a dalších 150 kilometrů nových staveb, které jsou připravené na zahájení tento nebo příští rok.

Demonstrujícího argumenty nepřesvědčily. V Babišovi to evokuje atmosféru Sněmovny, kde fakta a argumenty jsou často také nevyslyšeny. „Protestují proti nám vždycky. I tehdy, když s námi mají totálně shodný názor. Což je fakt bizarní. Třeba když jsme hlasovali o vojenských misích v zahraničí, brali si jeden po druhém slovo u pultíku, pronášeli proti nám plamenné projevy a nakonec společně s námi zvedli ruku,“ hodnotí schůzi a způsob jednání opozice Babiš a pokračuje v obdobném duchu: „Někdy mi to připadá, že je to, jako když se rozhádají manželé. Všechno, co udělá ten druhý, je automaticky špatně.“

„A to nechci slyšet ten řev, až budeme hlasovat o rozpočtu na příští rok,“ předpovídá Babiš a odkazuje k plánovaným změnám. Připomíná záměr zvyšování platů a důchodů. „Na důchody půjde o 37,8 miliardy víc než letos,“ uvádí a dodává, že do investic půjde jenom z národních zdrojů 78,7 miliardy. V rámci školství pak připomíná jejich závazek, a to do roku 2021 zvýšit průměrnou mzdu pedagogů na 45 tisíc měsíčně. „Příští rok uděláme první krok. Zvýšíme ji o 15 procent,“ slibuje a vysvětluje, že do platů a dalších pracovních míst dají 24 miliard navíc. Současně vyzdvihuje také zvyšování finančních prostředků do sportu a do zdravotnictví by zase mělo jít celkem 320 miliard, což je o 20 miliard víc než letos.

„No, co vám mám povídat. To bude řevu, až tenhle rozpočet budeme schvalovat,“ říká šéf hnutí ANO na adresu opozičních poslanců. Důvody jsou podle něho dva. Zaprvé, vlnu nevole zvedne fakt, že rozpočet předkládá vláda v demisi. Druhým kritickým bodem podle něho bude radikální zvyšování platů. „Možná už teď si někteří řečníci trénují před zrcadlem, jak hezky dramaticky podat slova ‚nezodpovědnost‘ a ‚populismus‘,“ píše Babiš a dodává, že kdyby oni sami za posledních 29 let dokázali i něco jiného než dluhy, tak by jim ty fráze možná někdo i věřil. Sám pak svoji éru považuje za efektivní a produktivní, prospěšnou pro českou ekonomiku i státní kasu.

Ve svém týdenním hlášení se Babiš nezapomene nezmínit ani o projektu Ukrajina. „Tam jsme museli vyřešit, aby dál pokračoval program pro ukrajinské lékaře, kteří přicházejí do českých nemocnic,“ uvádí s tím, že záměrem je prodloužit výjimku k výkonu praxe na další rok, během kterého budou muset složit aprobační zkoušku v českém jazyce. „Není to o tom, že by brali práci Čechům. V současnosti jde asi o 150 profíků na specializovaných pracovištích, která se dlouhodobě nedaří obsazovat,“ argumentuje.

Závěr hlášení pak patřil kůrovci. „Svolal jsem mimořádný krizový štáb, protože je to nejhorší kalamita v našich novodobých dějinách. Hlavní bylo, aby se spolu potkali a domluvili všichni, kteří se na řešení téhle krize musejí podílet,“ píše a vyjmenovává zmíněné aktéry, tedy ministra zemědělství Jiřího Milka, ministra životního prostředí Richarda Brabce, zástupce lesů – státních, soukromých i vojenských, zástupce krajů a dopravy, zástupce zpracovatelů a Ministerstva vnitra. Společně prý vypracovali 18bodový plán, který má jasný cíl, dostat kůrovce pod kontrolu. Strategie je široká. „Postřikem nakažených stromů počínaje přes způsob odvozu kmenů po železnici, skladování až po legislativní a finanční otázky,“ uvádí Babiš a úplným závěrem informuje o svém sobotním programu, který trávil mezi Jiráskovým a Palackého mostem sledujíc famózní vodní show, kterou hasiči chtěli připomenout sto let vzniku Československa.

