Ani slovem se nevymezuje. Smrdutý rybník. Přibáň jde po Vágnerovi

Cestovatel Dan Přibáň se na Facebooku znovu pustil do rybáře Jakuba Vágnera pro jeho novoroční projev o svobodě slova i migrantech. „Je zjevně spokojen na jedné lodi s lidmi, kteří škodí naší zemi, a vymezuje se proti těm, kdo jej za to kritizují, a ještě se staví do pozice málem disidenta, který se nebojí říkat ‚pravdu‘,“ kritizuje Přibáň Vágnera.

Menšiny na západoevropských ulicích znásilňují a ubližují jim. Chci bezpečnou Českou republiku. Tak se v minulých dnech vyjádřil Jakub Vágner, rekordman v lovu sladkovodních ryb, popularizátor rybářství pod značkou National Geographic, ale také hvězda desátého ročníku StarDance vysílaného Českou televizí. Za to čelí ostré kritice, že zbytečně straší a jistě svým vyjádřením něco sleduje.

V pátek zveřejnil příspěvek, v němž reaguje na kritiku, kterou jeho novoroční text vyvolal. „Některá média se okamžitě snažila pošpinit mé jméno, překrucovat můj text i myšlenky a podsouvat vám lži, proč a za jakým účelem jsem tento text napsal. Snad jsem měl kandidovat i za nějakou z politických stran. Jenže tentokrát se bulvární plátky přepočítaly. Podcenily totiž tu vůbec největší sílu. Sílu vás, lidí.

U stovek komentářů pod jejich vlastními texty jim naprostá většina lidí naložila velikou bídu. Mám obrovskou radost, že jsme stále ten národ, který si lži a křiváctví líbit dlouhodobě nenechá.

Snažili se mě vlákat do jejich rusko-ukrajinské pasti, o které já ale vůbec nepsal. Psal jsem o lidech, kteří do Evropy utíkají před příkořím v jejich vlastních zemích, a člověk by tak zcela logicky očekával, že budou s pokorou vděčni za přijetí a pomoc. Tedy milý emigrante jakékoliv národnosti, barvy pleti a pohlaví. Pracuj, nauč se řeč země, ve které chceš žít, dodržuj zákony země, která tě živí, nezapaluj auta na ulicích, nerozbíjej obchody, nevytvářej kriminální gangy a nečiň násilí na lidech. Pokud tak budeš činit, můžeš být jakékoliv národnosti, pleti a pohlaví, ale budeš trestně stíhán.

Stejně jako kterýkoliv jiný občan a nebude to mít nic společného s rasismem ani xenofóbií. Věř si, v jakého boha chceš, uctívej víru, ve které jsi vychován, ale respektuj a netrestej víru lidí kolem sebe. Pak jsi vítán. Zní to alespoň trošku logicky? Snad ano. Pak ale nerozumím tomu, proč by měla Česká republika jen setinou riskovat to, že se zde budou odehrávat stejné nepokoje jako v Anglii, Francii a bohužel už i Německu,“ napsal Vágner a slíbil, že svůj hřbet nikdy neohne.

Přibáň si ale udělal o Vágnerovi jasný obrázek. Z jeho nejnovějšího textu je podle něj zcela zřejmé, kam a na koho míří. „Ani slovem se nevymezuje proti podpoře od kolaborantů, lhářů, totalitářů, dezinformátorů a obchodníků se strachem,“ píše trabantista.

„Je zjevně spokojen na jedné lodi s lidmi, kteří škodí naší zemi, a vymezuje se proti těm, kdo jej za to kritizují, a ještě se staví do pozice málem disidenta, který se nebojí říkat ‚pravdu‘,“ dodává na adresu známého českého rybáře.

„Chytat ryby v Amazonii a Kongu, to bylo odvážné, natáčet v angličtině pro velké zahraniční produkce, to bylo odvážné, ale sepisovat povrchní ‚pravdy‘, které tu přes kopírák všemožní další ‚hrdí Češi‘ (jak sám sebe nazývá) šíří už roky, a tvářit se u toho jako nesehnutý bojovník, to je směšné,“ nebere si Přibáň dál servítky.

Z množství lajků a sdílení jeho novoročního zvolání je zřejmé, že neřekl nic, co by se nesmělo říkat, naopak, sepsal ty největší banality mainstreamu země, kde volby vyhrává Babiš se Zemanem.

Gratuluji mu k ponoření se do smrdutého rybníku českých vlastenčíků plného rudohnědého žabince!“ zakončuje svůj komentář k Vágnerovi.

