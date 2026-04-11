Ani studenti práv mu nic neřeknou. Holec k Pavlově návštěvě

11.04.2026 12:57 | Komentář
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec se ostře pustil do prezidenta Petra Pavla kvůli jeho snaze účastnit se summitu NATO v Ankaře. Připomněl jeho vystoupení před studenty práv, kde podle něj prezident „mele bláboly“ o své ústavní roli. Kritizuje přitom i samotné studenty, kteří podle něj Pavlovi jeho výroky nijak nezpochybnili.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Představitelé současné vlády ANO, SPD a Motoristů již dříve oznámili, že s účastí prezidenta na summitu NATO nepočítají a že Česko mají reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka.

Holec se zaměřil především na Pavlovo nedávné vystoupení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde prezident před studenty například prohlašoval, že „ministr zahraničí nemůže rozhodovat o tom, jestli prezident pojede nebo nepojede na setkání hlav států. On je tím, kdo to rozhodnutí zprocesuje. Vláda rozhodnutí prezidenta bere na vědomí a udělá vše proto, aby mohl jet. Očekávám, že pan ministr pochopí, jaká je jeho ústavní role, a splní to, co mu řekne premiér,“ řekl Pavel studentům práv.

Jak Petr Holec v komentáři na svém webu také připomíná, prezident porušil ústavu nejmenováním ministra. Za ještě horší označil, že mu jeho vystoupení tolerují i studenti práv a budoucí zástupci justice. Protože se nenašel jediný student, který by vstal a řekl Pavlovi, že „mele bláboly“.

Summit NATO není setkání hlav států, kam by za Česko platilo pozvání jen pro prezidenta, pokračuje Petr Holec. Účastníkem je Česká republika a o složení delegace proto rozhoduje jen vláda. Macinka proto cestu prezidenta nejen případně zprocesuje, ale spolu s ostatními členy o ní spolu rozhoduje. Tuto realitu podle něj zná i prezident. „Zas taková guma není,“ dodal komentátor.

Za směšné označil i to, že Petr Pavel „z Hradu začal posílat premiérovi zoufalé dopisy, které ovšem zatím nikdo nečte, protože premiér je na dovolené“. A přidal ostré přirovnání: „I zhrzené milenky mívají víc důstojnosti než Pavel a radši to ukončí. Myslím definitivně.“

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/babis-s-macinkou-se-bavi-pavel-knuci

