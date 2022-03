Atomovku na Čechy, prospěla by. 200 tisíc mrtvých hned, psal Pavel Novotný. Jsme zlí na Ukrajince

reklama

Novotný si všímá, že se na sociálních sítích množí názory, že si ukrajinští uprchlíci nezaslouží tolik péče od českého státu, který by se měl starat zejména o vlastní občany. Lidé si také stěžují, že je nejen mediální prostor plný „Ukrajiny“ a nikdo se najednou nestará o covid a jiné věci. Všem těmto lidem Novotný píše peprný komentář na svém facebooku. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 5% Nezvládne 88% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 22334 lidí

„A ‚už je jich tu moc‘. Jsme hanbáři, řekl by děda. A my, Češi jako takoví? Pche. Nikdy jsem si o nás nedělal ty iluze, co máte vy za dogma. Národ připosraných, vesměs zbabělých švejků. Závistivá chamraď,“ napsal ostře Novotný s tím, že naštěstí existují i výjimky.

„Už vám začínají smrdět Ukrajinci zase. A přidává se dříve od nás směrem k nim nevídané – závist. Jak dlouho tu budou? No jistě, na furt. A nejsou na tom někteří lépe než česká máma s děckem, co čeká na bydlení. A vadit vám začíná, jak se to řeší týdny. Plus jednou denně a kde je najednou covid, pche. Jsme ubozí. Poláci, Vietnamci, Ukrajinci, všechno o řády lepší lidé než my. Naplival bych nám do obličeje. Blil bych z nás,“ dodal znechucený Novotný.

Vyjádřil se také k tomu, že mu prý lidé píší, ať jde válčit, když k tomu vyzývá ostatní. „Požádal jsem prezidenta prostřednictvím Ministerstva obrany už 2. března. Pak že prý rejstřík. Požádal jsem velvyslance UKR o shovívavost. Aktuálně nevyhovuji, neb nemám bojovou zkušenost,“ povzdechl si Novotný a znovu se pustil do Čechů, kteří si stěžují na pomoc Ukrajincům.

„Bez Ukrajinců by se zhroutila naše ekonomika. Máte je za póvl odjakživa a už je začínáte mít zase. Všem (pěti, stydím se za to), co mi pomohli postarat se tady o ty chudáky, rozdám medaile a zbytkem občanstva jsem pohrdal už předtím. Dál se směju a zdravím, jsem politik,“ pokračoval po svém Novotný.

Pavel Novotný, DiS.

Neušetřil ani Evropskou unii, NATO a celý Západ, který podle něj nedělá dost. „Jsou mi fuk citace lodivodů EU, kdo kam letí. Plky. Není to složité! Vedle UMÍRAJÍ LIDÉ za hodnoty, co nám jsou v Evropě tak děsně společné. Západ hraje hru na dramatickou, obří sounáležitost s tušeným supersupportem za kulisami. A ČR dělá, co může, a EU dělá, co může, a v místech, kde (a není to tak dlouho) bývalo Československo, umírají nejen ukrajinští vojáci, ale civilní obyvatelstvo, protože jej Putin vraždí,“ dodal Novotný, podle nějž by měly západní státy dělat více.

Po další kritice Čechů, kterým již téma „Ukrajina“ vadí, přidal Novotný i svůj klasicky vyhrocený názor. „A nás to... no jo... už otravuje... a už vám zase smrdí... A vím, že za to nemůžete, a vás se tento post netýká. Týká se nás všech. Čechů, Evropanů, lidí... Ta stupidní atomovka by nám prospěla nejvíc. 200 tisíc mrtvých hned, čtvrtina národa do pěti let na ozáření, Amíci by do hodiny vymazali Rusko z mapy a byl by klid. Od Čechů i od Rusáků. Světu bychom FAKT nechyběli,“ nebral si servítky Novotný a vyzval lidi, ať pošlou finanční pomoc, protože reakce na Facebooku jsou mu „u prdele“.

To, že se veřejně označil jako uchazeč o členství v mezinárodní legii, která by bojovala na Ukrajině, mu prý starosti o bezpečnost nedělá. „A nezapomeňte mi někdo do zprávy ZASVĚCENĚ JAKO DEBILOVI napsat, že tím, že jsem se označil jako jeden z těch žadatelů, se vystavuji nebezpečí, operují tu ruské tajné služby a monitorují to. To asi nevím, debilové. Stejně jako nevím, co je ve skutečnosti za tím, že se mi záhadně nedaří ani nadvakrát. Si mě asi ‚naši‘ nehlídali. O mě se nestarejte. A o sebe a své starosti. Jsou ničím proti trápení lidí, co tu denně vítám v nějakém kamrlíku. Proč to píšu? Škoda slov a času…Nám pomoci není,“ dodal Novotný.

