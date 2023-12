Auta zachráníme. Petr Bystroň a Petr Mach kují plán proti Bruselu

Lidé nemají zájem se vzdávat svých aut a politici, kteří vsadili na Green Deal, to ve volbách pocítí. Jak Petr Mach, tak Petr Bystroň očekávají od voleb do europarlamentu zásadní posuny v unijní politice. Nejde o nic menšího než o zbourání celého Green Dealu. „Auta zachráníme,“ věří. Česká SPD a německá AfD proto před volbami ještě posilují svou spolupráci a Mach s Bystroňem to jako špičky kandidátek plánují přetavit i do povolební politiky.

Dvě strany, které musí čelit nálepkám extremismu. V unijní frakci Identita a demokracie spolupracují už několik let, nyní se česká Svoboda a přímá demokracie (SPD) s německou Alternativou pro Německo (AfD) rozhodly kooperaci prohloubit.

Prostředníkem je Petr Bystroň, který v AfD vykonává funkci zemského předsedy v Bavorsku. A jako rodák z Olomouce dokáže komunikovat v češtině a rozumět českým reáliím. Mimo jiné opakovaně hovoří o unijním socialismu, který mu velmi připomíná režim, ze kterého v roce 1987 s rodiči utíkal.

O podobných věcech hovoří i SPD, takže v této agendě dává vzájemná spolupráce logiku. V minulém týdnu byl Petr Bystroň na návštěvě v Praze, kde jednal s Petrem Machem, lídrem kandidátky SPD do europarlamentu. Bystroň má být na lístku AfD číslem dva.

Vzhledem k počtu německých europoslanců a k volebním preferencím „Alternativy“ se reálně očekává zisk 25 křesel pro společnou frakci.

„Těšíme se, až společně zrušíme celý Green Deal. Stačí k tomu, aby euroskeptici posílili asi o 75 poslanců,“ komentoval to Petr Mach na sociální síti.

„Jsem si jistý, že se nám podaří zachránit spalovací motory,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Bystroň. Toto přání podle něj má většina obyvatel a teď už to pochopili i šéfové automobilek. „Šéf francouzského výrobce Stellantis, který vyrábí značky Peugeot, Fiat, Opel a Chrysler, Carlos Tavares se nedávno vyjáďŕil v médiích velmi kriticky vůči slepému prosazování elektroaut na úkor normálníchh spaloivacích motorů,“ připomíná německý poslanec.

„Nejlepší zárukou pro zrušení Green Dealu je volit euroskeptiky, kteří stáli mimo struktury, jež Green Deal prosazovaly. U nich se nebojím, že by podlehli lobbistům nebo zelené ideologii,“ dodává k tomu Petr Mach pro ParlamentníListy.cz.

V případě Petra Fialy i Andreje Babiše je podle něj velmi snadné si představit, jak budou vykládat, že proti této zelené revoluci bojují, ale ve skutečnosti ji podpoří. Stačí prý vzpomenout na všechny otočky ODS i ANO kolem této agendy.

Petr Fiala v minulosti Green Deal odmítal, nyní je však notoricky známý jeho postoj, že přestavba ekonomiky na zelenou je „realita“ a máme si říkat, že představuje šanci.

Hlas „odporu v mezích zákona“ drží v ODS Alexandr Vondra, lídr kandidátky Spolu. Ten také vyjádřil názor, že europarlament by měl být pravicovější, než je ten současný.

Petr Bystroň s úsměvem dodává, že přání posílení pravice AfD českému europoslanci ráda splní. „V průzkumech je AfD nejsilnější německou stranou pro eurovolby. Pokud to tak zůstane, budeme i nejsilnější stranou v celém europarlamentu,“ dodává.

„Posilují i naše partnerské strany v celé Evropě. Budeme mít dvě silné pravicové frakce. Statika celého europarlamentu se posune doprava,“ věří německý politik.

Poměry v europarlamentu současném nedávno pro ParlamentníListy.cz vzpomínal Ivan David, současný europoslanec SPD a dvojka budoucí kandidátky. Podle něj zejména ve výboru pro životní prostředí a v zemědělském výboru zaznívají návrhy vyloženě kuriózní, ale i nebezpečné.

„Aktivisté v Evropském parlamentu již před dvěma lety na zvláštním zasedání prosazovali zdražení masa tím, že by se k jeho ceně připočítávala uhlíková stopa, spotřeba vody atd. Zúčastnili se i Piráti,“ uvádí pro příklad. Známé jsou též aktivity proti automobilové dopravě.

Podle Petra Macha ale nevede nejdůležitější dělení v evropské politice na bázi pravice – levice. Nejsilnější síly usilující o tyto změny samy sebe označují jako „střed“.

„Na shození Green Dealu bude potřeba širší pravice, nebude stačit jen naše euroskeptická skupina. Budu oslovovat i Vondru, Fidesz a další strany,“ ujišťuje pro ParlamentníListy.cz Mach. Ten byl už v minulém volebním období europoslancem za Svobodné, má tedy rovněž zkušenosti z bruselských a štrasburských kuloárů.

A tuto spolupráci by jednoznačně uvítal i na mezinárodní úrovni. Pořád věří, že onen projekt, který podle něj má vést ke zchudnutí Evropy, se může dát „zbořit“. A spolupráce s rostoucí stranou z Německa, které je jeho nejsilnějším tahounem, je podle něj v této aktivitě důležitým krokem.

„SPD a AfD již spolupracují v jedné frakci. Je jasné, že se shodneme na takových věcech, jako odmítání rušení práva veta členských států nebo odmítání evropské migrační politiky. Naše setkání s Petrem Bystroněm bylo důležité v tom, že jsme se ubezpečili, že budeme společně postupovat i proti Green Dealu,“ uvedl Mach po setkání, které proběhlo minulou středu.

„Pozoruji, že to, za co jsem celý aktivní politický život bojoval – tak ta situace se stává horší a horší. To, co se na nás žene pod hlavičkou toho, čemu se říká Green Deal, zakazování výroby aut a spalovací motory, systém emisních povolenek, který zdražuje elektřinu, teplo a postupně všechno... Ty strašné příspěvky na obnovitelné zdroje energií. To, co bylo kdysi úsměvné, nějaké zakazování žárovek, tak teď to doléhá velmi tíživě na peněženku, na rozpočet každé domácnosti. Neviděl jsem, že by byla nějaká reálná síla, která by se tomu stavěla,“ vysvětloval pro CNN Prima News.

„Naše strany spolupracují dlohodobě úzce a úspěšně jak v EP, tak na bilaterální úrovni, jak dokumentují četná setkání Tomia Okamury nebo Radima Fialy se mnou, s Tinem Chrupalou a s jinými předními politiky AfD. S Petrem tuto spolupráci ještě prohloubíme,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Bystroň.

O spolupráci SPD s AfD dlouhodobě hovoří i předseda hnutí Tomio Okamura. Ten s německými „alternativci“ už v minulosti kooperoval při upozorňování na problémy s migranty.

„My jsme ti, kdo umí a chtějí spolupracovat na základě rovnoprávnosti všech evropských národů, a kupodivu zájmy evropských národů nejsou v rozporu. Chceme silné evropské národní státy. Chceme, aby si každý stát udržel svoje tradice, aby původní evropské národy nebyly vyhlazeny a zatlačeny přistěhovalci,“ uvedl například na konferenci v Berlíně v roce 2021.

V nedávné minulosti se Okamura několikrát setkal i s předsedou AfD Timo Chrupallou. Ten se stal v poslední době pevnou součástí pódia evropské frakce ID, na kterém dlouhodobě kromě předsedy SPD vystupují Geert Wilders, Marine Le Pen a Matteo Salvini.

