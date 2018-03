Babiš: Nebudeme vyhošťovat ruské diplomaty, ale...

26.03.2018 10:38

Pokud by dnes Česko přistoupilo k vyhoštění Rusů z pražské ambasády, nejednalo by se o diplomaty, ale nedeklarované zpravodajce. Na Facebooku to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Dodal, že svět by se v takovém případě nezhroutil. Zprávu převzala ČTK.