Vondráček (Svobodní): LGBT ideologie jako vzdělávání?

Člověk přijde na hlavní stránku iVysílání České Televize a první na něj vyskočí LGBT ideologie. A ještě k tomu popisek "kategorie - vzdělávání".
Proč v kategorii vzdělávání nenejdeme třeba dokument o Karlu IV.? O Bedřichu Smetanovi? Pořad o českých odbojářích za 2. světové?
ČT si nechá platit výpalné od každého, kdo má internet, aby nám na webu cpala za naše peníze LGBT ideologii, a ještě to nazývala vzděláváním. To fakt ne! To se musí změnit.
Mgr. Libor Vondráček
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV