Vondráček (Svobodní): LGBT ideologie jako vzdělávání?

29.08.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na LGBT propagandu České televize v sekci vzdělávání

Vondráček (Svobodní): LGBT ideologie jako vzdělávání?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Libor Vondráček

Člověk přijde na hlavní stránku iVysílání České Televize a první na něj vyskočí LGBT ideologie. A ještě k tomu popisek "kategorie - vzdělávání".

Proč v kategorii vzdělávání nenejdeme třeba dokument o Karlu IV.? O Bedřichu Smetanovi? Pořad o českých odbojářích za 2. světové?

ČT si nechá platit výpalné od každého, kdo má internet, aby nám na webu cpala za naše peníze LGBT ideologii, a ještě to nazývala vzděláváním. To fakt ne! To se musí změnit.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): SPOLU jede anitkampaň. Ale zase lže
Vondráček (Svobodní): Zničíme my emisní povolenky, nebo ony zničí nás?
Vondráček (Svobodní): Obávám se mezinárodní ostudy
Vondráček (Svobodní): Politici nesmí řešit důležité otázky za zády občanů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , Svobodní , Vondráček , propaganda

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s propagandou České televize v sekci vzdělávání, určené dětem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

V čem je jiná nemocnice 21.století?

A kolik by její výstavba stála? A hlavně, podle vás jedna nemocnice nahradí ty stávající v Praze? Podle mě nenahradí, takže se dál bude muset investovat i do oprav těch stávajících. A druhá věc, nemyslíte, že problém není ani tak v nedostatku nemocnic, ale v personálu? A to nejen v nemocnicích, ale ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025 Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): LGBT ideologie jako vzdělávání?

10:21 Vondráček (Svobodní): LGBT ideologie jako vzdělávání?

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na LGBT propagandu České televize v sekci vzdělávání