Babiš: Omlouvám se Chebu. Popletl jsem to, protože pořád pracuji

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes na svém facebookovém profilu omluvil za svůj včerejší přešlap, kde Cheb zařadil nikoliv do Karlovarského kraje, ale do Královéhradeckého. Důvodem je jeho přepracovanost.

reklama

„Čau, Karlovaráci. Já se moc omlouvám, zjistil jsem, že jsem zase něco popletl. Víte, když pracujete od rána do večera, soboty neděle, a máte plno starostí v hlavě, tak občas něco spletete. Tak to se stane. A naposledy na interpelacích jsem myslel na ministra Blatného a mluvil jsem o Havlíčkovi a řekl jsem Blatníček. Tak to byla velká senzace,“ začal Babiš.

Anketa Chcete Prymulu zpět coby ministra zdravotnictví? Chci 32% Nechci 55% Je mi to jedno 13% hlasovalo: 4449 lidí

„A teď v pátek jsem hodinu mluvil s hlavním hygienikem v Královéhradeckém kraji a taky s ředitelem fakultní nemocnice. A tam ta situace fakt není dobrá. A když jsem točil Čau, lidi, tak jsem mluvil o Chebu. A já vím, samozřejmě, kde je Cheb, kdysi dávno jsem tam koupil Agroslužby a byl jsem tam opakovaně, taky tam investujeme do rekonstrukce nádraží, do železničního uzlu. Takže vím perfektně, kde to je. A taky jsme v rámci dispečinku lůžek pomáhali, naši vojáci, jsme transportovali 23 pacientů z chebské nemocnice do jiných nemocnic. A celkově v Karlovarském kraji to bylo 28 pacientů, dokonce jsme na to vyčlenili vrtulníky,“ obhajoval se Babiš.

Psali jsme: Premiér Babiš: Ten vir je zabiják. Umírají i lidé, kteří byli zdraví. Dodržujte opatření

„Takže já chci jenom říct, že samozřejmě ke kraji mám vztah a řešil jsem tam plno věcí. Rekonstrukce Thermalu, Císařské lázně jsem prosadil. Stavíme dálnici. Bazén Thermal. Dokonce jsem sponzoroval i tu sochu Karla IV. v Karlových Varech, takže samozřejmě mám k tomu vztah a mám vás rád a omlouvám se, že jsem to zase popletl. Ale to už přece víte, že se mi to občas stává, protože já sice neumím mluvit dobře, ale zase mám nějaké konkrétní výsledky a vy to dobře víte. Takže děkuji za pochopení a držím palce, abychom to společně zvládli,“ uzavřel Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zásek do Babiše a Zemana, třeba už zítra. Hodně zlý. Hra, která přeřve i covid Vláda: Tripartita jednala o příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě Za tak velkého i*iota nebudu, řekl prý Blatný a chtěl odstoupit. Dusno s Prymulou, i o něj jde Pekarová Adamová (TOP 09): Je pro vládu důležitá bezpečnost a nezávislost naší země? Pak Dukovany nesmí dostavět Rusko ani Čína

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.