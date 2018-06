Babiš: Stavební firmy nemají dělníky. Jen proto se nestaví dálnice

„Jsem velice rád, že pan ministr organizuje tuto tiskovou konferenci, protože jsme byli kritizováni za to, že málo stavíme, že málo investujeme. Jsem přesvědčen, že po dnešní tiskové konferenci bude jasno, že to není pravda,“ sdělil Babiš úvodem. Ťok je podle jeho slov druhý nejdéle sloužící ministr dopravy za 25 let.

„Zdědili jsme situaci, kdy ministr Bárta stavebnictví totálně paralyzoval. A vlastně nebyly vykoupené pozemky, nebylo projektováno, nestavělo se. Tento trend se začal obracet od oddobí, kdy jsme byli ve vládě,“ dodal dále Babiš.

„Jsem přesvědčen, že za chvíli budeme organizovat konference, kdy se budeme ptát firem, kdy nám konečně něco postaví. Od začátku letošního roku veřejní investoři zadali stavebním firmám 1737 zakázek za 64,5 miliardy,“ řekl také Babiš a upozornil na to, že některé stavební firmy již bohužel nemají pracovní kapacity.

„Určitě budeme připraveni těmto firmám pomoci a pokud nenajdou zaměstnance na úřadech práce, tak samozřejmě to může být velký problém,“ dodal. Podle Babiše byla zahájena výstavba více 160 km dálnic. „Je připraveno 150 km dálnic. A taky jsme za čtyři roky otevřeli 203 kilometrů dálnic či obchvatů,“ sdělil Babiš.

„Posilujeme investice. Potřebujeme stavět,“ zmínil následně Babiš i zdravotnictví či kulturní památky.

Ťok následně pohovořil o připravených projektech výstavby obchvatů a dálnic. „Zprovoznili jsme 203 kilometrů, šest kilometrů, co se říká, jsou naprosté bláboly,“ podotkl Ťok a rozhovořil se i o modernizaci železnice. Zdůraznil i to, že se hnutí ANO daří vykupovat lépe pozemky. „Dálnici D1 dokončíme do roku 2021,“ slíbil v závěru konference Ťok a zdůraznil i pomoc krajům z hlediska investic do jejich silnic.

