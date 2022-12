Babiš a Pavel vyrazili do Maďarska. Generál tam ale hned dostal ránu z vyšších kruhů

Babiš podle informací serveru iDnes.cz míří na maďarsko-srbskou hranici kvůli jednání o ilegální migraci s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou a se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem.

A generál Pavel jede za maďarskou veřejností, aby se dozvěděl, jak pociťují „populistickou“ vládu Viktora Orbána. Právě populismus Pavel na twitteru označil za největší problém České republiky, pokud by se prezidentem stal Andrej Babiš.

„Mým největším soupeřem je populismus a snaha Andreje Babiše ‚orbanizovat‘ Česko, jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Proto dnes jedu do Maďarska vyslechnout si konkrétní detaily, jak Orbánův populismus, který Babiš obdivuje, komplikuje životy lidí,“ uvedl Pavel na twitteru a přidal zprávu z maďarské čerpací stanice, kde stojí benzín v průměru o 3 Kč více než v Česku.

Cesty obou kandidátů si povšiml maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikaci Zoltán Kovács, který má o favoritovi českých prezidentských voleb jasno. „Jeden z těchto kandidátů je na straně vítězů. Druhý rád chodí na kafe s liberálními novináři a Sorosem financovanými nevládními organizacemi v Maďarsku,“ uvedl na twitteru a ironicky dodal, že v Maďarsku přeci svobodná média neexistují.

One of these candidates is on the side of winning.

The other likes having coffee with liberal journalists and Soros funded NGOs in Hungary...



(Wait, someone told me there's no media freedom in Hungary.) 1/3@_JakubJanda @AndrejBabis @general_pavel pic.twitter.com/zLCa4jI4jJ