Babiš k médiím: Takhle ne, přestaňte lhát

21.03.2026 11:41 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Naše vláda bude dávat rekordní částku,“ říká premiér Andrej Babiš o výdajích na bezpečnostní služby České republiky. Oproti minulému roku mluví o navýšení rozpočtu o 230 milionů korun.

Foto: Repro Andrej Babiš, FB
Popisek: Andrej Babiš

Andrej Babiš ve videu sdíleném na sociálních sítích uvedl, že se během dne bude ve velkém lhát. Obvinil vládu Petra Fialy z toho, že podle něj vytvořila „kulturu lží“ a prohlásil, že média ignorují skutečná čísla a šíří nepravdivé informace.

V souvislosti s údajným lhaním médií se premiér vyjádřil i k tomu, že měl vzít peníze v rozpočtu bezpečnostním složkám. Vytasil se s čísly ministerstva financí a odmítl tvrzení, že by jeho vláda snížila peníze bezpečnostním složkám. Uvedl, že podle údajů ministerstva financí byl rozpočet pro Bezpečnostní informační služba na rok 2025 naopak zvýšen o 230 milionů korun.

„Žádná rozvědka nepřišla o peníze,“ ujistil premiér a zopakoval tak svá slova z tiskové konference, na které vystoupil s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO).

V dalším z příspěvků na svém facebookovém profilu uvedl, že v letošním rozpočtu je pro BIS vyčleněno zhruba 2,6 miliardy korun, zatímco vláda Petra Fialy podle něj počítala pro rok 2025 s částkou přibližně 2,37 miliardy.

Podle Babiše tak jeho kabinet výdaje navýšil, nikoli snížil, jak podle něj tvrdí někteří novináři a opozice.

Upozornil také, že během Fialovy vlády rozpočet BIS v některých letech klesal, když porovnal částky z let 2022, 2024 a 2025.

„Během jejich vlády tedy výdaje na BIS klesly o 116 milionů. Naše vláda bude naopak dávat rekordní částku. Takže prosím všechny ty novináře, kteří to dnes opakovali, aby přestali manipulovat, a opozici, aby to raději nekomentovala vůbec,“ uvedl Babiš.

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

