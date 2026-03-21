Babiš k médiím: Takhle ne, přestaňte lhát

Andrej Babiš ve videu sdíleném na sociálních sítích uvedl, že se během dne bude ve velkém lhát. Obvinil vládu Petra Fialy z toho, že podle něj vytvořila „kulturu lží“ a prohlásil, že média ignorují skutečná čísla a šíří nepravdivé informace.
V souvislosti s údajným lhaním médií se premiér vyjádřil i k tomu, že měl vzít peníze v rozpočtu bezpečnostním složkám. Vytasil se s čísly ministerstva financí a odmítl tvrzení, že by jeho vláda snížila peníze bezpečnostním složkám. Uvedl, že podle údajů ministerstva financí byl rozpočet pro Bezpečnostní informační služba na rok 2025 naopak zvýšen o 230 milionů korun.
„Žádná rozvědka nepřišla o peníze,“ ujistil premiér a zopakoval tak svá slova z tiskové konference, na které vystoupil s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO).
V dalším z příspěvků na svém facebookovém profilu uvedl, že v letošním rozpočtu je pro BIS vyčleněno zhruba 2,6 miliardy korun, zatímco vláda Petra Fialy podle něj počítala pro rok 2025 s částkou přibližně 2,37 miliardy.
Podle Babiše tak jeho kabinet výdaje navýšil, nikoli snížil, jak podle něj tvrdí někteří novináři a opozice.
Ing. Andrej Babiš
Upozornil také, že během Fialovy vlády rozpočet BIS v některých letech klesal, když porovnal částky z let 2022, 2024 a 2025.
„Během jejich vlády tedy výdaje na BIS klesly o 116 milionů. Naše vláda bude naopak dávat rekordní částku. Takže prosím všechny ty novináře, kteří to dnes opakovali, aby přestali manipulovat, a opozici, aby to raději nekomentovala vůbec,“ uvedl Babiš.
