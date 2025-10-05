Babiš nastupuje. Witowská se obává o osud ČT

„Stejně jako SPOLU, STAN a Piráti se i Česká televize a Český rozhlas připravují na tvrdou práci v opozici,“ napsal Erik Best na platformě X.
Stejně jako Spolu, STAN a Piráti se i Česká televize a Český rozhlas připravují na tvrdou práci v opozici.— Erik Best (@ErikBest) October 5, 2025
Reakce uživatelů sociální sítě X na výrok Erika Besta byly převážně souhlasné a nesly se ponejvíce v ironickém duchu. Mnozí komentující sdíleli Bestův názor, že Česká televize a Český rozhlas dlouhodobě nadržují současné vládní koalici a do role „opozičních médií“ se jim bude přecházet těžko.
„ČT1 začala hned včera po vyhlášení výsledků,“ naznačil jeden z uživatelů, že Česká televize se již ujala role opozice.
CT1 zacala hned vcera po vyhlaseni vysledku— RisingSun (@RisingJana) October 5, 2025
„Někteří presstituti z žumpy ČT už se začali na Babiše usmívat,“ souhlasil jiný uživatel na X.
Někteří presstituti z žumpy ČT už se začali na Babiše usmívat.— Ivana Melkusova ???? (@MelkusovaIvana) October 5, 2025
Podle jiného uživatele ale Česká televize ani Český rozhlas své fungování měnit nemusejí, „zadání k manipulacím“ podle něj zůstávají stejná.
Nemusí nic měnit, zadání k manipulacím a masážím zůstává stejné— Anna B. (@annenelis) October 5, 2025
Někteří uživatelé se rovněž vymezili proti koncesionářským poplatkům.
„Mají to soudruzi těžký, z tvrdé prorežimní práce k tvrdé opoziční práci – kupodivu ale koncesionáři s ‚nesprávnými‘ názory nemají žádnou slevu a i oni povinně platí tuhle jejich woke propagandu,“ napsal jeden z uživatelů.
„Jó, a ví, že je platí koncesionářské poplatky českých občanů? Trochu úchylné, ne,“ dodala Eva R.
„Doufám, že se ta libtardí média připravují i na práci ‚za své‘ bez nuceného výpalného od obyvatel ČR,“ sdílel podobný názor i uživatel Karel.
mají to soudruzi těžký, z tvrdé prorežimní práce k tvrdé opoziční práci - kupodivu ale koncesionáři s "nesprávnými" názory nemají žádnou slevu a i oni povinně platí tuhle jejich woke propagandu— WPiper (@WPiperCZ) October 5, 2025
Jó, a ví že je platí koncesionářské poplatky českých občanů? Trochu úchylné, ne— ER (@EvaReznickova2) October 5, 2025
Doufám, že se ta libtardí média připravují i na práci "za své" bez nuceného výpalného od obyvatel ČR.— Karel B (@Karel_Elantra) October 5, 2025
Objevila se i přirovnání k situaci ve Spojených státech, kde komentující připomínali, že Donald Trump dokázal prosazovat svou politiku navzdory odporu médií.
„Ha ha! To je stejné jako u nás v Americe. Trump ale úspěšně prosazuje svou agendu přes odpor demokratů a médií. Doufám, že tato nová vláda bude stejně úspěšná,“ uvedl uživatel…
Haha! To je stejně jako u nás v Americe. Trump ale úspěšně prosazuje svou agendu přes odpor demokratů a médií. Doufám, že tato nová vláda bude stejně úspěšná.— Sam Mirejovsky (@whatsrightsam) October 5, 2025
Novinářka Světlana Witowská oproti tomu vyjádřila o osud veřejnoprávních médií jasné obavy. „Teď jsem zvědavá na vyřešení střetu zájmů, osud veřejnoprávních médií a muniční iniciativy. To lecos napoví, myslím,“ uvedla na X.
Teď jsem zvědavá na vyřešení střetu zájmů, osud veřejnoprávních médií a muniční iniciativy. To lecos napoví, myslím.— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) October 5, 2025
Uživatelé na X u Witowské souhlasili, že veřejnoprávní média jsou v „nebývalém ohrožení“.
Já myslím, že muniční iniciativu může teoreticky vzít pod patronaci jiný stát, byť by to pro reputaci ČR byla veliká škoda. Ale pro Ukrajinu se zase tak moc nezmění. Ale veřejnoprávní media jsou v nebývalém ohrožení, zamýšlená změna financování by vyvolala mnohem větší krizi než…— Tomas Pelikan ???????? (@tomaspelikan1) October 5, 2025
Podle některých je pravděpodobné, že veřejnoprávní média budou v budoucnu placena ze státního rozpočtu.
Střet zájmů...na to si počkám, ČT a ČrO spadnou pod státní rozpočet a skončí jejich nezávislost a muniční iniciativa pod vedením ČR včera skončila.— Pavel Friebert (@paf66) October 5, 2025
Střet zájmů vyřeší tak, že se na to vy***e, veřejnoprávní média se budou platit z rozpočtu (protože tam to přeci občané neplatí, že) a ostatní svede na Fialu. Jednoduché, účinné.— Pavel Meduna (@meduna_pavel) October 5, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová