Babiš nastupuje. Witowská se obává o osud ČT

05.10.2025 21:56 | Monitoring

Na opoziční práci se podle amerického novináře Erika Besta musejí připravit kromě dosavadních vládních stran i veřejnoprávní média. Zatímco uživatelé na síti X s ním převážně souhlasili, novinářka Světlana Witowská vyjádřila obavy o budoucnost České televize a Českého rozhlasu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

„Stejně jako SPOLU, STAN a Piráti se i Česká televize a Český rozhlas připravují na tvrdou práci v opozici,“ napsal Erik Best na platformě X.

Reakce uživatelů sociální sítě X na výrok Erika Besta byly převážně souhlasné a nesly se ponejvíce v ironickém duchu. Mnozí komentující sdíleli Bestův názor, že Česká televize a Český rozhlas dlouhodobě nadržují současné vládní koalici a do role „opozičních médií“ se jim bude přecházet těžko.

„ČT1 začala hned včera po vyhlášení výsledků,“ naznačil jeden z uživatelů, že Česká televize se již ujala role opozice.

„Někteří presstituti z žumpy ČT už se začali na Babiše usmívat,“ souhlasil jiný uživatel na X.

Podle jiného uživatele ale Česká televize ani Český rozhlas své fungování měnit nemusejí, „zadání k manipulacím“ podle něj zůstávají stejná.

Někteří uživatelé se rovněž vymezili proti koncesionářským poplatkům.

„Mají to soudruzi těžký, z tvrdé prorežimní práce k tvrdé opoziční práci – kupodivu ale koncesionáři s ‚nesprávnými‘ názory nemají žádnou slevu a i oni povinně platí tuhle jejich woke propagandu,“ napsal jeden z uživatelů.

„Jó, a ví, že je platí koncesionářské poplatky českých občanů? Trochu úchylné, ne,“ dodala Eva R.

„Doufám, že se ta libtardí média připravují i na práci ‚za své‘ bez nuceného výpalného od obyvatel ČR,“ sdílel podobný názor i uživatel Karel.

Objevila se i přirovnání k situaci ve Spojených státech, kde komentující připomínali, že Donald Trump dokázal prosazovat svou politiku navzdory odporu médií.

„Ha ha! To je stejné jako u nás v Americe. Trump ale úspěšně prosazuje svou agendu přes odpor demokratů a médií. Doufám, že tato nová vláda bude stejně úspěšná,“ uvedl uživatel…

Novinářka Světlana Witowská oproti tomu vyjádřila o osud veřejnoprávních médií jasné obavy. „Teď jsem zvědavá na vyřešení střetu zájmů, osud veřejnoprávních médií a muniční iniciativy. To lecos napoví, myslím,“ uvedla na X.

Uživatelé na X u Witowské souhlasili, že veřejnoprávní média jsou v „nebývalém ohrožení“.

Podle některých je pravděpodobné, že veřejnoprávní média budou v budoucnu placena ze státního rozpočtu.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , Český rozhlas , koncesionářské poplatky , média , veřejnoprávní média

autor: Alena Kratochvílová

