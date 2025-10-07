Babiš o stavu státní kasy: Stanjura podváděl, brutálně

„Vyjednáváme stále, voláme si, uvidíme. Teď samozřejmě řešíme počty těch resortů, řešíme výbory. My máme zítra schůzi klubu, i naši potenciální partneři to řeší. Ty resorty ale komentovat zatím nebudu,“ uvedl Babiš v úterý při setkání s novináři.
Podle něj platí, že SPD bude mít ve vládě zastoupení formou odborníků. „Platí, co jsem už řekl, že SPD bude součástí vlády formou expertů na nějakých resortech a Motoristé jsou tam zastoupeni politiky. Ale my určitě budeme mít většinu,“ zdůraznil.
Na další otázky ohledně konkrétních ministerstev Babiš neodpovídal a raději přešel k tématu státního rozpočtu. Tvrdě zkritizoval současnou vládu premiéra Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury.
„My jsme v situaci, kdy tady vláda schválila nákup 44 tanků Leopard za 34 miliard, a přitom došlo k zastavení staveb v Česku. Stanjura podváděl a nechal tam prázdnou kasu. Chybějí tam peníze na školství,“ prohlásil.
Podle Babiše vláda zkresluje skutečný stav veřejných financí. „A on lhal o tom, že tam zbylo nějakých deset miliard eur z nějakých fondů. Přitom tam ty peníze nejsou a chybí tam skoro 60 miliard, takže pan Stanjura brutálně podvádí a ten deficit není 286 miliard, ale může být až 346 miliard korun,“ uvedl.
Kritika mířila i na další ministry. „Takže tenhle rozpočet oni poslali do Sněmovny a já nechápu, co premiér Fiala teď dělá. I ten Kupka lže, normálně došlo k zastavení staveb na silnicích, železnicích a dálnicích. To je krizová situace, tahle vláda dovedla rozpočet na buben a ty stavby nemohou pokračovat,“ řekl Babiš.
Zároveň naznačil, že nová vláda bude muset deficit dále navýšit. „A ty peníze jsou potřeba, ať Stanjura ty peníze někde najde. Takže my to převezmeme a bude to muset skončit navýšením deficitu, to nemá jiné řešení. To je skandální a musí to ještě řešit aktuální vláda, my to můžeme mít sestavený třeba až někdy v prosinci. Tohle musí řešit vláda a my je k tomu vyzýváme,“ dodal.
Babiš také ostře zpochybnil kompetence dosluhujícího premiéra. „Fiala to prostě nezvládal, tu funkci a divím se, že ještě nerezignoval. Já bych po takovém propadu rezignoval. Už teď tam vidím schodek o 60 miliard vyšší. To je skandální, ani nemocnice nebo zdravotní pojišťovny nemají peníze. Peníze nejsou nikde, oni tu zemi úplně vysáli,“ prohlásil s tím, že nová vláda se chce vydat jiným směrem.
„A my to přece teď všechno nezaškrtíme, jako to udělali oni tehdy s Kalouskem. My musíme investovat a teprve potom budeme řešit časem, abychom mohli ten rozpočet změnit,“ doplnil.
Na opakované dotazy novinářů o podobě budoucí vlády reagoval vyhýbavě. „Prosím vás, nechte mě žít, já vám asi každé ráno natočím video o tom, nebo nevím,“ smál se Babiš a dodal, že jednání s Tomiem Okamurou i dalšími pokračují.
„Snad to dopadne všechno,“ uzavřel pravděpodobný budoucí premiér.
autor: Jakub Makarovič