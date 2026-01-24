Babiš po zvolení na sněmu ANO: Vypadá to, že budu kandidovat ještě příště

Sněm vládního hnutí ANO se dnes koná v Praze na Chodově. Delegáti na něm zvolí nové celostátní vedení. Na post předsedy kandiduje opět pouze premiér Andrej Babiš, který stojí v čele hnutí nepřetržitě od jeho založení v roce 2012.
Hnutí ANO tehdy vzniklo jako reakce na poptávku veřejnosti po alternativě k ODS a ČSSD, které politické scéně dominovaly. Andrej Babiš zaujal rok předtím svými svéráznými mediálními výstupy, ve kterých situaci země za Topolánkovy a Nečasovy vlády popsal jako Palermo a poprvé zaujal svým svérázným vystupováním, v té době ještě prokládaným slovenskými slovíčky a občas vulgarismy.
Hnutí ANO mělo pomalejší nástup, který ale výrazně zrychlil poté, co policie zatýkala v nejužších špičkách Nečasovy vlády. Babišova slova o korupcí prorostlé republice v červnu 2013 najednou mnohým přišla jako v podstatě přiměřené hodnocení situace. V říjnu hnutí ANO skončila ve volbách na druhém místě a stalo se součástí vlády Bohuslava Sobotky.
Postupně dokázalo získat více než 30 procent voličů, především od ČSSD a v roce 2017 poprvé vyhrálo volby. Andrej Babiš se stal premiérem a byl jím do podzimu 2021. Tehdy ANO prohlálo s koalicí SPOLU a odešlo do opozice.
Vloni na podzim se dokázalo vrátit a vyhrát volby s druhým nejlepším volebním ziskem v historii samostatné ČR. Andrej Babiš se tak znovu stal premiérem. V projevu na sněmu ANO mluvil o tom, co všechno chce jeho hnutí pro občany udělat.
Ve volbě Babiš neměl žádného protikandidáta, jeho pozice měla být potvrzena s vysokou podporou delegátů. A to se skutečně stalo, první předseda hnutí ANO tentokrát obhájil mandát se 196 hlasů z 209. Po volbě při poděkování zmínil, že by chtěl být předsedou po celou dobu premiérského mandátu, takže se prý delegáti na jeho kandidaturu nejspíš mohou těšit i za dva roky.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Sněm začal dopoledne projednáváním organizačních záležitostí. Potom vystoupil premiér a předseda hnutí Babiš. „Tento sněm není jen o personálních otázkách, je především o bilanci a největších výzvách, které nás čekají. V uplynulých letech jsme čelili vládě, která měla většinu a prosazovala své asociální politiky. Chovala se arogantně a přezíravě vůči občanům. Snažili jsme se blokovat zákony, které zhoršovaly životní úroveň lidí, ušetřili jsme jim tak nemalé peníze. Nebýt toho, byly škody po vládě Petra Fialy ještě mnohem vyšší,“ řekl Babiš.
Od roku 2014 jsme vyhráli všechny volby, jsme nejsilnější politická strana
Připomněl, že většina médií stranila Fialově vládě. „Byli jsme dlouhodobě zesměšňováni. Naše práce byla znehodnocována. Média byla náš největší soupeř a je tomu tak i po volbách. V uplynulých dvou letech přitom proběhly troje volby, ve všech jsme uspěli,“ připomněl předseda.
Ing. Andrej Babiš
Hovořil také o zahraniční politice a o svém přátelství s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na přetřes přišla i komunální politika. Babiš ocenil výsledky loňských sněmovních voleb.
„Naším cílem byla jednobarevná vláda. Je chyba, že předchůdci neprosadili většinový systém, který by to umožnil. Voliči rozdali karty a vznikla koaliční vláda. Od prvního dne se média a aktivisté snaží nás rozklížit,“ sdělil Babiš a označil Novinky za „nejprolhanější médium“.
Chápe prý, že by si nepřátelé přáli, aby ANO dopadlo jako Miroslav Kalousek nebo Václav Klaus. „Pamatujete si na sarajevský atentát? Od roku 2014 jsme vyhráli všechny volby, jsme nejsilnější politická strana. Hnutí bude fungovat, i když už nebudu předseda,“ zdůraznil premiér.
Dále nastínil své příští kroky ve vládě. Zdůraznil, že zahraniční partneři vědí, že ANO je kompetentní a stabilní hnutí. „Máme program pro budoucnost našich občanů,“ zdůraznil Babiš.
Probíhá restart po čtyřech promarněných letech
Předpokládá se, že sněm potvrdí kontinuitu vedení v době, kdy ANO jako vítěz posledních sněmovních voleb vede vládu a připravuje se na další politické výzvy, včetně příprav na volby do Senátu a zastupitelstev obcí.
Poslanec Radek Vondráček na platformě X prohlásil, že sněm určitě nebude formalita. „Jsme na prahu nového období Česka, probíhá restart po čtyřech promarněných letech. To je velká odpovědnost vůči občanům. Hnutí ANO potvrdí, že je připraveno makat pro Česko. S pozitivní energií!“ napsal poslanec.
Sněm určitě nebude formalita! Jsme na prahu nového období Česka, probíhá restart po čtyřech promarněných letech. To je velká odpovědnost vůči občanům. Hnutí ANO potvrdí, že je připraveno makat pro Česko. S pozitivní energií! https://t.co/fPrYgXWaJ4— Radek Vondráček (@vondraaczech) January 23, 2026
Z opozičního tábora se dlouhodobě ozývají hlasy o potřebě sjednocení proti Babišovi. Koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která podle některých politiků selhala kvůli nedostatečné integraci, nyní hledá způsoby, jak Babiše porazit v budoucích volbách. Nový lídr ODS Martin Kupka je v tomto kontextu viděn jako potenciální vyzyvatel.
Hnutí ANO by podle Babiše dá mělo vyhrávat volby na různých úrovních, jak se mu to dařilo i doposud.
K těm důležitým patřily volby do Evropského parlamentu v roce 2014, kde ANO získalo 16,13 % hlasů a 4 mandáty, což bylo nejvíce mezi českými stranami. V roce 2014 vyhrálo také komunální volby v Praze s 22,08 % hlasů a 17 mandáty. V krajských volbách 2016 zvítězilo v devíti krajích. Parlamentní volby v roce 2017 přinesly ANO 29,64 % hlasů a 78 mandátů, což bylo jasné vítězství. V evropských volbách 2019 získalo 21,18 % hlasů a 6 mandátů, opět nejvíce.
Také krajské volby 2020 ovládlo ANO. V parlamentních volbách 2021 získalo 27,12 % hlasů a 72 mandátů, což bylo nejvíce mandátů, i když v procentech hlasů skončilo těsně za koalicí Spolu. V roce 2024 vyhrálo evropské volby s 26,14 % hlasů a 7 mandáty a poprvé v historii také senátní volby s 8 mandáty z 27. Naposledy v roce 2025 zvítězilo v parlamentních volbách s 34,51 % hlasů a 80 mandáty, a stalo se tak nejsilnější stranou v Poslanecké sněmovně. Babiš byl zvolen předsedou poprvé v srpnu 2012. V roce 2023 neúspěšně kandidoval na post prezidenta republiky.
