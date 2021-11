Babiš připustil boj o Hrad. A Železný z ČT ihned zahájil dehonestaci, ale narazil: Veřejnoprávní novinář? Nestranný? Hnus!

reklama

Šéf hnutí ANO a končící premiér Andrej Babiš poprvé otevřeně připustil, že se možná pokusí stát se prezidentem. Má však podmínku. O Hrad by se prý mohl pokusit, pokud jeho fandové seženou dost podpisů občanů, tedy alespoň 50 tisíc.

„Je to ten klasický dotaz novinářů. Všichni se na to ptají, tak mě snad napadlo, že kdyby lidé začali sbírat petiční archy a bylo dost podpisů...“ začal se z ničeho nic Babiš smát. „Ale nechci předjímat, teďka to fakt není téma. Teď mám starosti s covidem,“ zdůraznil v rámci odpovědi na dotazy lidí ohledně své kandidatury na hlavu státu.

Poté prozradil, že jeho odcházející vláda má plno projektů a nápadů, které chce on i jeho kolegové rozpracovávat i v opozici. Stejně tak se z opozice hodlá ptát budoucí vlády Petra Fialy, proč dělá či nedělá to či ono. „Držte nám palce,“ požádal nakonec Andrej Babiš.

Česko si zvolí novou hlavu státu nejpozději v lednu 2023. Do bojů by se tentokrát mohlo zapojit rekordní množství uchazečů. Jestli jedním z nich bude právě Babiš, je v rámci blížících se prezidentských voleb hlavním tématem. Představa, že by skutečně napnul snahy, aby nakonec usedl v čele tohoto státu, některým lidem už nedá spát.

S varováním proto přichází moderátor České televize Jakub Železný – na svém twitterovém účtu vystavil Babišovi nehezký účet, který rozhodně není hoden postu hlavy státu. Uvedl například, že Babiš by byl prezident, který „byl v komunistické straně, byl veden jako agent StB, byl by třetím nejstarším mužem při nástupu do prezidentské funkce, a byl by ze Slovenska“. K svému komentáři pak připojil ještě svou selfie s Babišovým plakátem z letošní volební kampaně hnutí ANO.

7., co byl v komunistické straně.

6., co by nastoupil v době demokracie, ale

5., co by úřadoval jen v takové době.

4., co by nastoupil 68letý, ale byl by

3. nejstarší při nástupu celkem.

2., co by byl ze????.

1., co by byl veden jako agent StB.

To by byl prezident @AndrejBabis. J. pic.twitter.com/m6arcV025Q — Jakub Železný ?? (@JakubZelezny) November 20, 2021

Diskutující Železnému na to konto připomněli, že je zaměstnancem veřejnoprávního média, které má být nezávislé a objektivní. Naznačili, že on je jedním z důvodů, proč neplatit koncesionářské poplatky.

„Chlape, pokud vím, tak vás živí a platí všichni voliči, tak by mělo u rozumného novináře takto placeného být normální, že si svou politickou orientaci nechá na doma a snaží se vystupovat nestranně, ale u vás to asi nejde, vám to nic neříká, ale peníze brát od všech, to jo, hnus,“ hrozil se komentující.

„Ještě, že tento tweet žádným způsobem nevyjadřuje stanovisko České televize, že? Přidáte, Jene, něco podobného i o kandidátovi České televize generálu Pavlovi? Jsem zděšena!“ přidala se další diskutérka.

Nelibě se k Babišovým prezidentským ambicím vyjádřil také politický komentátor Jiří Pehe, jenž neváhal vyzvat k akci Milion chvilek. „Kdyby si třeba Milion chvilek dalo práci sbírat podpisy lidí, kteří v žádném případě nechtějí Babiše na Hradě, hravě by nasbírali mnohem víc podpisů než ti, které vyzval k podepisování petičních archů pro jeho případnou kandidaturu,“ vyzývá prostřednictvím tweetu.

Kdyby si třeba @milionchvilek dalo práci sbírat podpisy lidí, kteří v žádném případě nechtějí Babiše na Hradě, hravě by nasbírali mnohem víc podpisů než ti, které vyzval k podepisování petičních archů pro jeho případnou kandidaturu — Jiří Pehe (@JiriPehe) November 20, 2021

Pod jeho příspěvkem zazněly mimo jiné reakce, že radit umí každý, a že zřejmě trpí posedlostí Babišem.

„Vy máte starosti, usnete vůbec bez myšlenky na Babiše?“ rýpla do Peheho Božena Vrábková. „Přiznejte se, vy ďáble, že vy jste se do Babiše zamiloval? S tou svojí posedlostí už byste se měl léčit,“ neudržel se uživatel Vihervarpunen.

„Milion chvilek bude určovat, kdo bude prezidentem?? To není demokracie, ale diktát a návrat k totalitě,“ přidal svůj názor Coco.

„A mohli by na to znovu začít vybírat, aby nemuseli dál nic dělat. Teda kromě dělání idiotů z lidí za jejich vlastní prachy!“ napsal komentátor Petr Holec. Další se ptali, kam se podělo 6 milionů, které Minářovu spolku zasílali sponzoři na transparentní účet.

Také poslední průzkumy veřejného mínění připisují největší šance končícímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO), i ony předpovídají, že jeho úhlavním sokem má být generál Petr Pavel. Preferencemi může však již brzy zamíchat i koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), která by do boje o Hrad ráda postavila vlastního kandidáta. Rovněž se mimo jiné spekuluje například o kandidatuře Tomia Okamury (SPD).

