Babiš promluvil: Sobotka je podrazák a zbabělec. Měl by pustit mandát a jít normálně pracovat

Premiér v demisi Andrej Babiš v rozhovoru pro deník Právo připustil, že nejlepší by byla menšinová vláda ANO tolerovaná ČSSD a KSČM. Tento týden ve středu vedení ANO po ČSSD požadovalo záruku, že by všech patnáct soc. dem. poslanců případnou vládu podpořilo. Sociální demokraté se totiž příliš jednotně netváří, kriticky se k Babišovi staví především Bohuslav Sobotka. „Sobotka by měl pustit mandát,“ vyjádřil se Babiš.

Zatím je otázkou, jestli se ČSSD podaří zajistit jednotu všech patnácti členů svého klubu. Řada poslanců vládu s Andrejem Babišem odmítá. Premiér v demisi ale reagoval s tím, že jedná s každým, kdo o to projevil zájem, což ČSSD projevila. „Uvidíme, jestli jednotu zajistí a jestli v soc. dem. bude fungovat stranická disciplína,“ uvedl a dodal, že je pouze problém ČSSD, jak se k věci ve finále Sobotka, Chovanec a Zaorálek postaví, když vládu, kde bude premiérem podporovat nechtějí. „Zatím jednáme pouze o programu, ne o vládě,“ připomněl.

Podle Babišových slov Sobotka sociální demokracii zničil a v nápadech, jež jsou pro stranu sebedestruktivní, prý směle pokračuje. „Měl by zkusit normálně pracovat a mandát pustit,“ míní premiér v demisi, jenž jako nejlepší možnost vidí menšinovou vládu ANO podporovanou ČSSD a KSČM výměnou za program. „ČSSD by si mezitím mohla dát do pořádku stranu, to by asi vyhovovalo Sobotkovi, Chovancovi a dalším,“ řekl v rozhvooru pro Právo. Koalice ANO se sociální demokracii podporovaná KSČM proto už není tou jedinou variantou, jak se zdálo.

V ČSSD jsou podle Babišových slov různí lidé, například se Zimolou a Hamáčkem se prý jedná bez problému, zatímco se Sobotkou a Chovancem to není absolutně možné. „Hamáček s námi normálně mluví a na rozdíl od Sobotky, který byl podrazák a zbabělec, se choval vždycky korektně,“ řekl a dodal, že nyní v každém případě čekají, jak se nakonec sociální demokracie vyjádří.

Psali jsme: Ve Sněmovně prošel návrh na zdanění církevních náhrad. Před tím se ale křičelo. Kalousek dokonce vytáhl z minulosti něco o muslimech v ČR Erik Best před kamerou PL zhodnotil situaci v ČSSD. Se Sobotkou je prý zle Sobotka se cuká, nechce podpořit spolupráci s Babišem. Může to souviset s OKD, naznačuje obeznámený spolustraník. A Paroubek naložil ještě více Ne vládě ČSSD s Babišem, udeřil Bohuslav Sobotka. A hned mu připomněli, co on sám podělal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab