Babiš se drží, Okamura posiluje na venkově, Kalousek mimo. Nová čísla

Ovšem na druhou stranu stávající domácí politická situace posiluje aktuálně druhé Piráty (13,9%) a třetí ODS (13,8%). Jak Piráti, tak i ODS se těší stále větší voličské přízní, která však zatím vedoucí hnutí ANO v žádném případě neohrožuje.

Fotogalerie: - Kalousek v Liberci

Anketa Kdo byl NEJLEPŠÍM primátorem Prahy? Jan Koukal 1% Jan Kasl 2% Igor Němec 3% Pavel Bém 11% Bohuslav Svoboda 13% Tomáš Hudeček 2% Adriana Krnáčová 68% hlasovalo: 3374 lidí

Ze stávají politické situace však těží i čtvrtá SPD (12,2%), která získává své voliče zejména na venkově a i jejím voličům vyhovuje stávající vládnutí premiéra Andreje Babiše v demisi, respektive vzájemné vztahy a podpora v Poslanecké sněmovně.

Nicméně v každém případě platí, že voličská přízeň je velmi křehká a proměnlivá. O to více je zajímavé, že pro prvních pět měsíců letošního roku lze vnímat voličské nálady jako velmi stabilní.

Bohužel pro ČSSD, která je s aktuálním ziskem 6,7% hlasů až za KSČM (6,8%), je právě voličská stabilita velkým problémem, neboť se ukazuje, že sociální demokraté i volbou nového vedení, ale ani jednáním o menšinové vládě s hnutím ANO, doposud nedokázali získat zpět důvěru svých bývalých voličů.

KDU-ČSL by v květnu získalo 5,5% hlasů a Hnutí STAN se těšilo podpoře 5,1% voličů.

Jiná politická strana či hnutí by se v květnu poslanecká křesla nezískala. TOP 09 by v květnu získala pouze 4% hlasů, což by jí nestačilo k získání poslaneckých křesel.

Psali jsme: SPOZ: V Moravskoslezském kraji bereme své osudy do vlastních rukou Kaňkovský (KDU-ČSL): Chceme změnit stereotypní předsudky vůči ženám a generaci 50+ Jihlava chce trolejbusy až do průmyslové zóny Cheb: Od pátku jezdí na koupaliště Dřenice autobus zdarma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef