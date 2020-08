Babiš se rozčílil při rozhovoru, když padla zmínka o pitomci: Nemluvte tu o vládě, rozhoduje ministr zdravotnictví

Poté, co ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch jeden den oznámil, že roušky ve školách budou povinné a další den nařízení odvolal, si z něj začali Češi tropit žerty. Na sociálních sítích se vyrojila řada vtipů na Vojtěchův účet. Často v nich hraje roli i premiér Andrej Babiš (ANO). Ten se však brání, že on z ministra Vojtěcha rozhodně neudělal pitomce, jak naznačují zlé jazyky. Babiš prý neřeší to, jestli vyhodí Vojtěcha. Víc myslí na to, jak zůstat premiérem i v dalším období.

reklama

Podle Andreje Babiše (ANO) vůbec není pravda, že by on dělal hlupáka z ministra Vojtěcha, když ho jeden den nechal oznámit nová opatření, která mají platit od 1. září, pak si ho pozval tzv. na kobereček a přiměl ho soubor nařízení zmírnit. Skutečnost je podle premiéra taková, že pokulhávala komunikace mezi jednotlivými odborníky na Ministerstvu zdravotnictví.

„Ne, vůbec ne,“ odpověděl Babiš na otázku serveru iDNES.cz, zda z Vojtěcha udělal pitomce.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Počkejte, ministr Vojtěch něco oznámil. Vy jste vzápětí řekl, že se vám to nelíbí. Ve čtvrtek jste měli schůzku a to, co Vojtěch původně oznámil, neplatí. Protože jste se prý dohodli jinak. To pak tedy Vojtěch vypadá buď jako absolutně nekompetentní, anebo vláda působí, že o rouškách rozhoduje, jak se zrovna vyspíte, ne?“ zaznělo poté v rozhovoru.

A Babiš se začal zlobit.

„Nemluvte o vládě. Rozhoduje ministr zdravotnictví a hygienici. Samozřejmě, že komunikace v rámci jednotlivých resortních skupin v rámci resortu zdravotnictví nebyla vůbec dobrá. Jednotlivé skupiny se dohadovaly, protože to je složitá záležitost. Ale v porovnání s ostatními zeměmi jsme nejvíce svobodní, co se roušek týče. Naší prioritou je ochránit zdraví lidí, ale zároveň totálně nezničit společenský, kulturní i sportovní život. Musíme vnímat i realitu, že vir se mění a dnes je slabší, než byl na jaře. Takže opatření, která byla učiněna, jsou dostatečná a dobrá. Musí se to řídit skrze epidemiologický semafor. Samozřejmě do toho přichází i ekonomický pohled. Už to není jako za první vlny, kdy jsme udělali vše, co epidemiologové řekli. Při rozvolňování jsme si pak dovolili mít jiné názory, koukat na to víc z ekonomického pohledu, a tak je to i dneska,“ zdůraznil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Probírá prý situaci i s podnikateli, s lidmi z oblasti kultury, ale především a hlavně podle svých slov mluví s občany a snaží se jim naslouchat.

Pokud jde o volby, prý ho zajímají až ty sněmovní na podzim 2021, letošní krajské volby prý vůbec neřečí. Zato příští podzim chce dosáhnout toho, aby zůstal premiérem.

„Dobře víte, že krajské volby vůbec neřeším. Nedělám kampaň, nekandiduju. Pro budoucnost naší země je důležité, co se stane v říjnu 2021. Jestli si občané zvolí lídra, který je teď předsedou vlády, a dají nám šanci dokončit, co tady pro ně děláme,“ pravil Babiš.

Psali jsme: Komentátor se neudržel: Němcová, Fischer, chvilkaři... Jen slovní průjem. Nevěřím jim, že by stáli na straně obyčejných lidí Běloruska! Ministerstvo něco vyhlásí a pak to centrální mozek lidstva změní, rozčiloval se Polčák kvůli rouškám Roušky, jedna zpráva střídá druhou, přestřelka Babiše a Vojtěcha. Nyní se ozval premiér Ses pos*al? Babiš vzpomněl srpen 1968, voliči opozice ho zasypali vztekem. A Kalousek pozoruje agenty Kremlu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.