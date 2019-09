Babiš sejmul Gretu. Před celým světem. „Baťa, Škoda, Jawa a Zbrojovka Brno,“ chválil Česko. USA a Rusko, i o tom mluvil

Babiš na úvod mluvil o tom, jak Česká republika před 30 lety znovu nabyla svobodu v sametové revoluci. Poznamenal, že symbolem revoluce se stal Václav Havel. „V roce 1989 jsme byli pod vládou cizího impéria, naše země, známá svým silným průmyslem, se potýkala se zničenou přírodou a krajinou. Politický systém byl hluchý k požadavkům občanů. A přesto jsme se jen o deset let později stali členy NATO a jen pět let nato se Česká republika stala členem EU,“ vychvaloval Andrej Babiš Česko. Dodal, že komunistický režim byl nahrazen demokracií, bující občanskou společností a rychle se rozvíjející ekonomikou. Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 6% Nova 0% Prima 32% Barrandov 53% Seznam TV 4% Šlágr TV 1% Jiná televize 4% hlasovalo: 330 lidí

„30 let si užíváme svobody volit své zástupce, vyjadřovat své názory a vyměňovat si nápady, spolu s přístupem ke svobodným a nezávislým médiím. Češi jsou skvělý národ. Jsme talentovaní, pracovití, a snadno se nevzdáváme,“ pokračoval premiér a přidal slova o tom, jak jsme hrdí na dědictví první republiky, která dle něj byla jednou z nejvyspělejších zemí světa, což dokládal tím, že společnosti jako Baťa, Škoda, Jawa a Zbrojovka Brno jsou známé doteď.

Pak přešel na chyby. „Po kolapsu komunismu jsme bohužel promrhali mnoho času a zdrojů kvůli naší nezkušené elitě, která se mohla poučit v jiných zemích. Ale vzpamatovali jsme se díky práci a vůli našich občanů, malých i velkých podniků, zaměstnanců i podnikatelů.“ Následovala opět chvála, že Česko je sedmou nejbezpečnější zemí světa, jeho ekonomika rychle roste, máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii, náš ekonomický růst je nad průměrem EU a dluh české vlády je 4. nejnižší v EU. Následovalo představení plánu Česká republika – země budoucnosti, při kterém Andrej Babiš upozornil, že slovo robot je českého původu.

Babiš mluvil také o Visegrádské čtyřce. Věří prý v to, že tento spolek může přispět k tomu, že Evropa bude silnější. „Chceme být aktivnější při řešení výzev, které Evropu čekají. Chceme silnou a sjednocenou Evropu. Evropská unie je druhou nejsilnější ekonomikou světa a stala se de facto nejúspěšnějším mírovým projektem na světě. Jsem velmi nakloněn myšlence udělat válku nemyslitelnou a prakticky nemožnou. Bohužel, současná Evropská unie není příliš výkonná, a to bych rád změnil. Podle mě by se mělo dělat více v otázce zahraniční politiky, mezinárodního obchodu a migrace z Blízkého východu a z Afriky. Konkrétně, všechny státy, nejen ty velké, by měly interagovat s předsedou Evropské komise, jako tomu bylo v posledních několika letech.“ Babiš také vyslovil myšlenku, že Evropská rada by měla fungovat jako koaliční vláda, která by řešila výzvy, které EU čekají.

Fotogalerie: - Vila primátora Prahy

Jako například brexit nebo obchodní vztahy, zejména se Spojenými státy. „Považuji za politováníhodné, že jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy, jež jsou našimi přirozenými spojenci, k ničemu nevedlo. Myslím, že potřebujeme nadstandardní dohodu mezi EU a USA, a to co nejdříve, například takovou, kterou prezident Trump slíbil Velké Británii ve svém projevu.“ Jako další výzvy přidal dokončení společného trhu, znovunabytí kontroly nad hranicemi, vztahy s Tureckem, situaci v Sýrii, migraci z Afriky, situaci v Libyi a vztahy s Ruskem. EU podle něj musí pracovat na tom, aby byla funkční a efektivnější.

Dále premiér mluvil o klimatu. Řekl, že Česká republika plně podporuje Pařížskou dohodu a splní své závazky z ní. Prohlásil, že Česko také pracuje na výzkumu, který má za cíl zjistit, jak dosáhnout emisní neutrality. EU je podle něj připravena dosáhnout emisní neutrality, ale nemůže to dokázat bez spolupráce zbytku světa. „Evropa nesmí zůstat opuštěná jako nejambicióznější hráč na poli adaptace ekonomiky na blížící se změnu klimatu,“ poznamenal premiér. „Máme jen jednu planetu a její ochrana je úkol, na kterém se musí podílet všichni,“ pokračoval. Největší znečišťovatelé podle něj musí najít politickou vůli se na řešení podílet. A nesmí také dojít k poškození naší ekonomiky.

Přiznal mladým aktivistům, že mají pravdu, když říkají, že svět selhává v přechodu na zelenou ekonomiku, ale dodal, že solární a větrná energie na provoz nestačí a ještě musí být dotována. Podle Babiše by se mělo více investovat do výzkumu, aby cena zelené energie spadla pod cenu energie z fosilních paliv. Podpořil také jadernou energii. „Greta Thunbergová má několik zajímavých poznatků, ale nejsem si jistý, že emotivní a hysterické výstupy a někdy až agresivní projevy vedou k racionální diskusi. A je nespravedlivé tvrdit, že nikdo nic nedělá. Není to pravda. Mnoho z nás dělá to, k čemu jsme se zavázali. A Greta Thunbergová by to měla rozlišovat. Jinak není její aktivita přínosná.“ Opět apeloval na to, že Evropa nesmí snižovat emise na úkor konkurenceschopnosti.

Dodal, že klimatická změna není jediným problémem světa, ale je zde i chudoba, nedostatek vody, nevzdělanost, světové konflikty a z nich vycházející migrace. Spolupráce s Tureckem ve věci podle Babiše není systémové řešení. „Především musíme odstranit důvody odchodu migrantů z jejich zemí. Uprchlíci musí být motivováni vrátit se domů a to se stane, jen pokud budou mít doma znova naději.“ Proto prý Babiš podporuje stabilizaci a rozvojovou pomoc v těchto místech. A také obchod bez bariér, který snižuje chudobu. Mluvil také o programu, který umožní místním investorům ivestovat v rozvojových zemích. Fotogalerie: - Vyšší daně nejen z alkoholu

Babiš také pochválil Česko, že jako jediné udržuje ambasádu v Sýrii a zdůraznil, že Evropa musí najít společnou řeč s prezidentem Erdoganem. „Je důležité ho přesvědčit, aby měl konkrétní plán pro syrské uprchlíky, a je klíčové zajistit mír v regionu tím, že budeme stavět obytné domy a nemocnice místo uprchlických táborů,“ poznamenal premiér Babiš s tím, že toto je nutné začít s Tureckem plánovat.

„Dámy a pánové, jedno z hesel roku 1989 bylo ‚zpátky do Evropy‘. Před 30 lety se Česká republika vrátila tam, kam historicky patří. Dnes tedy Česká republika hraje svou roli. V OSN i ve světě. Doufám, že na tom můžeme pracovat společně,“ rozloučil se Andrej Babiš.

Celý projev ZDE

Psali jsme: Na to má Zeman právo, paní Němcová. Problém, kterého se Babiš už nezbaví, očima senátora Canova V branži si tímhle moc přátel neudělá. Režisér Adamec k těm, kterým vadí, že Babiš nejde před soud Babiš v OSN: Česko po pádu totality a následných chybách bohatne Úřad vlády: Premiér Babiš přijme předsedu vlády Finské republiky Anttiho Rinneho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas