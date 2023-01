Babiš si stěžuje na „agresivní voliče Pavla“. Generál k nim promluvil: Dál vyjadřujte nesouhlas. Ale slušně

reklama

Úvodem se Divišová věnovala Pavlovu zdravotnímu stavu. Generál ve výslužbě musel rušit program posledních dní, protože byl nemocný. „Už je to lepší, mám nasazená antibiotika, snědl jsem za poslední dva dny víc prášků než za poslední rok,“ sdělil Pavel. Divišová se jej následně zeptala, zda nenastydl kvůli tomu, že byl poměrně nalehko oblečený při setkáních s občany na náměstích. „Nebyl jsem tak nalehko, měl jsem teplé spodní prádlo, ale program byl náročný,“ poznamenal Pavel.

Jeho protikandidát Andrej Babiš dnes ukončil kontaktní kampaň, protože čelí útokům. Pavel uvedl, že se o slušnou kampaň snaží od počátku. „Když jsem ohlašoval kampaň 6. září, tak jsem jasně deklaroval, o jaké hodnoty mi jde. Slušnou kampaň, celou tu kampaň jsem tak vedl. Neměl jsem jediný billboard, který by někoho strašil. Ani na jakýchkoliv shromážděních jsem nikoho neznevažoval, neurážel ani nepřekrucoval fakta. Když jsem viděl, jak se ta kampaň vyhrotila v posledních dnech, tak mě to opravdu mrzí,“ sdělil Pavel, ale zároveň uvedl, že při srovnání atmosféry na mítincích jeho a mítincích Andreje Babiše se domnívá, že atmosféra je vyhrocená spíš Andrejem Babišem než jím.



Bára Divišová zpovídá Petra Pavla. (Screen: TV Nova)

Odmítl, aby svým příznivcům zakazoval chodit na mítinky Andreje Babiše. „Lidé mohou přijít na jakýkoliv mítink, i ti, co mě nebudou chtít volit, se mohou přijít podívat, zda to, co říkám, ode mě mohou očekávat. Andrej Babiš podle toho starého přísloví, kdo seje vítr a sklízí bouři, zasel bouři, úspěšně hnojil – a když přišla bouře, cítí se poškozen a ublížen. Pokud někdo může za tu vyhrocenou atmosféru, tak to nejsem já, ale Andrej Babiš tím, jak se chová. Mohu své příznivce požádat touto cestou, aby dál vyjadřovali svůj názor i nesouhlas, ale slušně. Rozhodně odsuzuji jakékoliv projevy násilí a výhrůžek. Na druhou stranu by měli mít voliči možnost vyjádřit svůj názor, ale mělo by se to dít civilizovanou formou,“ dodal Pavel.

Odmítl také, že by nenastoloval ve své kampani nová témata a nehovořil o hodnotách, které vyznává. „Ty hodnoty, o které se zasazuji, vnímá asi naprostá většina naší společnosti. Kdo by nechtěl žít v zemi, kde fungují pravidla, slušnost a důstojnost? Mohlo by to oslovovat i voliče ostatních stran. I dnes jsem dal jasně najevo, že v rozporu s tím, co Andrej Babiš říkal, nevytvářím žádné překážky,“ sdělil Pavel.

První dotaz z řad diváků směřoval k válečným veteránům, mezi které sám Pavel patří. Určitě by se jim tak jako prezident také věnoval. K otázce rovnoprávnosti žen a mužů pak odvětil: „Ve své praxi jsem zažil to, že ženy měly rovné příležitosti, ale i rovné hodnocení. V armádě to naštěstí je. Není to něco, co bych se měl učit, je to něco, co mám zažité. Kdekoliv bude kvalitní a motivovaná žena, tak budu velice rád prosazovat, aby byla na svém místě, pokud o to bude mít zájem,“ zmínil Pavel, proti kvótám se však vymezil.

Řeč pak přišla i na prostředí Pražského hradu. „Miloš Zeman a jeho nejbližší okolí velice snížilo respekt a důstojnost prezidentského úřadu. Takže navrátit mu důstojnost, otevřenost, profesionalitu bude první úkol. Bez toho nebudou mít lidé dojem, že se něco změnilo,“ podotkl. Dodal také, že by chtěl, aby Hrad byl vstřícným místem, otevřeným. Komunikoval by s veřejností, novináři, politiky – a to jak vládními, tak opozičními.

Další otázka na Pavla směřovala na jeho možné jmenování či nejmenování ministra za SPD. „Rozhodně bych nechtěl komukoliv, kdo je demokraticky zvolený, upírat právo být ministrem. Jsme demokratickou zemí, která staví na nějakých principech. A těmi principy je mimo jiné to, že ctíme naše členství v EU a NATO. A když se podíváte, tak některé politické strany mají ve svém programu vystoupení z NATO a EU. A pokud nebudou tyto strany ve většině, tak bych viděl jako riziko takového ministra na některém z resortů – zahraničí, obrany,“ odvětil Pavel, že by následně žádal premiéra, aby třeba takového ministra navrhl na jiné ministerstvo.

Závěrečná otázka patřila mladé dívce, jež se Pavla zeptala, zda patří holky do armády. „Holky patří všude tam, kde se cítí dobře a kde jim to přináší uspokojení. Proč ne do armády,“ zakončil Pavel.

