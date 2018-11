Babiš uvádí, že pakt OSN o migraci ohrožuje naši bezpečnost a suverenitu. „Už v Poslanecké sněmovně jsem řekl, že nechci, aby ho Česká republika podepsala, stejně jako od něj odstoupily nejen Spojené státy, Rakousko nebo Maďarsko. A chci o tom přesvědčit i vládu,“ sdělil jasně Babiš a dodal, že pakt OSN ohledně migrace vůbec nic neřeší, je jen plný vágních formulaci. Uznává, že je právně nezávazný, ale zároveň varuje před tím, že pakt definuje migraci jako základní lidské právo.

„Pakt se oficiálně zabývá legální a řízenou migrací, ve skutečnosti ale stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Americký prezident Donald Trump ho odmítl podepsat, protože podle něj ohrožuje nezávislost americké migrační politiky. Maďarsko ho odmítlo kvůli obavám o svou bezpečnost a Rakousko se bojí ztráty národní suverenity při řešení migrace. Všechny tyto země mají s migrací bohaté zkušenosti a já s nimi souhlasím,“ poznamenal Babiš.



Migrační pakt OSN podle jeho slov nápadně připomíná různé nesmyslné migrační plány Evropské unie. „I ty se nám snažily nařizovat, kolik a jakých ILEGÁLNÍCH migrantů máme proti své vůli přijmout, místo aby se snažily nelegální migraci zamezit. My jsme s tímto názorem úspěšně bojovali a nakonec vyhráli,“ dodal Babiš a varoval před nárůstem populismu i nacionalismu.



„Už několikrát jsem řekl, že musíme migraci řešit tam, kde vzniká. Spíš než nejasný migrační pakt nejen Afrika potřebuje nějaký mezinárodní ‚Marshallův plán‘, který jí pomůže ekonomicky a sociálně. Legalizací nelegální migrace OSN nikomu nepomůže. Proto jako premiér trvám na tom, aby Česká republika pakt OSN o migraci nepodepsala,“ uzavřel Babiš a zdůraznil, že je nesmysl, že se odmítáním paktu vyřazujeme ze slušné společnosti.

K Babišovu postoji k paktu se pak vyjádřil i europoslanec Miroslav Poche, jenž pracuje jako poradce šéfa diplomacie Tomáše Petříčka. Pro server Echo24.cz Poche uvedl, že jej Babišův postoj k paktu o migraci mrzí.

„Hamáček chtěl, aby měla sociální demokracie jasný hlas v zahraniční politice...“ uvedl k tomu analytik Štěpán Kotrba na svém facebookovém profilu.

„No tak ho má. Jak jsem řekla, pochod padlých revolucionářů se blíží,“ uvedla k tomu Jana Volfová, bývalá poslankyně za ČSSD. „ČSSD je holt nenapravitelná,“ zmínil další diskutér. „Jenže stále přemýšlím proč. Přece nemohou být tak hloupí. Nebo sedí v kancelářích a nemají ani ponětí co si lidé myslí. Nebo už fakt někdo jako Poche pracuje na úplné likvidaci ČSSD,“ odvětil exministr Miroslav Kostelka. „C je správně. Řízeně pracují na likvidaci.Jen některým idealistům to stále ještě nedochází,“ dodala exposlankyně Anna Čurdová. „A myslíš, že se do něho obuje tak, jak se obul do platformistů?Jmenovitě do Zimoly a Haška?“ dodala.

Ke slovům Pocheho se pak vyjádřil i exposlanec za ANO Bohuslav Chalupa. „...a mě zase mrzí, že se Vás vrcholná admnistrativa ČR nedokázala definitivně zbavit,“ poznamenal zostra.

