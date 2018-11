Babiš vyzval k větší podpoře solárních elektráren. Ale nesmí se na tom krmit politici a tuneláři

Předseda vlády Andrej Babiš ve Sněmovně v odpovědi na interpelaci poslance ODS Vojtěch Munzara prohlásil, že je možnost návratu k projektu solárů. Ale tentokrát prý transparentně a bez toho, aby se na tom nakrmili politici a politické strany. Soláry považuje za dobrý projekt v případě, že by si je lidé umístili na své domy. ODS to pak označila v tiskové zprávě za nepřijatelný „odklon od jaderné energetiky“.

Munzar se na Babiše obrátil s otázkou ohledně možnosti odložení rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, a to kvůli prodloužení životnosti stávajících bloků v Dukovanech do roku 2045, jak premiér před pár dny zmiňoval, připomněl server iDNES.CZ. „Podle všech předpokladů příprava a výstavba nových bloků bude trvat cca dvacet let, a to bez nějaké časové rezervy. Už dnes jsme tedy za horizontem roku 2035, proto prodloužení životnosti Dukovan je nutné, ale příliš nového času nám to nedává,“ uvedl Munzar při otázce Babišovi.

Opozičního poslance tak zajímal alternativní plán zajištění energie, pokud nepadne rozhodnutí o výstavbě nového jaderného bloku. Babiš následně potvrdil poslanci ODS možnost prodloužení životnosti Dukovan jako jednu z možností. Jako další alternativní plán pak zmínil i solární panely. „Můžeme se vrátit možná k tomu miliardovému tunelu, který tady poslanci odhlasovali – soláry, protože to byl dobrý projekt, kdyby si to lidé dali na domky. Ale tentokrát transparentně a bez toho, aby se na tom nakrmili politici a politické strany,“ řekl.

Premiér také dodal, že máme například i vítr, kde je potenciál. „Máme Počerady. To znamená, máme plyn, obnovitelné zdroje a jádro,“ shrnul Babiš. Premiérovo vyjádření do značné míry pobouřilo ODS. Ta v reakci na jeho vystoupení označila v tiskové zprávě za nepřijatelný „odklon od jaderné energetiky“.

Slova, že by se Česká republika měla spíše zaměřit na ‚větrníky‘ a solární energii, jsou v naprostém rozporu se státní energetickou koncepcí, míní místopředseda hospodářského výboru Ivan Adamec. „Úkolem vlády by mělo být co nejdříve rozhodnout o způsobu dostavby jaderných bloků v Dukovanech a následně v Temelíně,“ uzavřel Adamec s tím, že debata o tom, kterým směrem by se Česká republika měla v energetice vydat, nás posunuje o několik let zpět a přibližuje dobu, kdy nebudeme energeticky soběstační.

