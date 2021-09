Bartoš a Rakušan: Bilion korun přineseme! Jen co Babiš skončí, ta tasemnice. Jako v Německu

„Budeme potřebovat vás všechny. My všichni budeme muset něco udělat,“ vyzvali Piráti a Starostové při startu ostré fáze své předvolební kampaně. Lídr Pirátů Ivan Bartoš ukázal, že nás čeká transformace průmyslu, jelikož prý bude třeba bezemisní výroba. Každý se pak prý bude muset zapojit do transformace ekonomiky za bilion korun, aby se „měli lépe lidi, stát i životní prostředí“. Vládu s hnutím ANO předseda Starostů Vít Rakušan odmítl, členové hnutí jsou podle něj „parazité“ a spolupráce s nimi nepřichází v úvahu ani bez premiéra Babiše. „My jsme jediná politická síla v Česku, která otevřeně říká, že s těmito parazity po volbách nebudeme mít vůbec nic společného,“ hřímal.

Šéf Pirátů pak kritizoval zadlužení, které Česku způsobila současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) a uvedl, že je třeba se zbavit „tasemnice, která přirostla ke státní pokladně“. „A společně to dokážeme – nejdůležitější přece je nechat tyhle tasemnice vyhladovět. Proto první věc, kterou uděláme, je, že zmrazíme výdaje tohoto státu a tím ho donutíme šetřit,“ pokračoval Rakušan.



Předseda STAN poté pochválil vedení pražského magistrátu v čele s pirátským primátor Zdeňkem Hřibem se slovy, že má nyní Prahy nejnižší zadlužení za dvacet let.

„Ale my chceme víc! My chceme, aby tahle země měla budoucnost, my chceme dostat Česko na evropskou špičku, kde nyní nejsme,“ zaznělo od Bartoše. Dle Rakušana tak prý koalice Starostů a Pirátů nechce učinit za pomoci zvyšování daní či toho, že budou „brát bohatým“. Poznamenal, že na bohaté má namířena část současné vládní koalice, čímž zřejmě mířil na sociální demokraty.



Bartoš dal jasně najevo, jak chtějí transformovat ekonomiku, aby se „měli lépe lidi, stát i životní prostředí“. Něco k tomu prý budou muset udělat všichni. „Chceme do české ekonomiky nasměrovat bilion korun,“ uvedl šéf Pirátů. Prý by peníze měly být zejména ze soukromého sektoru a z evropských peněz.



Rakušan pak posmutněl, že dotace jsou ohroženy střetem zájmů premiéra Babiše a stát prý soukromému sektoru „jenom škodí a škodí“.

Předseda Pirátů ale Rakušana uklidnil, že na tom „nejsme zase tak špatně“, zaměřit bychom se prý měli na nové technologie, robotizaci a školství. „Chceme z České republiky udělat evropskou technologickou velmoc,“ podotkl.



Poté svou pozornost obrátil k pracovnímu trhu. Uvedl, že by chtěl být „na úrovni Německa“, k čemuž má pomoci například jeden robot na třicet obyvatel.



Stavět se mají i bytové jednotky. Piráti se Starosty jich chtějí postavit sto tisíc za 200 miliard. Docílit tak chtějí pomocí investic do soukromého sektoru a umožnění obcím budovat vlastní bytový fond a vytvořit novou legislativu.

Koalice Pirátů a Starostů již dříve ve svém plánu „Bilion pro budoucnost“ uvedla, že by chtěla kupříkladu postavit vysokorychlostní internet pro sedm milionů lidí či 600 kilometrů dálnic a vysokorychlostních tratí. Psali jsme: Pirátostan plánuje akci Bilion pro budoucnost. Takto s ním naloží

Dálnice by podle koalice byly připravené pro nástup elektromobilů. O elektromobilitě si podle Rakušana můžeme myslet, co chceme, ale „je to trend“.



„Ne nadarmo se teď největší automobilky, jako Volkswagen, věnují právě rozvoji elektromobilů,“ vyjádřil se předseda Starostů nedávno na videu, které bilionový plán představuje detailněji.

