Bartoš už nechce jít do voleb se starosty. Baví se koalicí SPOLU

v rozhovoru pro Novinky.cz s tím, že její obnovení při příštích sněmovních volbách spíše „nepředpokládá". „Já si myslím, že spolu dovládneme v této vládě. Nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli. I když, nikdy neříkej nikdy," řekl Bartoš.



Volební koalice podle něj jsou projekt na dané volební období a to, že spojení ODS, lidovců a TOP 09 pokračuje i do eurovoleb, jej pobavilo. „Teď jsem se trochu zasmál, protože spousta těch politiků a těch politik, které reprezentují zástupci těchto stran v Evropském parlamentu, prostě nejsou slučitelné,“ vysvětlil, proč jej během rozhovoru pobavilo, že jde koalice SPOLU společně i do eurovoleb. Poukázal, že případná koalice Pirátů a STAN by si byla blíže, ale i tak jdou do voleb samostatně. Piráti podle jejich šéfa už u minulých voleb kvůli vzniku koalice „zaplatili poměrně velkou daň“.



Pokud by nyní proběhy sněmovní volby, pak by podle Bartoše současná vládní koalice spíše neuspěla a kabinet podle něj musí začít pracovat i na slíbených reformách.

„Víte, jestli něco opravdu nechci, tak to, aby někoho v životě svazoval strach. Já chci, aby se lidi nebáli, co bude, aby se těšili na to, co bude. A mně to přijde trošku jako začarovaný kruh – všichni se báli, že tady bude pokračovat Andrej Babiš za podpory SPD. Ono se to nestalo. Pak se všichni báli, že Andrej Babiš bude zvolený prezidentem, a ono se to nestalo. A od druhého dne vlády všichni říkají – a ta vláda dělá to a to, a to se vrátí Andrej Babiš. Takhle se nedá ani uvažovat. Vy musíte říct, co chcete udělat, pak na tom pracovat, lidem to vysvětlit, což někdy bývá problém této vlády. Protože ty věci nejsou úplně triviální,“ shrnul.

Koalice Pirátů a starostů v minulých sněmovních volbách získala 37 mandátů, Pirátská strana však skončila kvůli „kroužkování“ od voličů jen se čtyřmi poslanci.

