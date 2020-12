Basiková: Půlka národa jsou ovce! Covid není mor. I mně zemřeli dva kamarádi, ale...

Zpěvačka Bára Basiková, která se v září pustila do všech, kteří šíří hysterii okolo koronaviru a prohlásila, že „chce covid“, v pořadu Prostor X na serveru Reflex.cz svou ostrou rétoriku vůči epidemii covidu a vládním protiepidemickým opatřením nezměnila. Vadí jí, že část společnosti se chová jako poslušné ovce plnící příkazy. Ač jí na zdraví lidí záleží, musí se počítat s tím, že nemoc bere životy. Koronakrize jí coby umělkyni vzala práci, bez půjček od kamarádů by situaci jen těžko zvládala. Celkově zhodnotila uplynulý rok jako „smutný“. Projevila i své obavy z vakcíny, budí v ní nedůvěru, očkovat se proto nenechá.

Smutný pro ni osobně byl především pro to, že přišla o svou práci, kvůli tomu se i psychicky zhroutila. „Přišlo mi absurdní, že bych někdy mohla ztratit práci, jedině, že bych ztratila hlas a nemohla zpívat..., ale stalo se. Nejdřív jsem se zhroutila, plakala jsem a byla jsem z toho úplně nešťastná,“ přiznává zpěvačka.

Dnes už se snaží situaci přizpůsobit a hledá i jiné směry, kde se realizovat. „Přišly za mnou dcery a řekly mi: Umíš psát, tak piš. Začala jsem tedy spát svůj blog. Tvořím něco jako památku na tuto dobu, reflektuji situaci a mé pocity. Každý musí teď dělat, co umí,“ dodává dnes už smířlivěji k současné situaci.

A rozhodně v tom není sama, s problémy se potýká řada podnikajících lidí v jejím blízkém okolí. „Dennodenně mi někdo volal s tím, že zkrachoval, že zavírá podnik, proupouští lidi, že jaro ustál, ale tohle ho zabije,“ zmiňuje.

Kvůli nedostatečným kompenzacím ze strany státu si musela půjčovat peníze od přátel. „Kompenzace byly směšný. Děsím se toho, co s námi nezaměstnanými stát udělá a co pro nás udělá. Nemyslím si, že by pro nás něco extra dělal. Kdybych si nesehnala brigády nebo si nepůjčila finance od kamarádů, tak nevím, jak bych to zvládla,“ dodává umělkyně.

Nyní si znovu hledá práci. „Nepředpokládám, že bude v prvním půl roce příštího roku kultura. Hledám si práci. Na jaře jsem pracovala třeba na poště, v lékárně, v domově seniorů. Chtěla bych pracovat v kojeneckém ústavu nebo kde bude potřeba, budu dělat cokoliv,“ říká odhodlaně zpěvačka.

„Já nechci kompenzace, já chci pracovat. To je lepší než dostat almužnu. Ostatní lidé bez práce, by také raději pracovali, restauratéři by otevřeli restaurace a dodržovali hygienické předpisy,“ věří, že lidé by se i bez tvrdých restrikcí uměli k šíření nákazy postavit a chovat se odpovědně. Katastrofální jí přijde i to, že děti nemohou chodit do školy.

Zpětně nelituje jednoho ze svých facebookových postů, který se v září rovněž objevil na jejím blogu, a který mezi lidmi vyvolal vlnu kritiky, jmenoval se „chci covid“. Zpěvačka v něm doslova poslala zprávy o koronaviru „do prdele“. „Nelituju toho, mám právo říct svůj názor, máme demokracii. Peprná slova do mého stylu patří,“ říká.

S odstupem času by podobný článek napsala znovu, situace je čím dál horší a stále se měnící opatření prý nestíhá už ani sledovat: „Tady je totální bordel. Po třech měsících je to horší, horší a horší. Já už sama nevím, kdy jsou obchody otevřené nebo že je zákaz vycházení. Nestíhám to sledovat a myslím, že ani většina lidí," podotýká kriticky k vládním krokům v boji proti koronaviru.

Restrikce jsou podle Basikové neadekvátní celé situaci a negativní důsledky epidemie jsou ve výsledku horší než samotná nemoc. „Na celé situaci s koronavirem mi vadí nejvíc to, že ekonomický propad, ty ztráty, zákazy a statisíce lidí, co jsou bez práce, bez peněz, bez existence, je mnohem horší než celý koronavirus,“ pokračuje Basiková.

„Tento rok nám ukázal, že se skutečně nejedná o mor a brutální situaci, kdy překračujeme mrtvé lidi na ulicích,“ dodává.

Nechce zlehčovat to, že zemřelo mnoho lidí, přišla i o své přátele. „Ztratila jsem dva kamrády, kteří s koronavirem zemřeli. Bohužel, je to nemoc a ta s sebou přináší i tyto situace. Nemyslím si, že je to ale tak strašidelný, aby se musel stát ekonomicky zhroutit,“ zopakovala, že ani přesto současná přísná opatření nepodporuje.

Lidé jsou podle ní v pohledu na koronakrizi rozděleni na dva tábory. „Národ je jako prdel rozdělený na dvě půlky. Na ty, kteří se nákazy bojí a respektují zákazy, se vším souhlasí jako ovce. A ty, kteří s tím nesouhlasí a bojují proto tomu,“ poukazuje na odlišné názorové proudy na současné dění.

Některé konspirační teorie, že koronavirus je záměrně vymyšlený s cílem přinést zásadní společenskou změnu, mají podle Basikové hlavu a patu. „To je něco, co se ukáže za pár let. Zabývám se tím, ale zatím nedokážu s jistotou říct, že to tak doopravdy je,“ dodává.

Zpěvačka, která nemoc covid-19 už prodělala, neskrývala obavy z očkování. „Nakažená už jsem byla, tak snad mám trochu náskok. Obávám se toho, že vakcína není zdaleka tak vyzkoušená, kvalitní a ověřená. Kdybych měla děti, ani je bych nenechala očkovat. Účinky můžeme poznat až za několik let,“ uvedla s tím, že o bezpečnosti vakcíny proti covidu jí zatím nikdo nepřesvědčil. Poukazuje i na rozdílné názory mezi odborníky.

Závěrem promluvila i o své drogové minulosti. „Bydlela jsem u maminky, měla vztah s tehdy ženatým Michalem Pavlíčkem. Byla jsem vyčerpaná, vyřízená, unavená. V 80. letech jsem měla kamarády mediky, kteří měli zdroje, tak jsem to vyzkoušela z frajeřiny a ze zoufalství,“ uvedla.

Zkušenost s pervitinem nebyla dlouhá, zato tvrdá a intenzivní. „Abstinenční příznaky se dostavily brzy a už v tom člověk jel,“ řekla s tím, že byla v protidrogovém centru a ze závislosti se relativně rychle dostala. Dnes si dá jen marihuanu, která jí pomáhá a na které nevidí nic špatného. „Že si dám jointa nepovažuji za drogový problém a závislost. Dává mi to obrovskou pohodu a radost,“ řekla s tím, že si ji dopřeje jednou za čas při setkání s přáteli.

