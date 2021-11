Benda: Ne, Zeman nesmí mluvit do jmen ministrů

reklama

V rozhovoru šéf klubu poslanců ODS hovořil mimo jiné také o tom, co od současné Sněmovny očekává. Je totiž v dolní komoře od začátku 90. let, tak může porovnávat. „Asi těžko by někdo na začátku minulého období čekal, že zde budeme mít (Lubomíra) Volného, který nám tady rozlamuje stolky. Samozřejmě je v jistém směru specifická tím, že zde poprvé od roku 1989 nejsou komunisté,“ sdělil Benda, že těžko odhadnout, co lze očekávat.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na otázku, zda oslavil skutečnost, že ve Sněmovně nezasednou komunisté, odvětil, že více slavil vítězství koalice Spolu. „Raduji se z pozitiv, než že bych slavil neúspěch komunistů. Samozřejmě že to je takové završení celého příběhu. Stejně tak tu poprvé nebudou sociální demokraté,“ uvedl Benda a dodal, že se domnívá, že je to škoda. Zároveň dodal, že si to ale zasloužili tím, jak se chovali a jak sebou nechali zametat ve vládě.

„Silná levicová strana tu bude chybět, těžko říct, jestli ji zastoupí hnutí ANO,“ doplnil Benda.

Ten v rozhovoru řešil také koaliční smlouvu, a to, proč v ní není uvedeno, že za změnu klimatu může člověk. Zmínil i to, jak by chtěl řešit dopravní situaci v hlavním městě, kterou kritizuje.

Psali jsme: „My to nenosíme, nás je většina!“ Metro zaplavil dav bez roušek. Tvrdá dohra Zdechovský (KDU-ČSL): Je to pořád dokola, ale konec se blíží Michalik (STAN): Daří se nám hospodařit lépe, než jsme očekávali Nechtěl žádnou chemii. Hejtman Kuba neočkovaným: Výsměch fotkou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.