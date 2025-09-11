Bez kmotrů, bez trafik. Šlachtův člověk vytáhl na Prahu

Praha je město s obrovským potenciálem, ale také s problémy, které se dlouhodobě neřeší. O bezpečnosti, spravedlnosti, bydlení i o tom, proč se rozhodl kandidovat právě za Přísahu, jsme hovořili s Martinem Husou, kandidátem do Poslanecké sněmovny v hlavním městě.
Proč jste se rozhodl kandidovat právě za Přísahu a právě v Praze? Co byl ten hlavní důvod, kdy jste si řekl, že má smysl do toho jít a nabídnout Pražanům alternativu?
Přísaha je pro mě symbolem odvahy říkat věci naplno a dělat politiku jinak, bez kmotrů, bez trafik a bez výmluv. Žiju v Praze, znám její problémy i potenciál. Tady je nejvíc vidět, jak chybí pořádek a spravedlnost. Přísaha nabízí konkrétní řešení, od jasného financování policie a hasičů až po návrat specializovaných útvarů. Proto jsem se rozhodl nabídnout Pražanům skutečnou alternativu a stát se jejich hlasem v Poslanecké sněmovně.
Co chcete do Poslanecké sněmovny přinést, co tam podle vás dlouhodobě chybí, a v čem naopak navazujete na svou profesní dráhu a dosavadní veřejné působení v Praze?
Do sněmovny chci přinést důraz na spravedlnost, pořádek a férové podmínky. Z komerční sféry jsem si odnesl schopnost pracovat v týmu, řídit týmy, přijímat úkoly a hledat řešení, která fungují nejen na papíře, ale hlavně v praxi. V městské společnosti a v municipalitě jsem zase poznal, jak důležité je naslouchat lidem a zapojovat je do rozhodování. Tyto zkušenosti mi dávají pevný základ. Umím skloubit efektivitu byznysu s odpovědností veřejného prostoru. Politika pro mě není o heslech, ale o výsledcích, které jsou vidět. Ať už jde o rychlejší soudy, dostupnější bydlení nebo větší bezpečnost v ulicích, to všechno chci přenést do celostátní politiky, protože právě tam dlouhodobě chybí odvaha a schopnost dotahovat věci do konce.
Připomeňme, že vy jste v Přísaze od začátku. Jak se rodila vaše spolupráce s Robertem Šlachtou? Co jste si slíbili v programových prioritách a v tom, jak bude fungovat pražská kandidátka?
Byl jsem u toho od začátku. Spojila nás nespokojenost s tím, jak politika funguje, a odhodlání to změnit. Dohodli jsme se, že program budeme připravovat s lidmi, ne v kancelářích, a že kandidátky budou čisté, bez byznysových zájmů a skrytých dohod. Od té doby jsme vybudovali tým, který si jde za svým cílem a který chce prosadit změnu české politiky směrem k větší odpovědnosti a spravedlnosti.
Přísaha je vnímána jako hnutí pro pořádek a spravedlnost, Praha je často symbolem boje s korupcí. Kde se podle vás tyto světy nejvíc potkávají a jak chcete nabídnout Pražanům konkrétní řešení?
Praha je symbolem obrovských možností, ale zároveň i korupce a nepořádku. Přísaha nabízí jasné nástroje, například registr všech dotací, tvrdé tresty za korupci nebo propadnutí majetku, pokud pachatel neprokáže jeho původ. Pokud tyto principy uplatníme, lidé znovu uvěří, že zákon platí pro všechny a že pravidla nejsou určena jen pro někoho. Zákony musí platit všude stejně, zde se stírá zájem regionální a celostátní.
Jdete do voleb jako jednička Přísahy v hlavním městě. Jaké tři konkrétní věci chcete pro Prahu vybojovat v prvním roce po volbách?
Praze chci zajistit bezpečnější ulice díky většímu počtu policistů v terénu a obnovení protidrogové i protikorupční policie. Zároveň je nutné nastartovat výstavbu dostupného bydlení, ať už družstevního, obecního nebo státního. Třetí oblastí je doprava. Vnímám Prahu a střední Čechy jako jeden souregion, a proto oceňuji, že máme v týmu krajského lídra pro střední Čechy ministra dopravy Láďu Kremlíka, který rozumí dopravě a dopravní infrastruktuře a pomůže zrychlit klíčové projekty. To jsou tři priority, které Pražané potřebují cítit už během prvního roku.
Praha je na jedné straně ekonomickým motorem Česka, na druhé straně trpí vysokými cenami bydlení, dopravní zátěží a odchodem mladých rodin. V čem podle vás hlavní město nejvíc vyniká a kde naopak naráží na bariéry, které je nutné změnit?
Praha je ekonomickým motorem země, centrem inovací a kultury. Zároveň je ale městem, kde mladé rodiny nemají kde bydlet a kde se doprava stává každodenním utrpením. Největší bariérou je nečinnost a nekonečné průtahy. Přísaha prosazuje, aby povolení rodinného domu trvalo maximálně dva měsíce a aby stát dokázal stavět tisíce nových nájemních bytů ročně. Pokud toto prosadíme, Praha si udrží svůj status evropské metropole, kde se dobře žije.
Průzkumy Přísahu dlouhodobě ukazují kolem tří procent, i když se objevují náznaky růstu a potenciál nejen v Praze, ale celorepublikově máte nad 5 %. Jak chcete právě v hlavním městě přetavit známost značky ve skutečný průlom nad pět procent? Jaké skupiny voličů chcete oslovit jako první a čím?
Značku Přísaha lidé znají, ale teď je potřeba ukázat konkrétní výsledky. Oslovujeme voliče, kteří už nevěří ODS, Pirátům ani hnutí ANO. Mluvíme s nimi o tom, co je nejvíc pálí, tedy bezpečnost, spravedlnost a bydlení. Naše poselství je jasné. Změna je možná, ale musíte přijít k volbám. Ještě bych dodal, že propadlý hlas je ten, který nic nezmění. Hlas pro velké strany jako ANO a SPOLU hodíte na velkou hromadu a nemají žádnou váhu. Ale hlas pro Přísahu je hlas, který skutečně může něco změnit. Rozhodl o tom, jestli tam bude, nebo ne. Jestli budeme hlídat vaše peníze, nebo ne. Budu rád, když o tom budete takto uvažovat.
Teď mi řekněte upřímně, co bude vaše osobní měřítko úspěchu, kdy si večer voleb řeknete, že to stálo za to?
Úspěch pro mě znamená, že se Přísaha dostane do sněmovny a že Pražané nám dají důvěru. Stejně důležité ale je, že povedeme čestnou kampaň, která ukáže, že politika se dá dělat i jinak, bez populismu a podvodů. Pokud se podaří lidem vrátit důvěru v to, že politika může být slušná a otevřená, bude to pro mě osobně stejně velké vítězství jako samotný volební výsledek.
Jak bude vypadat vaše kontaktní kampaň v Praze? Budete spolupracovat i s dalšími lídry Přísahy z jiných krajů, nebo s europoslankyní Nikolou Bartůšek, aby bylo vidět, že máte i evropský rozměr?
Budeme mezi lidmi, v ulicích, v dopravě, zkrátka tam, kde se řeší každodenní život. Pražská kampaň nebude izolovaná. Chceme spolupracovat i s Robertem Šlachtou, který je garantem bezpečnosti, a s europoslankyní Nikolou Bartůšek, která přináší evropský rozměr a zkušenosti z Bruselu. Obě témata jsou pro Prahu zásadní.
Vy jste Pražák a dobře znáte zdejší prostředí. Jakou odezvu má vaše oslovení voličů, kteří dříve volili jiné demokratické strany? Přicházejí k vám lidé, kteří ztratili důvěru v ODS, Piráty nebo ANO?
Často slyším věty jako: Volili jsme Piráty, protože slibovali pořádek, a nedodrželi to, nebo ODS se vzdálila běžným lidem. Tito lidé k nám přicházejí, protože vidí, že nabízíme konkrétní řešení a nejsme součástí starého politického provozu. Zpětná vazba je pro nás důležitá, protože potvrzuje, že náš program reaguje na skutečné problémy lidí.
Když oslovujete zklamané voliče současné vládní koalice, SPOLU a Starostů, co jim říkáte jako první a co jako druhé? Čím se Přísaha zásadně liší od toho, co dnes nabízejí tradiční politické strany?
Říkám jim, že u nás nehrozí žádní kmotři a žádné trafiky. Přísaha nabízí jasné priority, nový trestní řád, jedno procento HDP na bezpečnost a registr dotací. To jsou rozdíly, které nás odlišují od tradičních stran a které ukazují, že politika může fungovat jinak.
V komunální politice v Praze působí řada nezávislých osobností a občanských iniciativ. Máte pro ně v Přísaze otevřené dveře? A jak zajistit, aby se nestaly součástí stejného politického provozu, který dnes Pražany tolik odrazuje?
Ano, ale jen pro ty, kteří sdílejí naše hodnoty, tedy pořádek, spravedlnost a transparentnost. Nechceme, aby se z občanských iniciativ staly další trafiky. Naopak, chceme do politiky přivést lidi, kteří mají chuť něco změnit a mají zkušenosti z praxe.
Co jste se naučil během své profesní kariéry a veřejného působení v Praze, co vám dnes může pomoci v Poslanecké sněmovně? Můžete uvést konkrétní projekt, na který jste pyšný?
Moje profesní dráha v komerční sféře mě naučila hlavně dvě věci. Za prvé, že bez týmu nic nefunguje, a za druhé, že výsledky přicházejí jen tehdy, když se dokážeme dohodnout na společném cíli. Měl jsem velké štěstí na kolegy, se kterými jsme hledali řešení, stavěli na silných stránkách každého člena týmu a dokázali dotahovat projekty do konce. To je zkušenost, kterou chci přenést i do politiky. Politika totiž není o tom, kdo vykřičí víc hesel, ale o schopnosti najít kompromis, který funguje pro většinu společnosti. Pokud se strany dokážou shodnout na základních prioritách, jako je bezpečnost, dostupné bydlení a férová pravidla pro podnikání, pak můžeme posunout Českou republiku dál. A já jsem připravený k tomu přispět právě tou dovedností, kterou jsem získal v byznysu, tedy vést tým, hledat konsenzus a nenechat se zastavit první překážkou.
V případě úspěchu Přísahy ve volbách a povolebních vyjednáváních, pokud byste byl tím pomyslným jazýčkem na vahách, jaké dvě podmínky položíte na stůl první den jednání?
Trvám na tom, že stát musí každý rok investovat minimálně jedno procento HDP do policie, hasičů a bezpečnostních složek. Stejně důležité je prosadit nový trestní řád a speciální soudy pro korupci. Bez těchto kroků se Česká republika neposune dál a lidé neuvěří, že spravedlnost opravdu platí pro všechny.
autor: Karel Výborný