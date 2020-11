Bezpečnostní riziko? To vám takhle spatra neřeknu. Poslanec ANO hájil v rozhlase tendr na Dukovany

reklama

Společnost ČEZ chtěla vypsat výběrové řízení na rozšíření Dukovan ještě letos. Je Pustějovský přesvědčen, že ten tendr je tak dobře připravený, aby se vůbec dal letos zahájit? „Nemám úplné informace o tom, v jakém stavu je příprava tendru, protože nejsem členem vládního výboru pro jadernou energetiku. Nicméně pokud jsou pochybnosti o tom, že ten tendr je dobře připravený a že by se měl spustit, tak to je opravdu věc, kterou musejí posoudit opravdu kompetentní osoby. Ale já si myslím, že jestli se to vypíše do konce roku, nebo v průběhu příštího roku, tak k žádnému závažnému zdržení nedojde,“ uvedl Pustějovský. Podle něj zdržení tendru v řádu měsíců není žádným rizikem.

„Je tady uhelná komise, která řeší, kdy bude odstaveno uhlí. Je tady nějaký energetický mix, závazky směrem k energeticko-klimatickému plánu, to znamená, pokud máme naplňovat tyhle cíle, tak moc času není. Ale jak už jsem řekl, pokud dojde k nějaké verifikaci, překontrolování nebo přehodnocení těch parametrů výběrového řízení a bude to řádově v měsících, tak si myslím, že žádné riziko pro Českou republiku nehrozí,“ dodal.

Na volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce by podle jeho slov nebylo nutné zcela čekat, neboť v Poslanecké sněmovně panuje shoda na důležitosti jaderné energetiky. „Je to otázka dohody poslaneckých klubů a parlamentních stran,“ zmínil.

Ing. Pavel Pustějovský ANO 2011



Radiožurnál i server iROZHLAS.cz informovaly minulý týden o připomínkách k zadávací dokumentaci na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Připomínky ve spolupráci s tajnými službami a experty Ministerstva zahraničí poslalo Ministerstvo vnitra. Podle tohoto stanoviska ta zadávací dokumentace dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy České republiky tak, jak byla zatím připravena. „Ta námitka zcela určitě relevantní bude, pokud ji říkají odborníci a specialisté z Ministerstva vnitra. Podle mého názoru je třeba připravit tendr takovým způsobem, aby v první řadě byl technicky realizovatelný, aby ta nabídka, kterou obdržíme, byla za nejvýhodnějších ekonomických podmínek a technického řešení, a je třeba jako další aspekt zvážit i tu bezpečnost,“ podotkl k tomu Pustějovský.

O dostavbu Dukovan projevují zájem podle ČEZ firmy z Francie, Spojených států amerických, z Ruska, z Číny a z Koreje. Jsou podle Pustějovského některé společnosti bezpečnostním rizikem? „Takhle spatra vám to neřeknu. Samozřejmě že jsou nějaká geopolitická rizika. Já už jsem jednou v nějakém rozhovoru řekl, že pro mě by bylo ideálním řešením, kdyby Evropa měla vlastní řešení, měla vlastní vyvinutý reaktor, vlastní podmínky pro realizaci tady těchto zdrojů, to bohužel dnes není. Dnes se ty jaderné zdroje budují mimo Evropu, což je trošku hendikep a bohužel, nebo nevím, jestli to je bohužel, ale dnes nejvíce bloků staví Rusko a Čína. Takže je opravdu na těch odbornících, aby vyhodnotili, zda v roce 2036, kdy budeme uvádět pátý blok Dukovan do provozu, bude vybraný dodavatel s bezpečnostníkem rizikem, nebo ne,“ podotkl.

„Dukovany byly stavěny ruskou technologií a fungují. V podstatě ve světě je 400–500 bloků, které jsou stavěny všemi firmami, které dnes se uchází o dostavbu Dukovan,“ začal zeširoka Pustějovský odpověď na otázku, zda bude klidný, když Dukovany bude dostavovat právě firma z Ruska nebo Číny. „To vám v tuto chvíli nemůžu říct. V každém případě Česká republika, Evropa, je závislá na ropě a plynu, který proudí převážně z Ruska. Staví se NordStream 2, nikdo to jako zásadní bezpečnostní riziko nevyhodnocuje. Nejsem takový specialista, abych vám řekl, jestli budu klidně spát, nebo nebudu, když to bude stavět někdo takový,“ dodal. Podle něj je to však jistě jeden z bezpečnostních aspektů, společně s cenou, ekonomickou efektivitou a harmonogramem prací.

