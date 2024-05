Biden otevřel Obamacare pro 100 tisíc migrantů. Trump vybuchl: Bydlení, dávky, teď i zdravotní péče?!

Na základě směrnice, kterou v pátek zveřejnila administrativa prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena, by se mělo v roce 2025 ke zdravotnímu pojištění dle zákona o dostupné zdravotní péči (Affordable Care Act), který je též znám jako Obamacare, přihlásit zhruba 100 000 migrantů, informuje agentura AP NEWS.

Obamacare je federálním zákonem ve Spojených státech od roku 2010 a reguluje přístup ke zdravotnímu pojištění, konkrétně jeho smyslem je zvýšit dostupnost zdravotního pojištění pro chudší vrstvy obyvatel. Svůj neoficiální název „Obamova péče“ získal zákon právě proto, že byl jedním z hlavních cílů politiky prezidenta Baracka Obamy.

Díky tomuto kroku se očekává, že přibližně 100 000 dříve nepojištěných účastníků programu odložené akce pro příchozí děti (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) se přihlásí na trh zdravotního pojištění a do základního zdravotního programu, které byly vytvořeny na základě zákona o dostupné zdravotní péči, uvedlo americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb.

Směrnice prezidenta Bidena tak umožní stovce tisíc lidí, kteří se do USA dostaly nelegálně jako děti, přístup k daňovým úlevám, když se přihlásí k pojištění poté, co se 1. listopadu, jen několik dní před prezidentskými volbami, otevře registrace na trhu v rámci zákona o dostupné zdravotní péči.

„Jsem hrdý na přínos snílkům pro naši zemi a zavázal jsem se poskytnout jim podporu, kterou potřebují k úspěchu,“ uvedl Biden v pátečním prohlášení. Snílky neboli „dreamers“ myslí právě migranty, kteří byli do USA nelegálně převezeni jako děti nebo překročili dobu platnosti víza. „Snílci jsou naši blízcí, naše zdravotní sestry, učitelé a majitelé malých podniků a zaslouží si příslib zdravotní péče stejně jako my všichni,“ citovala Bidena agentura Reuters.

Nelegální migrace se stala jedním z hlavních témat nadcházejících prezidentských voleb, kde by se měl o voličské hlasy utkat republikánský bývalý prezident Donald J. Trump s demokratem Bidenem.

Zatímco Biden se snaží svůj přístup k ochraně hranic vyvážit politikou, jež chrání osoby, které jsou v USA nelegálně, Trump je zastáncem tvrdé imigrační hranice. Během svého prezidentství se program DACA pokusil ukončit, Nejvyšší soud to však Trumpovi zamítl.

Trumpova kampaň současný Bidenův krok ve zdravotnictví v souvislosti s Obamacare odsoudila a označila ho za „nespravedlivý a neudržitelný“. Podle Trumpa imigranti v zemi berou pracovní místa a zdroje černošským Američanům, Hispáncům a odborářům.

„Joe Biden nadále nutí tvrdě pracující, daně platící a bojující Američany platit za bydlení, sociální dávky a nyní i zdravotní péči nelegálních přistěhovalců,“ uvedla v prohlášení mluvčí Trumpovy kampaně Karoline Leavittová. Dodala, že Trump „uzavře hranice, zastaví invazi a rozšíří ekonomické příležitosti pro americké občany, nikoli pro nelegální cizince“.

Krok Bidenovy administrativy je ze strany některých kritizován i z toho důvodu, že během projevu prezidenta Baracka Obamy 9. září 2009, kdy hovořil o reformách zdravotního pojištění, prohlásil, že se nebudou vztahovat na nelegální migranty. „Reformy, které navrhuji, by se nevztahovaly na ty, kteří jsou zde nelegálně,“ prohlásil Obama.

