Biden sklidil v OSN aplaus. Válka na Ukrajině by se dle něj dala okamžitě ukončit

„Rusko věří, že se svět unaví a dovolí mu brutálně a bez následků ničit Ukrajinu,“ uvedl podle agentury Reuters Biden během svého proslovu k Valnému shromáždění OSN.



Agentura Bloomberg rovněž upozorňuje, že americký prezident sklidil potlesk i za svá slova o tom, že Spojené státy i jejich spojenci budou nadále stát za Ukrajinou v jejím boji za svobodu. „Jedině Rusko nese odpovědnost za tuto válku. Jedině Rusko má moc ji okamžitě ukončit,“ pravil Biden.

Americký prezident mimo jiné podle serveru The Hill vyzval také k uklidnění vztahů USA a Číny a zdůraznil, že soupeření obou velkých světových mocností nesmí přerůst v konflikt.



Dodal, že je pro snižování rizik, že by se napětí USA a Číny mohlo přeměnit ve větší konflikt. Neznamená to však podle něj, že USA nebudou případně bránit „agresi a zastrašování“.



„Jsme také připraveni spolupracovat s Čínou v otázkách, kde pokrok závisí na našem společném úsilí,“ zdůraznil pak, že by měl Washington s Pekingem najít společnou řeč v rámci problematiky „zrychlující se klimatické krize“.

Do Ruska se za rozpoutání válečného konfliktu na Ukrajině pustil také generální tajemník OSN António Guterres, jenž ruskou invazi na Ukrajinu označil za porušení Charty OSN.



Guterres zdůraznil, že ruská agrese napadené zemi přinesla již „řadu hrůz“. „Zničené životy a rodiny, pošlapaná lidská práva, traumatizované děti a zhacené naděje a sny. Válka má ale dopady i mimo Ukrajinu, jaderné hrozby ohrožují nás všechny a ignorování smluv ohrožuje mezinárodní právo a je jedem globální diplomacie,“ jmenoval šéf OSN, co vše Rusko způsobilo svou agresí.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

