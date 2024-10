Bidenovi ujíždějí nervy a Harrisová šokovala Zelenského. Vážná svědectví

Někdejší ukrajinský důstojník, který vystupuje pod jménem Tatarigami, kroutil hlavou nad tím, co občas slyší ze Západu.

„Někteří západní analytici mylně předpokládají, že Rusko na Ukrajině již selhalo a věří, že Ukrajina potřebuje udržet tempo, dokud nebude Rusko vyčerpáno. To ignoruje riziko vnitřních krizí na Ukrajině a v Rusku, které kompenzují jeho demografické ztráty okupovanými územími,“ napsal Tatarigami na sociální síti X.

Odkázal na poradce ukrajinského prezidenta Michajla Podoljaka, který se podivoval nad tím, co vlastně Západ Ukrajině důrazně doporučuje.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14432 lidí

Stejně tak kroutí hlavou nad tím, že i s pomocí západních zbraní je možné sestřelovat íránské sebevražedné drony, ale už s pomocí raket na dlouhou vzdálenost není možné ničit místa, z nichž jsou drony odpalovány.

„Nevidíte vůbec žádnou nekonzistenci? Že je možné střílet na Šahídy, ale ne na jejich odpalovací rampy. Jak to myslíte? Sestřelte šípy a střelce nechte na pokoji, ať se dál baví. Žádá se po nás, abychom souhlasili s tím, že potěšení agresora mu vezme chuť k jídlu. Že ponechání státu na hranici s Evropou v nebezpečí/stavu zamrzlé války je v bezpečnostním zájmu Evropy a že souhlas Ukrajiny se ztrátou území a milionů jejich obyvatel je v našem ukrajinském zájmu. Jakou logiku tady lze použít?“ ptal se poradce prezidenta Zelenského.

Mezitím maďarský premiér Viktor Orbán opět prohlásil, že Ukrajina prostě nemůže vyhrát válku s Ruskem. Podle agentury Reuters Orbán také prohlásil, že pokud vyhraje americké prezidentské volby republikán Donald Trump, začne vyjednávat o míru mezi Ruskem a Ukrajinou v den svého zvolení a nebude čekat až na inauguraci. Podle Orbána musí být EU na tuto situaci připravena.

„Nechceme nic blokovat, chceme jen přesvědčit evropské lídry, aby změnili svou strategii (ohledně Ukrajiny), protože současná strategie nefunguje,“ řekl Orbán.

Ve stejné době server americké zpravodajské stanice CNN odhalil, s čím přišla za Zelenským americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Měla za ním přijít těsně před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, tedy krátce před 24. únorem 2022. Apelovala na něj, aby určil svého nástupce pro případ, že bude zavražděn. Nebo nebude schopen vládnout z jiného důvodu. Dokládají to úryvky z knihy „Válka“ novináře Boba Woodwarda, která má vyjít během října, a lidé ze CNN už prý měli možnost do ní nahlédnout.

K rozhovoru prý došlo na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kde prý Harrisová sdělila, že je ruský útok proti Ukrajině na spadnutí. Podle Woodwarda se Harrisová obávala, že je to naposledy, co představitelé Spojených států vidí Zelenského živého.

Woodward také prozradil, jak se končící americký prezident Joe Biden vyjadřoval o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi, když Rusové začali ničit svobodnou Ukrajinu. „Ten zas*aný Putin,“ řekl Biden podle Woodwarda poradcům v Oválné pracovně.

Naproti tomu o Trumpovi Woodward tvrdí, že udržoval kontakty s Putinem i po odchodu z Oválné pracovny. Trumpův tým však toto tvrzení odmítl a označil ho za lživé.

Stejně drsně měl Biden mluvit o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, když předseda vlády židovského státu na jaře 2024 rozhodl o pokračování operací proti teroristům z palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy. „Ten zkurvysyn, Bibi Netanjahu, je to zlý člověk. Je to špatný chlap!“ měl podle Woodwarda křičet Biden.

„Bibi, co to sakra je?“ měl Biden křičet na Netanjahua v červenci poté, co izraelský nálet zabil nejvyššího vojenského velitele Hizballáhu a tři civilisty v Bejrútu, tvrdí Woodward.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 2% 2 0% 3 4% 4 1% 5 8% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 18827 lidí

Jaderného útoku na Ukrajině se prý Američané obávali na podzim 2022.

„Pokud byste to udělali, všechna omezení, pod kterými jsme na Ukrajině operovali, by byla přehodnocena,“ měl říct americký ministr obrany Lloyd Austin ministru obrany Sergeji Šojgu podle Woodwarda. „To by izolovalo Rusko na světové scéně do takové míry, kterou si vy, Rusové, neumíte ani představit.“

„Nesnáším, když mi někdo vyhrožuje,“ odpověděl Šojgu.

„Pane ministře,“ měl odvětit Austin podle Woodwarda, „jsem vůdcem nejmocnější armády v historii světa. Nevyhrožuji.“

Psali jsme: Expert: Zima na Ukrajině může vést k další migrační vlně, živelným vzpourám či zhroucení fronty Francouzi procvičí, jak rychle se přesunou k Rusku. „Vyšleme signál“ Mudrují, kdy se Rusové vyčerpají. A Zelenskyj dále žádá a vyzývá Izrael si připomíná temné výročí útoku Hamásu. A bombarduje Libanon