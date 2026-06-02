Bílé křesťanské dívky byly méněcenné. Poslanec četl děsivá svědectví

Poslanec Rupert Lowe vystoupil v parlamentu s řadou svědectví žen, která podle svých slov shromáždil během vlastního nezávislého vyšetřování organizovaného sexuálního zneužívání dětí. Výpovědi popisují extrémní sexuální násilí, zastrašování, údajná pochybení policie i dlouhodobé selhávání institucí při ochraně obětí.
„Parlament musí konečně jednat“
Lowe během svého vystoupení vyzval britské poslance, aby se výpověďmi přeživších vážně zabývali. „Upřímně vyzývám tento parlament, aby naslouchal svědectvím těchto statečných přeživších a aby jednal, konečně jednal,“ uvedl.
Poslanec přitom zdůraznil, že svědectví, která v parlamentu předčítal, pocházejí z jeho vlastního nezávislého šetření zaměřeného na organizované sexuální zneužívání dětí.
Výpovědi popisují mimořádně brutální násilí. Mezi svědectvími, která Lowe citoval, se objevily popisy opakovaného sexuálního zneužívání, těhotenství nezletilých dívek, zastrašování i fyzického násilí.
Jedna z žen podle jeho slov uvedla, že během tří let byla znásilněna přibližně 600 až 700 různými muži.
Další popsala, že zneužívání začalo ve třinácti letech. Jiná žena vypověděla, že po jednom z útoků skončila v nemocnici se závažnými zraněními, ale ze strachu zdravotníkům neřekla, co se skutečně stalo.
Jiné výpovědi hovořily o tom, že oběti byly po útocích bity a pachatelé jim vyhrožovali smrtí nebo ublížením jejich rodinám, pokud by se rozhodly vše oznámit.
I want the world to hear what we heard. pic.twitter.com/2DtCS0QztE— Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) June 1, 2026
Rasová a náboženská hlediska ve výpovědích obětí
V řadě svědectví se podle Lowea objevovalo také tvrzení, že pachatelé používali rasová a náboženská srovnání k ospravedlňování svého jednání.
Jedna z obětí podle něj uvedla, že bílé a křesťanské dívky byly podle pachatelů považovány za méně hodnotné, zatímco muslimské dívky označovali za osoby s vyšším morálním postavením.
Další žena vypověděla, že během svého zneužívání potkávala téměř výhradně bílé dívky, které se staly oběťmi podobných činů.
Loweovo vyšetřování zmiňuje desítky lokalit
Server NDTV připomíná, že Lowe v loňském roce vedl soukromé vyšetřování, které podle jeho zjištění identifikovalo organizované sexuální zneužívání dětí nejméně v 85 oblastech napříč Spojeným královstvím. Podle prohlášení zveřejněného loni v srpnu mělo šetření dospět k závěru, že takzvané groomingové či znásilňovací gangy, tvořené převážně muži pákistánského původu, působily ve Velké Británii po desetiletí a byly rozšířenější, než se dosud předpokládalo.
Pojem groomingové gangy se v Británii používá pro organizované skupiny pachatelů, kteří si cíleně vyhlížejí nezletilé oběti, manipulací si získávají jejich důvěru nebo je dostávají pod kontrolu a následně je sexuálně zneužívají či předávají dalším mužům.
Zpráva zároveň upozorňovala na údajné selhávání veřejných institucí při řešení těchto případů.
Článek zároveň připomíná, že problematika groomingových gangů je ve Velké Británii známá již řadu let. Do centra pozornosti se dostala zejména po kauze v Rotherhamu, kde byly úřady již kolem roku 2001 upozorňovány na systematické sexuální zneužívání mladých dívek. V roce 2010 bylo pět mužů pákistánského původu odsouzeno za sérii trestných činů vůči dívkám ve věku od 12 let. Podobné případy byly později odhaleny i v dalších britských městech, například v Rochdale, Oxfordu, Telfordu nebo Bristolu.
Zpráva popsala zneužití více než 1400 dětí
Podle zprávy profesorky Alexis Jayové z roku 2014 bylo jen v Rotherhamu mezi lety 1997 až 2013 sexuálně zneužito více než 1400 dětí.
Zpráva popsala případy únosů, znásilnění, obchodování s oběťmi i další závažné formy násilí. Současně kritizovala úřady za nedostatečný zásah a za to, že v některých případech nepostupovaly dostatečně důsledně. Další nezávislá kontrola zveřejněná v roce 2024 podle článku potvrdila rozsáhlé organizované sexuální zneužívání dětí v oblasti Rochdale v letech 2004 až 2012. Vyšetřovatelé zároveň upozornili na vážná pochybení místních institucí při řešení celé kauzy.
Od prvních rozsáhlých vyšetřování byly v souvislosti s případy groomingových gangů ve Velké Británii zatčeny, obžalovány a odsouzeny stovky osob.
Kritika kvůli přirovnání k holokaustu
Britský židovský týdeník The Jewish Chronicle zároveň upozornil na další rozměr celé kauzy. Lowe totiž při představení kampaně hnutí Restore Britain přirovnal podle serveru reakci labouristické vlády na odhalení případů skupinového sexuálního zneužívání k „popírání něčeho, co je ekvivalentem holokaustu“.
Jeho slova vyvolala kritiku ze strany židovských organizací i politických představitelů. Mluvčí Jewish Leadership Council připomněl, že genocida šesti milionů židovských mužů, žen a dětí nacistickým režimem byla jedinečná svou systematičností i průmyslovým rozsahem.
„Srovnávat holokaust se současnými tragédiemi, jakkoli strašnými, je nejen nepřesné, ale hluboce urážlivé vůči přeživším a širší židovské komunitě,“ uvedl podle The Jewish Chronicle mluvčí Jewish Leadership Council.
Labouristický poslanec David Taylor pak Lowea vyzval k omluvě. Uvedl, že skandál groomingových gangů byl odporným selháním státu při ochraně zranitelných dívek a mladých žen, ale srovnání se systematickou genocidou milionů Židů označil za „naprosto urážlivé“.
The Jewish Chronicle zároveň uvedl, že Lowe v e-mailu redakci své přirovnání hájil. Tvrdil, že masové znásilňování zranitelných bílých dívek z dělnické třídy gangy tvořenými podle něj převážně pákistánskými muslimy představuje „démonické zlo“.
„Svědectví, která jsme slyšeli při slyšeních našeho vyšetřování znásilňovacích gangů, byla nejzvrhlejší slova, jaká jsem kdy vyslechl,“ uvedl Lowe podle serveru.
Podle The Jewish Chronicle se Loweovo neoficiální šetření zabývalo dlouhodobými případy sexuálního vykořisťování dětí organizovanými skupinami mužů ve městech jako Rotherham, Rochdale či Telford. Server zároveň připomněl, že někteří whistlebloweři v minulosti tvrdili, že policie a sociální služby nezasáhly rozhodně mimo jiné kvůli obavám, že budou vnímány jako rasistické.
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