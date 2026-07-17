Lžou a manipulují. Turek v protiútoku. Nesrovnalosti kolem nehody

18.07.2026 7:34 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Média informovala, že si Filip Turek po vážné dopravní nehodě najal „právnické eso“ Tomáše Maxu. Poslanec za Motoristy sobě vysvětluje, že však nejde o nového právníka, ale o jeho dlouholetého zástupce, a obvinil některá média z manipulace i šíření nepravdivých informací. Současně zpochybnil dopravní značení v místě nehody a uvedl, že Technická správa komunikací (TSK) po nehodě začala problematické značení napravovat.

Lžou a manipulují. Turek v protiútoku. Nesrovnalosti kolem nehody
Foto: Hans Štembera
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 Dopravní nehoda poslance Filipa Turka, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, má další pokračování. Podle serveru Extra se výrazná tvář Motoristů obrátila na advokáta Tomáše Maxu, kterého označil za „právnické eso“, a který se specializuje mimo jiné na dopravní případy.

Maxa redakci Extra potvrdil, že Filipa Turka zastupuje.

„Ano, je to pravda, zastupuji Filipa Turka. Známe se od střední školy. Víc se k tomu nemohu vyjadřovat, jsem vázán mlčenlivostí,“ uvedl advokát podle serveru.

Sám Maxa se následně k okolnostem nehody vyjádřil zdrženlivě. Podle něj není její průběh tak jednoznačný, jak jej prezentují některá média a oslovení odborníci.

„Podle mě to není tak jednoznačné, jak nám předestírají mnohá média a experti. Více vám řeknu po dohodě s klientem. Zatím mohu říct, že někteří právníci, kteří se k nehodě vyjadřují, tak těmi bych se nenechal hájit ani substitučně při uznání viny,“ prohlásil.

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Turek mezitím oznámil, že do rozhodnutí policie nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Pokud jej policie označí za viníka nehody, hodlá podle svých slov na post rezignovat.

„Do doby, než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ uvedl Turek.

K nehodě došlo v pondělí krátce po poledni na křižovatce I. P. Pavlova a Ječné ulice v Praze. Turkův Mercedes třídy G se zde střetl s automobilem Nemocnice Na Homolce, který převážel biologický materiál, podle dalších médií konkrétně krevní destičky.  

Zveřejněné kamerové záznamy zachycují Turkův vůz, jak před křižovatkou míjí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Následně vjel do křižovatky a narazil do zadní části nemocničního auta, které projíždělo se zapnutými výstražnými světly a podle dostupných záznamů také se zvukovým znamením. Nemocniční vůz se po nárazu převrátil na střechu. Řidič nemocničního vozidla utrpěl zranění a skončil v nemocnici.

Policie okolnosti střetu nadále vyšetřuje, vyhodnocuje kamerové záznamy, vyslýchá účastníky a dosud neurčila, kdo nehodu zavinil.

Je to můj dlouholetý právník, média manipulují, říká Turek

Na informace o tom, že si po nehodě našel známého advokáta Tomáše Maxu, reagoval také sám Filip Turek. Na sociálních sítích odmítl, že by šlo o nového právního zástupce kvůli aktuální kauze, a obvinil některá média z manipulace.

„Našel, ale když nám bylo 15 a je to můj stálý právní zástupce. Tohle je jen drobná manipulace,“ uvedl a opřel se i do dalších médiích šířící podle jeho slov nepravdy. „Nicméně Deník N a Seznam opět zcela otevřeně lžou a manipulují. Deník N zase vymýšlí a konstruuje lži, třeba o tom, že moje Géčko není moje Géčko, Blesk se zeptal, tak jsem jim vyfotil techničák a existuje věc, která se jmenuje registr vozidel. Lži o zdravotním stavu pána, který byl už druhý den doma s lékařskou zprávou jsou také jednoduše vyvratitelné a děkuji bohu, že mu nic vážného není a nebylo,“ uvedl.

Kritika dopravního značení i postup TSK

Ve svém příspěvku se Filip Turek vyjádřil i k dalším důležitým skutečnostem, a to k dopravnímu značení v místě nehody, kdy právě nejasné značení mohlo přispět k tomu, jak řidiči křižovatkou projížděli. Zároveň uvedl, že TSK (Technická správa komunikací hlavního města Prahy) podle něj po nehodě začala značení upravovat.

„Stejně tak zmatečné pirátské značení pruhů, které v době nehody policie potvrdila a možná proto tam 4 auta přede mnou jela rovně. (Mimo svislé značky otočené do baráku nepřeškrtané původní značení - TSK po nehodě hned prokazatelně začala napravovat),“ napsal ve svém vyjádření.

Média přirovnal k lidovým soudům

Následně se politik ostře pustil také do médií. Tvrdí, že v souvislosti s nehodou předčasně ukazují na viníka a vytvářejí veřejný tlak ještě před uzavřením policejního vyšetřování.

„Dnešní média se chovají jak lidové soudy a inkvizice v 17. století, naštěstí nemají tu sílu a moc k upalování, či věšení za ukázání prstem,“ uvedl Filip Turek.

„Občas se divím, kolik i relativně chytrých lidí na ně naskakuje a nemá vlastní rozum, když už nemá povědomí o našich zákonech, presumpci neviny, vyšetřování, pravidlech a morálních principech,“ poznamenal, že část veřejnosti přebírá mediální závěry bez vlastního kritického úsudku.

V závěru Turek ironicky reagoval také na slova prezidenta Petra Pavla, který v souvislosti s nehodou hovořil o případném vyvození osobní odpovědnosti. Poznámkou o prezidentově abdikaci naznačil, že požadavek na odchod z funkce kvůli možnému dopravnímu přestupku považuje za nepřiměřený. „Každopádně se těším až za přestupek abdikuje prezident Pavell,“ poznamenal Filip Turek na závěr.



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https://www.extra.cz

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