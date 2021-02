Bill Gates varuje: Bitcoin? Pozor, opatrně

reklama

Po krátkém ustálení hodnoty pak došlo na nový růst, když první investory k nákupu bitcoinů nepřímo vybídl zakladatel automobilky Tesla Elon Musk a následně skrze svou firmu nemalý počet bitcoinů nakoupil.



Muskův krok dovedl kryptoměnu až na rekordní hodnotu 1 228 000 korun, které dosáhla během neděle. Investoři, kteří bitcoin nakoupili před rokem, tak na jednom z nich vydělali až kolem milionu korun. Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

A ruce si zřejmě mne i Musk, bitcoin mu totiž přinesl lepší zisk než jeho elektrické automobily. Za předpokladu, že Tesla drží stejný počet bitcoinů jako na konci minulého měsíce, totiž vydělala více než z prodeje aut za celý loňský rok. Vydělat totiž mohla až 930 milionů dolarů, přičemž za prodej elektromobilů má 721 milionů dolarů.



V pondělí však začal postupný propad hodnoty bitcoinu zpět k jednomu milionu korun. I tentokrát mohl být za vším Musk, ten totiž posléze popsal, že nákup Tesly neodráží přímo jeho postoj a bitcoiny jsou akorát „prostě méně hloupá forma likvidity než hotovost“.

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some Bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company. — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021

Série podobných tweetů, ve kterých označil cenu kryptoměn za příliš vysokou, pak dovršila americká ministryně financí, jež kryptoměnu kritizovala a došlo i na slova, že by měla být v rámci kryptotrhů zavedena regulace.

A právě k velkým pohybům bitcoinu směroval svá slova i Gates. Podle něho by lidé měli být při obchodování s bitcoinem opatrní a nespoléhat na to, že bude nyní stále následovat býčí trh, tedy období dlouhodobého růstu hodnoty této kryptoměny.



V souvislosti se šéfem Tesly pak investorům radí, že pokud nejsou v podobné příjmové skupině jako on, pak by raději měli dávat pozor. „Pokud máte méně peněz než Elon, asi byste měli dávat pozor,“ poradil zájemcům o bitcoin Gates v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Fotogalerie: - Zeman v USA

Gates by sice podmínku podobné příjmové skupiny splňoval, v obchodování s bitcoinem mu ale prý brání vědomí, že kvůli jeho těžbě spotřebovává velké množství elektřiny.



Digitální peníze ovšem nikterak nezatracuje. „Digitální peníze jsou dobrá věc,“ uznává. Kryptoměny pak pokládá za dobré, jelikož mají pomáhat snižovat transakční náklady.

Bill Gates is not bullish on Bitcoin: "If you have less money than Elon, you should probably watch out," he tells @emilychangtv https://t.co/V7fmKSw0d1 pic.twitter.com/SDVXGddATB — Bloomberg Technology (@technology) February 23, 2021

