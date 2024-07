Bizár Green Dealu: Děda s babičkou za fabii budou platit, Leyenová za tryskáč ne

„Jen zřídka jsem viděl předsednictví, které bylo úspěšnější, cílevědomější a profesionálnější než české předsednictví,“ chválil na konci předsednického půlroku Českou republiku v prosinci 2022 první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Dlouholetý eurokomisař jásal nad tím, jak české předsednictví pohnulo klimatickým balíčkem, a ocenil zejména fakt, že čeští vyjednavači dovedli ke shodě emisní reformu. Ta mimo jiné omezuje množství emisních povolenek a zpoplatňuje emise ze silniční dopravy i vytápění budov. Hlasy kritiků, že změny přicházejí v nejméně vhodnou dobu, protože pořizování čistých technologií přidá k vysoké inflaci další náklady, byly přehlušeny chvalozpěvy na adresu Fialovy vlády a téměř každý z jejích členů dával na odiv, co úžasného se pětikoaličnímu kabinetu podařilo.

Na Timmermansovu chválu si asi minulou středu nevzpomněl premiér Petr Fiala, když na poslední chvíli před zasedáním vlády rozhodl odložit schvalování trojice dokumentů – Státní energetickou koncepci, Politiku ochrany klimatu a Národní klimaticko-energetický plán. „Není mi jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, že všechno zdražíme, že bude stát benzín o deset korun víc a tak dále. Chápu potom lidi, že jsou vyděšení a nespokojení,“ prozradil premiér, co změnilo jeho názor. „Podíváme se na všechny ty dokumenty ve vládě, jestli nám něco někde neuteklo. A pokud ano, tak to upravíme. Pro vládu je nepřijatelné dávat si větší závazky, než jaké si dala EU a jaké jsou z minulosti vyjednané pro Českou republiku. Stejně tak je pro nás nepřijatelné, abychom zbytečně zdražovali věci, které lidem a firmám zdražovat nechceme,“ dušoval se Petr Fiala.

Fialova vláda je autorem značné části nařízení

Jeho slova by snad i mohla znít uvěřitelně, kdyby to nebyla právě Fialova vláda, která za svého předsednictví přesně tyto materiály vyjednala na evropské úrovni. „A co víc, hlavně je v mnoha případech i přitvrdila ve srovnání s tím, co se od ní očekávalo! A teď se tváří ve stylu já nic, já muzikant. Ve skutečnosti je to tak, že vláda doufala, že tiše český Green Deal schválí během letní okurkové sezóny. Jenomže stačilo pár titulků v médiích varujících před následky, aby se vláda zalekla nevole lidu a implementaci evropských nařízení do českého právního řádu odložila. Teď ale lže, když tvrdí, že ‚je pro nás nepřijatelné, abychom zbytečně zdražovali věci, které lidem a firmám zdražovat nechceme‘. Ve skutečnosti tohle zdražení chtěla a chce – protože jinak by během svého předsednictví tenhle Green Deal a v téhle podobě na evropské úrovni neschválila,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz ekonomka Markéta Šichtařová.

Vadí jí, že vláda zkouší balamutit veřejnost a tváří se, že je obětí nějakých evropských nařízení. „Přitom tato vláda je autorem značné části těchto nařízení. Pravda je taková, že odklad schválení ‚českého Green Dealu‘ neznamená jeho nepřijetí. Jde jen o odklad schválení, aniž by tím byl dotčen termín, kdy se projeví dopady na české domácnosti a firmy. Soubor opatření, které mají naplnit cíle ‚Fit for 55‘, totiž je na úrovni Evropské komise schválen, nyní ho zbývá na národní úrovni implementovat. Je jedno, zda to provede vláda letos, nebo napřesrok. Je i jedno, zda to provede tato vláda, nebo až ta příští. Ve všech případech má dojít k čistému snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Vláda sice nyní předstírá, že zkusí věc zmírnit, ale už je pozdě – už to nejde, už to Evropským parlamentem dávno prošlo, a to za většinové podpory europoslanců z dnešní pětikoalice,“ zdůrazňuje šéfka analytické společnosti Next Finance.

Země EU mohou klimatickou politiku už jen přitvrdit

Skeptický ke slibům a prohlášením premiéra Fialy je také právník se specializací na právo Evropské unie Tomáš Břicháček, autor nedávno vydané knihy „Green Deal – Zelený úděl“. „Předpisy, které tvoří Green Deal neboli zelený úděl, dávají v mnoha ohledech členským státům prostor dále klimatickou politiku přitvrdit – mohou například usilovat o dosažení většího podílu energie z obnovitelných zdrojů, větších úspor energie, většího snížení emisí v rámci systému sdílení úsilí nebo rychlejšího tempa renovací budov, než se po nich požaduje. V opačném směru to ale nefunguje. Prostor pro zmírnění zelených požadavků tu v podstatě není,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Břicháček.

„V některých případech – zvlášť v případě směrnic – se nabízí leda určitá vůle v tom, jak si nastavíme podrobnosti, na které dílčí oblasti se zaměříme, ale ty základní mantinely jsou jasně dané. Představa, že by se na vnitrostátní úrovni dal zelený úděl ‚zlidštit‘, je iluzí,“ podotýká expert na právo EU. Stejně tak má Česká republika fakticky svázané ruce ve využívání jednotlivých druhů energie. „U energetiky máme nadále určitou možnost rozhodovat o nastavení skladby zdrojů, které využíváme, tento prostor se ale zužuje na straně jedné požadavky na postupné odstavení fosilních paliv a na straně druhé tlačením tzv. obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Tomáš Břicháček.

Třináct z 27 zemí klimaticko-energetické plány neodevzdalo

Předseda spolku Konec uhlí – Nová energie Vladimír Budinský, někdejší ministr dopravy, ovšem nepovažuje věc za úplně ztracenou. „Pokud jsme stále ještě suverénní země, a tak to právně, doufám, stále je, tak nic nemůže nutit vládu suverénního státu, aby konala proti zájmům vlastního lidu. Na tripartitě jsem kritizoval, že vláda České republiky na rozdíl od řady dalších zemí, které své Národní klimaticko-energetické plány (NECP) vůbec neodevzdaly, ho vypracovala poslušně podle not z Bruselu. Právě Národní klimaticko-energetický plán předurčuje podobu Státní energetické koncepce,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský.

Poukazuje na to, že Mezinárodní energetická agentura (IEA) provedla před pár týdny analýzu, jak vypadají NECP zemí Evropské unie v čase, kdy už bylo dávno po termínu určeném Evropskou unií k odevzdání. „Výsledek byl překvapující, třináct z 27 zemí své Národní klimaticko-energetické plány neodevzdalo, termín z Bruselu nesplnilo. Neodevzdaly všechny uhelné země, Německo, Polsko, Bulharsko. Až v minulém týdnu odevzdala Francie, která zcela ignorovala zadání Bruselu a udělala to po svém, v zájmu lidu Francie,“ poznamenává předseda spolku Konec uhlí – Nová energie.

Hodnotí to tak, že skok mezi úkolem v obnovitelných zdrojích energie 2019 a úkolem v roce 2023 je u České republiky absolutně největší a nejméně realistický. „Tak nekompetentně a k Bruselu servilně česká vláda funguje. Je to skutečně tragédie. Příklad těch třinácti zemí Evropské unie ukazuje, že suverénní sebevědomé vlády jiných států EU umějí jednat v zájmu svých zemí, svých ekonomik a svých lidí. Vláda ČR z odborné neschopnosti a ze snahy zalíbit se bruselským byrokratům v zájmu své země nekoná,“ kritizuje Vladimír Budinský.

Česko může přijít s návrhem změny, ale neprosadí ji

Premiéra Fialu po středečním jednání vlády podpořil ministr financí Zbyněk Stanjura prohlášením, že se Česko pokusí v Evropské unii prosadit zrušení nebo aspoň podstatné odložení začátku účinnosti systému emisních povolenek ETS 2, k němuž v rámci českého předsednictví EU došlo. „EU ETS 2 má být spuštěn v roce 2027 s tím, že v případě výjimečně vysokých cen energií by došlo k odložení o jeden rok. Česko samozřejmě může přijít s návrhem na změnu této úpravy, je ale obtížně představitelné, že by za současné politické konstelace v EU byla taková změna prosaditelná. Potřebovali bychom návrh Komise, ta ale s takovým návrhem nepřijde. Dále by takový návrh potřeboval podporu kvalifikované většiny členských států a Evropského parlamentu, ta by se ale hledala těžko,“ nedává právník Tomáš Břicháček Stanjurovu pokusu šanci.

„Stanjura moc dobře ví, že to již nejde. Je to již ve stavu, kdy to na evropské úrovni nelze znovu otevřít. V tuto chvíli, pokud vláda neimplementuje do naší legislativy tuhle šílenou ideologickou buzeraci, budeme platit astronomické pokuty,“ přidává se Markéta Šichtařová. Samozřejmě můžeme říci, že v Green Dealu nejedeme a pokuty platit nebudeme. „Ale v tom případě na nás Komise ‚zaklekne‘. Vezme nám všechny fondy, zbaví nás hlasovacích práv… my můžeme říci, že na fondy kašleme a také EU nic nezaplatíme. Jenomže to už by byla otevřená diplomatická válka, která by patrně skončila vyloučením z EU – ačkoli EU tento institut vyloučení dosud nezná, umím si představit, že by si ho v takovou chvíli vytvořila,“ míní analytička, i když nevěří, že by si česká vláda na jakoukoli konfrontaci s Bruselem vůbec troufla.

Děda s babičkou si za fabii připlatí, šéfka EK za tryskáč ne

„V první řadě je tragické, že vláda za svého předsednictví schválila něco a dodnes sama neví co. Dokud se nařízení neimplementuje, tak se vždy dá změnit. Dá se změnit i poté, co je implementováno a ukáže se nesmyslným. Je to podle hesla: ‚Nikdy není dost času udělat to pořádně, ale vždycky je dost času to předělat.‘ EU ETS 1 je nesmyslné tím, že povolenky platí v EU všichni stejně. Bohatí Lucemburčané i třikrát chudší Bulhaři platí v elektřině momentálně stejnou povolenku přibližně 70 eur. To je nespravedlnost a pikantní je, že Evropská unie se ohání heslem ‚Spravedlivá transformace – Just Transition‘, a přitom je povolenka tak nespravedlivá,“ poukazuje pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský.

Stejné je to podle něj u politiky EU ETS 2, prosazené vládou ČR za tzv. českého předsednictví. „Ta do budoucna nařídí platit povolenku z energie v domácím topení a zavádí placení povolenky na pohonné hmoty v dopravě. Ale pozor, dieselové lokomotivy nebo privátní tryskáče povolenku platit nebudou! To je bizarní, aby děda s babičkou na cestě k lékaři svojí fabií povolenku v ceně benzínu platili, ale madam von der Leyenová, proslulá letem privátním tryskáčem z Vídně do Bratislavy, povolenku na svých cestách neplatila,“ nechápe takový přístup předseda spolku Konec uhlí – Nová energie.

Mnohem horším zločinem je uvést nesmysl v život

Celý EU Green Deal považuje za nesmysl, „Babiš udělal historickou chybu, kterou nikdy nesmaže, že s tím nesmyslem souhlasil. Ovšem Fit for 55 prosazený Fialou za ‚českého předsednictví‘ je plánem, jak ten nesmysl realizovat a uvést v život. A to je mnohem horší zločin. Realizace EU Green Dealu formou Fit for 55 povede k deindustrializaci Evropy a k energetickému hladomoru. Jestli si ministr Stanjura pozdě chybu uvědomil, je to dobře. Jestli s tím něco udělá, uvidíme. Jedna věc je ‚chtít‘, druhá ‚moci‘ a třetí ‚umět‘. Tato vláda už skoro tři roky prokazuje, že ‚neumí‘. Proto je to jedna z nejméně oblíbených vlád ve světě,“ dodává Vladimír Budinský.

Hodí se skončit jedním z nejvýstižnějších příspěvků z těch, co se objevily v četných diskusích na internetu poté, co premiér alibisticky oznámil, že schválení dokumentů a jejich implementaci do českého právního řádu odkládá: „U pana Fialy je potřeba neposlouchat, co říká, ale pečlivě sledovat, co neříká. A ve svém vyjádření se velmi pečlivě vyhnul popření toho, že paliva pro domácnosti zdraží. Místo toho se věnuje vyvracení toho, nač se ho nikdo neptal, tedy že to bude jakýsi český Green Deal. Samotné zdražení všech paliv ale ani náznakem nevyvrátil, to kamufluje slovy, že vše bude tak, jak se dříve schválilo.“