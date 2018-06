Blábol, ty peníze. Oni kradli jako první! Kalousek a Bělobrádek se vztekají, bylo to i v ČT. Je veselo

Český stát uzavřel s církvemi dohodu o vzájemném narovnání vztahů, v němž představitelům církví vrací majetek, který jim po roce 1948 ukradli komunisté. Některé majetky však nebylo možné vrátit. Proto je součástí dohody ustanovení o finančních náhradách. Komunistům, Andreji Babišovi ANO) a dalším politikům se to nelíbí a chystají změnu, nad kterou se vede vášnivá bitva. Před kamerami ČT se do sebe pořádně pustili Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Jaroslav Faltýnek (ANO).

Trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) kývl na požadavek komunistů a bude prosazovat zdanění majetku, který stát předal církvím v rámci dohodnutého narovnání vzájemných vztahů. Je to správné? Právě nad touto otázkou svedli v pondělních Událostech, komentářích ČT bitvu 1. místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, Stanislav Grospič (KSČM) a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 5902 lidí

„My chceme zdanit ty (finanční) náhrady, které jsou součástí toho majetkového vyrovnání a chceme je zdanit tou klasickou daní, devatenáctiprocentní,“ popsal představu komunistů Grospič. Zákon odsouhlasený Poslaneckou sněmovnou v roce 2012 počítá s tím, že církve dostanou během třiceti let celkem 59 miliard korun.

Když se moderátor Daniel Takáč zeptal Faltýnka, zda je pro něj tato představa akceptovatelná, místopředseda hnutí ANO to vzal zeširoka. Asi se tu všichni shodneme na tom, že co bylo ukradeno, má být vráceno,“ konstatoval a obrátil se na moderátora, jestli s touto premisou také souhlasí. „To se ptáte mě?“ chtěl vědět Takáč. „Moderátor nebude odpovídat,“ dodal vzápětí. Prý má svůj vlastní názor na návrh komunistů, ale jako moderátor ho nebude prezentovat. Komentátor hodlal jen pokládat otázky politikům, od kterých očekává, že mu na ně budou odpovídat.

Faltýnek tedy po chvilce odpověděl. „To je určitě k diskusi,“ ohodnotil nápad komunistů 1. místopředseda Babišova hnutí s tím, že vláda tomuto návrhu dala kladné stanovisko s výhradou, že celá věc může skončit u Ústavního soudu ČR. Stát již s církvemi uzavřel písemné dohody o vrácení majetku a církve se teď na tyto dohody mohou odvolávat. O zdanění finančních příjmů se v dohodách nepíše a příslušný zákon s jejich zdaněním nepočítá. Zatím.

Sluší se připomenout, že Andrej Babiš považuje majetkové vyrovnání s církvemi také za předražené. Prohlásil to několikrát. Předražené je podle jeho názoru o celých 54 miliard. Na finančních náhradách by tedy církvím zřejmě vyplatil jen 4 miliardy místo dohodnutých 59.

Fotogalerie: - Tečka za církevními restitucemi na Hradě

Když se dostal ke slovu Pavel Bělobrádek, spustil pěkně zostra. „Tak především těch 50 miliard, o kterých mluvil pan Babiš, je to úplný blábol,“ nebral si servítky předseda lidovců. Jedním dechem doplnil, že návrh komunistů je v podstatě právním nesmyslem. To je, jako kdyby vám někdo ukradl kamion vodňanských kuřat a vy byste pak z těch kuřat museli zaplatit daň; to je prostě nesmysl,“ zlobil se dál v narážce na Babišovu firmu momentálně odloženou ve svěřenském fondu pana premiéra.

Grospič nabídl trochu jiný pohled. Spory o církevní majetek se podle něj vedou už od dob reforem císaře Josefa II., který vládl v 18. století. Spory se táhly až do vzniku samostatného československého státu v roce 1918 a pokračovaly po celou dobu existence první republiky. Proč to všechno Grospič vyprávěl? Aby ukázal, že podle komunistů jde o mnohem hlubší problém než jen o spor kolem roku 1948.

Fotogalerie: - Stop církevním restitucím

Faltýnek doplnil, že to, co bylo ukradeno, má být vráceno, ale ne za cenu 44,50 za metr čtvereční zemědělské půdy. „To, co bylo ukradeno, má být vráceno, ale vráceno v reálných cenách, a ne tunelem pana Kalouska. Já jsem kupoval mnoho zemědělské půdy a reálné tržní ceny se pohybovaly kolem 10 až 15 korun,“ uvedl. Totéž by se prý dalo říci o lesní půdě. „Takže tady nám lítá těch 50 miliard, které lze formou daní částečně vrátit daňovým poplatníkům, aby bylo na platy, důchody a tak podobně,“ rozohňoval se před kamerami Faltýnek.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kalousek si to však nenechal líbit a na sociální síti Twitter označil Faltýnka za slouhu, který pro svého pána bagruje miliardy z veřejných peněz. „Slouha, který pro svého pána bagruje miliardy z veřejných rozpočtů, neváhá označit 16 křesťanských církví a Federaci židovských náboženských obcí za tuneláře. Je v ANO někdo, kdo se ohradí, nebo bude zbabělé ticho?“ zeptal se Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve stejném duchu se na sociální síti Facebook vyjádřil také poslanec hnutí STAN Jan Farský. „Ukradnou Vám auto. Zloděj ho roky používá, poškrábe, nabourá. Pak zloděje chytnou. S prázdnou nádrží Vám ho vrátí. A zloděj začne křičet, že za vrácené ukradené auto musíte zaplatit darovací daň. Takovou logiku má návrh na zdanění církevních restitucí od KSČ(M)+ANO+ČSSD,“ napsal.

Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bělobrádek ve vysílání dál hájil původní zákon. Výpočty cen majetku dělalo prý několik vysokých škol a podle Bělobrádka nejsou úplně mimo realitu. Proč nejsou? Protože se v odhadu počítá i s navrácením půdy v centru Prahy, kde rozhodně nestojí 10 až 15 korun za metr půdy. „Takže je to naprostá demagogie, je to směšné a myslím, že se tím akorát ti, kteří tím argumentují, ztrapňují,“ udeřil na Faltýnka Bělobrádek. Ten si to však nedal líbit. „Já se omlouvám, ale kolega Bělobrádek je úplně mimo. Úplně mimo,“ vrátil ránu.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda lidovců si však trval na svém. Je toho názoru, že jednou byly podepsány smlouvy mezi státem a církví o vrácení majetku a tím je to uzavřené. Není třeba se k tomu vracet. „To je věc, kterou já bych nazval oživováním mrtvol,“ okořenil debatu šéf KDU-ČSL. Jde o čistě právní záležitost a nelze připustit, aby byl právní řád České republiky takto narušován. Alespoň podle lidovců ne.

Bělobrádek také divákům připomněl, že stát přestane přispívat na chod církví, až vyplatí finanční náhrady. Další finanční toky od státu k církvím nenastanou.

Když se ještě jednou dostal ke slovu Stanislav Grospič, naznačil, peníze pro církve jsou propojeny s podporou sudetských Němců. „Jsou propojený, je to zcela zřejmé, ten tlak je evidentní. Oni to často používají jako argument a z toho se přes různé nadace a spolky financují různé aktivity,“ poznamenal komunista neurčitě.

Když Bělobrádek slyšel slova o sudetských Němcích, sáhl k bonmotu. „Já si myslím, že by lidé měli chodit do Událostí, komentářů, ale neměli by přitom být pod vlivem psychotropních látek. Ono by to možná tu diskusi potom trochu zlepšilo,“ zaznělo z úst Bělobrádka na adresu Grospiče. Komunista lidovci na oplátku doporučil totéž.

Psali jsme: Na blití. Úchyl! Mirek Topolánek odpálil bomby na současná témata V ČSSD to vře. Straníci píší Hamáčkovi dopis, ve kterém odmítají Babiše Duka ocenil Zemana, řekl prý komunistům pravdu. Ale pak se nestačil divit, co z toho udělala média Zdeněk Ondráček si toho asi nevšiml, smál se Moravec. Gazdík s první dámou ODS si notovali, jaká je to dnes hrůza

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp