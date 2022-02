Blahobyt, nebo bezpečnost. Musíme si vybrat. Tak začínal holocaust. Poslaneckou debatu u Železného ovládl Bartošek

reklama

Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 3% Ano, časem 5% Ne 92% hlasovalo: 15162 lidí



„Další oblastí je, jak pomoci Ukrajině. To je celá řada kroků,“ uvedla s tím, že třetím tematickým okruhem je pak otázka reakcí na Rusko a sankce.



Kroky vlády podpořil i člen zahraničního výboru Sněmovny Jaroslav Bašta (SPD). Bašta zdůraznil, že SPD jasně ruský útok na Ukrajinu odsuzuje a je pro potrestání Moskvy. „Princip je princip a jakékoli porušení územní integrity je nepřijatelné a má být potrestáno,“ vyřkl a jmenoval naše historické zkušenosti s okupací Československa nacisty a později i Sovětským svazem.



Bašta, který dříve působil i v pozici českého velvyslance v Rusku a později i na Ukrajině, sovětskou invazi z roku 1968 poté znovu nadnesl a v rámci nynějšího útoku z Moskvy vzpomenul na svou účast na protestu proti okupačním vojskům.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vedle SPD souhlasí s postupem vlády také opoziční ANO. Kroky vlády za hnutí ANO podpořil člen výboru pro obranu Pavel Růžička.



Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) avizoval, že Česko Ukrajinu podpoří v jejích požadavcích v materiálně-technické oblasti. Zdůraznil, že vláda podporuje Ukrajinu i na mezinárodním poli v rámci sankcí „směrem k Putinovi a jeho vražednému režimu“.



Předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek jmenoval důraz na potřebu odstoupit od „pentliček“ a slov a přistoupit nyní spíše k činům. Zmínil i otázku materiální podpory pro ukrajinskou armádu.



Předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček za Senát zdůraznil, že horní parlamentní komora plně podporuje kroky české vlády a podotkl, že i podle ukrajinského velvyslance v Česku je nynější naše pomoc Kyjevu v rámci toho, co můžeme udělat „dostačující“.

Fotogalerie: - Zastavme válku na Ukrajině

Česko Ukrajině dle místopředsedy výboru pro bezpečnost a člena výboru pro obranu Pavla Žáčka (ODS) poskytne i čistě vojenskou pomoc. Žáček řekl, že Česko již ukrajinské vládě předalo seznamy vojenského materiálu, který ji může poskytnout, a Kyjev nyní vybírá, co je pro něj vhodné; nyní je v řešení jen otázka, jak například dělostřeleckou munici na Ukrajinu ve válečném stavu dopravit.



Poslanec SPD Bašta zdůraznil, že nyní musíme vojensky Ukrajině ve válce proti Rusku pomoci především rychle. Za nutné považuje také, abychom se „nezbavovali materiálu, který už nepotřebujeme“, ale abychom vycházeli z potřeb Kyjeva a Ukrajině vyhovět v jejích požadavcích, a to včetně armádního vybavení.





Výhodou podle Žáčka paradoxně je, že máme zastaralé vojenské systémy po Varšavské smlouvě, jelikož na ty jsou Ukrajinci zvyklí a umí s nimi zacházet.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Pavel Růžička ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaká konkrétní výzbroj má na Ukrajinu zamířit, to Michálek na naléhání moderátora Jakuba Železného nespecifikoval. „Tady nejsme u maturitní zkoušky. To si musí rozhodnout ministryně obrany, ta má na to odborníky. Já to tady nebudu na místě vymýšlet,“ odmítl spekulovat. Podpořil však vydání veškerých zbraní, které se mohou Ukrajincům hodit.



Bartošek potvrdil, že Kyjev z České republiky dostane zbraně a munici, ze strategických důvodů však odmítl říct, co přesně na Ukrajinu z vojenského materiálu zamíří.



Došlo i na otázku vyhoštění ruských občanů, přičemž Růžička nadnesl i radikální možnost směrem k ruské ambasádě. „Poslal bych je domů,“ uhodil.



Bašta takové kroky odmítl. Upozornil především před omezením ruských občanů, kteří u nás žijí, a zdůraznil, že mnozí Rusové žijící u nás sem uprchli právě před Putinovým režimem.

Fotogalerie: - Běž domů Ivane!

K tématu sankcí Bartošek zdůraznil nutnost tvrdých sankcí. „Putin se chová jako zločinec a Evropa si bude muset vybrat. Evropa je nemocná z blahobytu a bude si muset vybrat, jestli chce blahobyt, nebo bezpečnost,“ uvedl s tím, že pokud si Evropa vybere nyní blahobyt, do budoucna přijde o bezpečnost.



Podle místopředsedy Sněmovny nyní ještě má Putin čas rozmyslet si své chování, jelikož již bezprostředně mají podle Bartoška přijít tvrdé kroky vůči Rusku.



Růžička by podpořil sankce proti „ruskému barbarství“ čímkoliv, co bude Rusko bolet. Tvrdé sankce by podpořil i Michálek.



Odstřihnutí od ruské ropy a plynu je podle Bartoška příležitost, jelikož tím oslabíme finančně Rusko a přestane mít chuť „okupovat cizí země“. „Na válku potřebujete peníze,“ podotkl.



Součástí války je podle Žáčka i šíření dezinformací. K zablokování dezinformačních webů v Česku podotkl, že je demokracie za běžných okolnost musí unést, avšak ne v době válečného konfliktu. „Beru to jako oprávněné,“ řekl a naznačil, že by se měly případně blokovat další dezinformační weby.

Fotogalerie: - Stop ruské agresi

Bašta však oponoval, že ani za války na Ukrajině nesmí Česko přestat být právním státem a svobodu projevu jde omezit pouze zákonem, ale nikoliv neziskovkami; jmenoval přitom i takzvané „české elfy“ a aktivistu Bohumila Kartouse. „Já už jsem to jednou slyšel. V roce 69! Když vzniknul Leninský svaz mladých a vysvětloval, proč se mají omezit tyto a tyto věci,“ řekl s tím, že stát může svobodu projevu v rámci dezinformací a válečné propagandy omezit, ale nikoliv prostřednictvím neziskových organizací. Stát podle něho odstupuje od své povinnosti, když válečnou propagandu nepotírá sám.



„Víte, co je na tom nejhorší? Že štvaní proti státu anebo nějaké části obyvatel stálo na začátku holocaustu. Jestliže řekneme: Je svoboda slova. Všechno je dovolený. Se vším se vypořádáme, nic nám nevadí, jestliže někdo útočí na svobodu, překrucuje fakta a štve proti někomu. A to není líbí-nelíbí. Cílně útočí. Ať už na Ukrajinu, či na náš demokratický řád, tak v tomto případě je bezpečnost státu naprosto prioritní a stát musí postupovat tak, aby ochránil Českou republiku a její občany,“ vyřkl dramaticky Bartošek.

Psali jsme: Nikam jsem neutekl, Rusové lžou. Opravdu drsné video se Zelenským Frans Timmermans zcela vážně. Důvodem Putinova útoku je prý Green Deal Německá vláda se hádá kvůli vyhození Ruska ze SWIFT. Ministr financí hodil kolegyni do odporu vidle Zeman na summitu NATO žádal tvrdší sankce. Nebo budeme koukat, jak obsazují celou Ukrajinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama