Boj o Donbas: Ukrajinci brutálně přečíslení. Tam, kde je to důležité

reklama

Anketa Má vláda pohrozit energetickým firmám mimořádným zdaněním, pokud nesníží ceny? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3831 lidí Michael Kofman a Andrea Kendall-Taylorová ve svém komentáři varují, že Rusko je oslabeno, ale ne vyřazeno z boje. Jeho reputace jako významné vojenské mocnosti utrpěla, soudí, ale nejde jen o reputaci, Rusko údajně ztratilo 25 % všech svých aktivních tanků, 30 letadel a vrtulníků a 10 000 vojáků. Sankce a emigrace vzdělaných pak budou ničit jeho už tak ne zrovna výkonnou ekonomiku. Jenže to dle autorů není důvodem Rusko odepsat jako „Potěmkinovu mocnost“.

Dotyční upozorňují, že počáteční chyby vyplývaly z předpokladu, že válka bude krátká. Ovšem ruské síly se přeskupily a na Donbasu postupují, což ukazuje, že pozice Ukrajiny není vůbec jistá. „Navíc, válka na Ukrajině minimálně ovlivnila ruské schopnosti rozsáhlého ničení. Nejsou to zmodernizované sovětské tanky nebo ruské zastaralé letectvo, co dělá NATO a USA starosti, jsou to ruské ponorky, raketové systémy, možnosti elektronického válčení, protisatelitové systémy a rozsáhlý jaderný arzenál. Tyto možnosti, kterých se válka v podstatě nedotkla, zůstávají Kremlu k dispozici,“ varuje Kofman a Kendall-Taylorová.

Dopad sankcí dle nich Rusko také ještě nepociťuje, naopak jeho zisky z exportu stoupají. A i po dopadu armádě bude Putin prý škrtat peníze jako poslední. I sankce postihující výrobu zbraní se Rusko už nějakých pár let snaží naučit obcházet. Jak experti upozorňují, Rusko není zdaleka tak osamocené, jak by si Západ přál. Vztahy s ním neplánuje přerušit ani Indie, ani Jihoafrická republika, další africké země na Rusko z obav o svou stabilitu žádné sankce neuvalily. Na Blízkém východě pak situace využívají a Rusko má stále podporu Číny.

Fotogalerie: - Pomníky roty Nazdar

Na domácí půdě pak prý není důvod očekávat, že by byl režim Vladimira Putina ohrožen, protože na nezávislá média byl učiněn zátah a podstatná část Rusů věří „hypernacionalistické“ propagandě. Čím ohroženější se bude Putin cítit, tím podle Kofmana a Kendall-Taylorové bude více používat nestandardní nástroje jako kyberútoky, dezinformační kampaně, tajné operace i jaderné zbraně. Západ by prý neměl v pomoci Ukrajině kvůli tomu polevovat, ale měl by se na to připravit.

Dle expertů se v Rusku střídají období síly a slabosti a tak by bylo záhodno nepolevit v ostražitosti. „Putin možná udělal chybu, ale ne smrtelnou,“ varují a dodávají, že dle historiků má Rusko úžasnou schopnost dát se zase do kupy. Jinými slovy, krátké období po konci studené války byl z hlediska historie okamžik a Rusko bude pro Západ problémem, který jen tak nezmizí.

Problémy ve válce s Ruskem připouští i Olexij Danilov, šéf Národní bezpečnostní rady Ukrajiny, který promluvil pro server Financial Times. Vyhrát prý bude možné jen pokud bude Západ dále dodávat moderní zbraně. V Kyjevě prý nadšení z porážek Rusů vystřídala chmurná nálada kvůli tomu, že Rusové na východě země začali postupovat a jsou krůček od obsazení Luhanska, které spolu s Doněckem tvoří průmyslový region Ukrajiny. Ukrajina podniká protiútok, ovšem zatím není jasné, jak bude úspěšný.

Kromě toho se dle Financial Times Ukrajina potýká s nedostatkem paliv, protože ruské raketové útoky zničily hlavní ukrajinskou ropnou rafinérii a sklad. Kromě toho Rusové obsadili i uhelné doly a jednu ze čtyř jaderných elektráren. Řada podniků tak prý přerušila výrobu, uvedl Danilov, který dodal, že Ukrajina může v tomto stavu vydržet dlouho, ale bude to velice těžké.

Dle Danilova má v oblasti Severodoněcku a Lysyčansku Rusko dělostřeleckou převahu a Ukrajině schází možnosti, jak ji vyrovnat. Připustil možnost, že by se ukrajinské jednotky mohly stáhnout dále do vnitrozemí, aby se přeskupily. „Dočasná ztráta území není žádná tragédie. Tou by bylo, kdybychom prohráli tuto zemi,“ uvedl a věří, že zbraně nutné k protiútoku dorazí, stejně jako že Ukrajina dobude ztracená území.

Fotogalerie: - Spát doma

Salvové raketomety mají Ukrajině poskytnout USA a Velká Británie. Nicméně, dodávky zbraní prý způsobují v Kyjevě frustraci, protože na východě jsou dle Zelenského v počtu dělostřelectva Ukrajinci přečíslení dvacet ku jedné a umírá jich 100 denně, 400 denně je pak zraněno. „Ukrajina musí sestavit šest nových brigád o 25 tisících mužích pro protiofenzívu, aby znovu získala teritoria držená Ruskem na jihu a na východě, a to včetně raketometů a dělostřelectva, letadel a tanků, nemluvě o tisících dronech,“ uvedl další bezpečností poradce z Ukrajiny.

Salvové raketomety z USA pak dostřelí jen na 80 kilometrů, jejich munice je omezená. Ukrajina by ráda měla munici s dosahem 300 kilometrů, aby mohla zasáhnout ruské zásobování. Danilov přesto věří, že zásilky zbraní budou pokračovat až do porážky Ruska, zvláště když pokračující vzdor ruskému útoku prý zlomil odpor vůči posílání silnějších zbraní. Nicméně, ruská ochota obětovat své vojáky podle něho ztěžuje schopnost držet pozice. Uvedl, že Rusko jako rozlehlá země má dostatek „kanónenfutru“.

K ukrajinskému dělostřelectvu měl poznámku také Shashank Joshi, editor pro bezpečnostní tématiku deníku The Economist. Dle něho velké ztráty ukrajinskému dělostřelectvu působí i fakt, že je špatně udržované a některé kusy se musí na opravu posílat do Polska. Ukrajina se prý se západními zbraněmi učí rychleji, než se čekalo, ale neobejde se to bez problémů. Bezpečnostní analytik Franz-Stefan Gady pak spekuloval, že se může jednat o vědomý ústupek.

Upozornil také, že je rozdíl mezi tím, když Ukrajina dostane pár desítek houfnic M777 pro obranné operace a vytvořením mechanizované záložní brigády vyzbrojené zcela západními zbraněmi, která by se měla účastnit protiofenziv.

Interesting, but perhaps a tradeoff that had to be made.

Re. absorbing Western hardware: There is a difference between integrating/deploying a few dozen M777s for defensive ops. and, e.g., standing up a Western-equipped mechanized reserve brigade for larger counteroffensives. https://t.co/gqnx9ysCqS — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) June 6, 2022

Komentoval také protiofenzivu v Severodonětsku. Dle něho se jedná o nákladnou a riskantní strategii, která ovšem využívá hlavní slabiny ruské armády, totiž nedostatku pěchoty. Bývalý voják Thomas C. Theiner pak tvrdí, že v Severodoněcku nejde o to, kdo kontroluje kolik procent území, ale jde hlavně o ztráty, které je potřeba nepříteli uštědřit co nejvyšší, což prý Ukrajina dělá. Gady k tomu všemu měl poznámku, že žádné veřejně dostupné zdroje nenaznačují, že by Rusové v Severodoněcku ztráceli podstatně více vojáků než Ukrajinci.

Psali jsme: Moc šrotu, málo lidí. Analytici nalezli důvod, proč Rusové mají problémy. A mít budou

Fixing/attriting Russian forces in urban terrain to slow down their offensive in the Donbas is a costly & risky strategy for Ukraine but directly targets a main structural weakness of ???? ground forces: lack of infantry. [Have no insights about real situation in #Severodonestk.] https://t.co/xUsAkCEEVw — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) June 4, 2022

I have not seen any reliable open source data that Russian forces are suffering substantially higher casualty rates than Ukrainian forces in the battle for Severodonetsk. https://t.co/w0HsM6xfuR — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) June 6, 2022

Psali jsme: Topolánek: „Studovals? Umíš jazyk?“ ptám se těch, co nadávají. Chtějí mě mlátit. Nepokoje v EU Lídr EU: Rusko záměrně tlačí svět do chudoby „Fiala vyhodil z okna 100 miliard,“ říká Dočekal. A ukázal prstem na velké tabu Pozornost Ukrajině. Pořád! Zelenskyj odhalil plán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama