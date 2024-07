Boj proti dezinfu v ČT a ČRo. Na objednávku. Kdo ho tlačí? Teď se zdá, že Piráti

Ve vládní mediální novele se v připomínkovém řízení objevila novinka, podle níž mají veřejnoprávní média ze zákona bojovat proti dezinformacím. Ve znění současného zákona mají veřejnoprávní média „poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“. Nyní by měl přibýt dodatek o „přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova“.

Tento dodatek do novely vložilo Ministerstvo kultury vedené Martinem Baxou (ODS), za jeho prosazením ale podle všeho stojí šéf Pirátů Ivan Bartoš. Konkrétní formu boje s dezinformacemi ale novela nevysvětluje.

V programu Pirátů před volbami do Evropského parlamentu byla tato snaha rozvedena. „V široké paletě dostupných veřejných informací je klíčové podporovat ta média a organizace, jejichž hlavním motivem není zisk, ale kvalitně odvedená žurnalistická práce a která zohledňují novinářskou etiku v čele s potvrzováním a ověřováním zdrojů. Výraznými zástupci, kteří takové standardy splňují, jsou i veřejnoprávní média. Ta jsou v ověřování informací mnohdy efektivnější než stát a těší se větší důvěře veřejnosti než politiky řízené resorty. Stát může u kritických témat ověřování faktů poptat právě u nezávislých organizací, které je pak mohou distribuovat dále do informačního prostoru,“ uvádí jeden z bodů programu s tím, že má stát spolupracovat s veřejnoprávními médii.

Ředitele Institutu H21 Adama Růžičku mrzí, že se Pirátská strana vydala směrem potlačování svobody a plurality názorů. „Tak to vypadá, že návrh na nový ‚protidezinformační‘ úkol pro ČT a ČRo pochází od Pirátské strany. Na výšce jsem tuhle partaj měl doopravdy rád a je to velké zklamání. Měl jsem za to, že tam pořád fungují nějaké principy, ale poslední roky mi přijde, že to je velikášský narcismus, a to navíc bez valné erudice,“ myslí si Růžička.

„Takovéto... Jsi mladý a máš pocit, že víš všechno lépe, a proto chceš svobodu, aby ti nikdo nenakazoval, co si máš myslet a co máš dělat. A pak zestárneš a máš pořád pocit, že víš všechno lépe, a dostaneš se k moci, a tak ostatním nakazuješ, co si mají myslet a co mají dělat,“ popisuje změnu Pirátské strany, která se dostala do vlády.

Právník a zakladatel institutu Pro Libertate Tomáš Nielsen je ještě kritičtější a tvrdí, že se tímto naplňují obavy ze státní cenzury. „Systém novodobé inkvizice se začíná uzavírat. Otakar Foltýn a Rada vlády pro paměťovou agendu vytvoří seznam státem uznaných pravd, Česká televize a rozhlas je pak budou šířit za peníze uživatelů internetu. Jen je potřeba dotáhnout sankce pro ty, kdo se oficiální pravdě vzepřou. Jak řekl novodobý Boblig z Edelstadtu: ‚Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta.‘ Ať to myslel jakkoliv,“ přidává Nielsem metaforu s nechvalně proslulým českým inkvizitorem z Kladiva na čarodějnice.

