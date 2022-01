Bojí se profesora Berana? Hrozivé ticho. Jen Flegr přišel. Došlo na věc, kterou nechtěl

reklama

Strakatý úvodem řekl, že ve chvíli, kdy sháněl oponenta Berana do svého pořadu, nedařilo se mu. Nikdo si podle něj – až tedy na Flegra, nechtěl jít proti Beranovi sednout. Jak si vysvětluje ostrakizaci či odsudek svých názorů? „Nevím, jestli ty moje názory jsou až tak kontroverzní, ale nedovedu si to vysvětlit. Přece to, že si někdo sedne naproti mně a půjde do nějaké diskuse, tak nic neztrácí, nekompromituje se tím, že se se mnou potkal, nechápu to,“ sdělil Beran. Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9014 lidí

Následně Strakatý upozornil Flegra na to, že v rozhovoru v září říkal, že přijde největší vlna a že lockdowny jsou nevyhnutelné. „A že to v lednu asi nezvládneme. Asi jste se taky pletl,“ poznamenal Strakatý. „Hrozně bych si přál, abych se pletl, ale myslím si, že z toho venku ještě nejsme. Z toho, co uvidíme, tak to bude ta vlna, ty počty... to, co naměříme, bude dvojnásobek toho, co jsme naměřili v té podzimní vlně,“ domnívá se Flegr. „Ve skutečnosti to bude šplhat ke stovce,“ dodal. Obává se, že bude chybět mnoho lidí nejen v kritické infrastruktuře, ale například i řidiči autobusů.

Flegr se také s obavami vyjádřil k omikronu. „Sleduji, co se děje v Americe a v Anglii, a je vidět, že tedy ta smrtnost této nemoci hrozně rychle narůstá,“ zmínil. „Pro mě je to velmi těžké odhadovat, neboť nemám k dispozici reálná data,“ sdělil Beran.

Beran následně hovořil o smrtnosti, kde podle něj jsme na tom, co se tohoto údaje týče, patřili k nejlepším. „Nikdy jsem nesrovnával smrtnost a úmrtnost. A my v té smrtnosti, čili z počtu zemřelých, z počtu pozitivně testovaných, jsme po celou dobu této epidemie patřili k absolutně nejlepším v Evropě a umíralo nám daleko méně lidí. Což byla obrovsky výborná vizitka zdravotnických pracovníků, kteří ukazovali, že šance člověka na to, že když se dostane v České republice do nemocnice, že zemře, je výrazně nižší než v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. A to platí dodneška,“ poznamenal.

„Mně se to nyní velmi těžko odhaduje. Já jsem si jenom prostě vydělil počty pozitivně testovaných lidmi, kteří zemřeli za poslední dva měsíce roku, kdy už se objevovala varianta omikron, a když se podíváme na smrtnost, která byla v první polovině roku a byla kolem dvou procent, to znamená, že dva lidé ze sta umírali na covid, tak tady to bylo výrazně méně než jeden člověk. Samozřejmě že je to zkresleno vysokým počtem testů a také tím, že asi tady i ta varianta mohla být,“ dodal Beran. Co se týče varianty omikron a jejího příchodu do Česka, oba muži se neshodli na tom, kdy se tak stalo. Beran uvádí dřívější datum, což Flegr neguje. Anketa Jste pro zrušení covid pasů, tedy pro to, aby neočkovaní mohli volně chodit kamkoliv? Ano 88% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17078 lidí

Podle Flegra pak v koronavirové pandemii selhali epidemiologové. „Aby neumírali senioři na covid-19, tak je potřeba se soustředit naopak na tu mladší populaci a populaci středního věku. Ty, kteří ten oheň živí. Ty, kteří tu epidemii krmí a z ní samozřejmě tu a tam to musí přeskočit na ty rizikové,“ poznamenal Flegr.

„Neudělalo se ale také to, aby se posílila činnost praktických lékařů a pomohlo se jim v tom, že my jsme viděli, že vlastně my se o ty lidi v těch nemocnicích jsme schopni postarat, ale oni tam přicházejí pozdě a mají tři komplikace. Tou jednou je pokles bílých krvinek, změna koagulace krve a komplikace z nějaké bakterie. Tyto tři věci, na ty je potřeba u právě těchto lidí, kteří vlastně mají nějaké ty rizikové faktory, patří do té rizikové skupiny, tak ti musejí dostávat léky na prevenci těchto tří komplikací. Kdežto my, dokud jsme nevěděli o těch komplikacích, tak jsme pořád říkali, ale vždyť my musíme těm lidem doporučit léky na symptomy. Až po určité době se vlastně zjistilo, že je potřeba dávat dopředu léky na to, abychom předešli těmto třem komplikacím,“ zmínil Beran.

Flegr následně hovořil o vlně omikron, kdy podle něj se jím nakazí skoro každý. Zároveň apeloval na to, že by se měli očkovat všichni, a to včetně dětí.

„Jsem člověk, který je pro očkování, ale byl jsem vždy pro to, abychom si vymezili jasně tu rizikovou skupinu a snažili jsme se tu rizikovou skupinu proočkovat. Protože mě do dneška strašně trápí, když si přečtu poslední statistiky z posledního týdne a vidím průměrný věk zemřelých, kteří byli očkováni, a ten je 74 let. A průměrný věk neočkovaných 78 let. A máme tady statisíce lidí, kteří patří do té rizikové skupiny a kteří nejsou oočkováni, a my jsme raději rezignovali na to, abychom vymysleli nějaký způsob, jak se k nim dostat, jak je proočkovat, a raději se snažíme proočkovat celou populaci, což nebude mít nikdy tak výrazný efekt, jako když proočkujeme tu rizikovou skupinu,“ řekl k očkování Beran, jenž se postavil za Iniciativu 21, která je proti povinnému očkování v jednotlivých profesních skupinách.

