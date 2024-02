Bombardování Iráku a Sýrie. „Nevyhledáváme konflikty,“ ujistil Biden

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11915 lidí útok bezpilotního letounu na základnu Tower 22 na severovýchodě Jordánska, při němž zemřeli tři američtí vojáci a 25 dalších bylo zraněno.



„Naše odpověď začala dnes,“ oznámil podle Financial Times americký prezident Biden po provedení úderů a doplnil, že v nich Spojené státy budou pokračovat „v časech a na místech, které si samy zvolí“.



Americká armáda uvedla, že bylo zasaženo 85 cílů v sedmi různých zařízeních, včetně těch, která jsou spojena s gardami Quds Forcem patřících pod Íránské revoluční gardy, jakož i s Íránem podporovanými milicemi v regionu.

„Na můj pokyn dnes americké vojenské síly zasáhly cíle v Iráku a Sýrii, které Íránské revoluční gardy a přidružené milice využívají k útokům na americké síly. Nevyhledáváme konflikty na Blízkém východě ani kdekoli jinde na světě. Ale všem, kteří se nám snaží škodit: Všem, kteří nám chtějí ublížit, odpovíme,“ doplnil Biden ve svém prohlášení na sociální síti X.

Today, at my direction, U.S. military forces struck targets in Iraq and Syria that the IRGC and affiliated militia use to attack U.S. forces. We do not seek conflict in the Middle East or anywhere else in the world. But to all those who seek to do us harm: We will respond.

Vysocí američtí představitelé podle Financial Times i agentury Reuters potvrdili, že USA při útocích použily mimo jiné i dálkové bombardéry B1. Šéf pro operace Sboru náčelníků štábů USA Douglas Sims podotkl, že bombardéry vzlétly z USA během „jediného letu bez mezipřistání“.

Mezi zasaženými zařízeními jsou dle něj operační střediska velení a řízení, zpravodajská střediska, rakety, střely, sklady bezpilotních letadel a logistická zařízení a zařízení pro zásobování municí militantních skupin a jejich sponzorů z řad íránských Islámských revolučních gard, kteří „umožnili provést útoky proti americkým a koaličním silám“.

„Tyto údery jsme dnes v noci provedli s myšlenkou, že pravděpodobně dojde ke ztrátám na životech u lidí uvnitř těchto zařízení,“ podotkl Sims.

We are bombing Iraq and Syria because our troops were attacked in Iraq and Syria.



But why do we even have troops in Syria and Iraq? Seriously, why do we have ANY troops there.



We can bomb anywhere on the planet. Why do we have troops on the ground?



pic.twitter.com/XqX69BLamv