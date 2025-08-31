Boris Šťastný narovinu: S komunisty nikdy nepůjdeme

Lékař, pražský předseda a lídr kandidátky strany Motoristé sobě Boris Šťastný byl hostem pořadu X talk, který moderoval Luboš Xaver Veselý. V úvodu rozhovoru moderátor Šťastnému, jenž je také zakladatelem sítě Alzheimer Home, poděkoval za tuto užitečnou činnost. A zeptal se, jestli žijeme ve svobodné zemi.
„Myslím si, že jedním z posledních ostrůvků svobody je televize XTV. Rodina, kterou jste vytvořili a jejíž součástí mám čest být, je rodinou svobodnou. Jinde už ale ve svobodě příliš nežijeme, bohužel,“ míní Šťastný.
Fízlování a špiclování? Turek to zastaví
Potom Veselý zmínil návrh EU, tzv. Chat Control, na sledování, šmírování lidí např. na aplikaci WhatsApp a na dalších internetových platformách. Moderátor hovořil o „bohapustém fízlování všech lidí pod záminkou ochrany před dětskou pornografií“.
„Je to strašidelná věc. Je potřeba tomu zabránit všemi dostupnými prostředky. A já už jen čekám, kdy to bude pokračovat. Když jsem mluvil o vaší televizi, říkal jsem si, kdy už přijde soudruh Rakušan s premiérem Fialou a s jejich mravokárcem plukovníkem Foltýnem a budou chtít ze zákona napojit se tady na kabely televize. A zničit ten poslední nebo jeden z posledních ostrůvků svobody slova,“ reagoval Šťastný.
Šťastný připomněl, že dle Listiny základních práv a svobod má občan právo na ochranu soukromí včetně přenášených zpráv a elektronické komunikace. „Pokud by došlo k přijetí zmíněné věci v našem právním řádu, tak by šlo skutečně o věc zničující pro celou společnost. Věřím, že se to podaří zastavit na úrovni EU. Filip Turek se jasně vyjádřil, že tuhle věc zastaví. Pokud by to většina v Evropě, která nás chce fízlovat, špiclovat a ovládat naše životy, prosadila, tak to musíme všemi silami zastavit na úrovni Parlamentu ČR. A Motoristé určitě udělají maximum,“ slíbil jejich kandidát do Poslanecké sněmovny Boris Šťastný.
Ochrana svobody je podle něj jedno ze zásadních témat, jemuž se Motoristé věnují. „Hned vedle ekonomické prosperity je to věc, ze které nikdy neslevíme,“ zdůraznil Šťastný.
Zákaz kouření v restauracích nerušme
Dalším námětem rozhovoru byla ochrana nekuřáků v českých restauracích. „Já vám řeknu úsměvnou historku. Když jsme s Petrem Macinkou dávali před pár měsíci dohromady program, tak přišel s nápadem, že by zase vrátil kouření do českých restaurací. Já jsem hned začal držet hladovku, různě jsem mu vyhrožoval vším možným. Trochu jsme se tomu zasmáli, ale nakonec jsem uznal, že doba se změnila. Můj názor na tuto věc je poměrně jednoduchý. U všech méně škodlivých výrobků, kde nedochází k hoření, to je nějaká cesta, kterou ten svět do budoucna půjde,“ vyjádřil se někdejší průkopník zákazu kouření v restauracích a naznačil možnost tolerování elektronických cigaret.
Zákaz kouření v restauracích nevnímá jako omezování osobní svobody. Zdůraznil, že hospoda je také pracoviště. „Lidé tam pracují a nemají jinou možnost. Šlo také o školy, o banky, zdravotnická zařízení. Situace se vyřešila. I postupem technologií. Svět je dnes jinde,“ zrekapituloval lékař a politik.
Nekuřácké restaurace by podle něj měly zůstat. „Nechme to, jak to je. Já si myslím, že to dnes už není téma. Svět se posunul dopředu. Není na světě civilizovaný stát, kde by to bylo jinak než u nás. Velká část populace kuřáků přechází na alternativní výrobky. Není, na druhé straně, potřeba zakazovat lidem kouřit elektronickou cigaretu v restauraci, měnit systém na zahrádkách. Už bych to všechno nechal, všichni si na to zvykli,“ zmínil Šťastný a zdůraznil, že svoboda každého jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Připomněl, že zákazu kouření v restauracích předcházel souboj zaměstnanců se zaměstnavateli. „I tabákové firmy uznaly, že než aby docházelo k žalobám ze strany zaměstnanců na zaměstnavatele a na stát, je rozumnější dojít k nějaké dohodě, která je určitou formou řešení,“ zdůraznil Šťastný.
Moderátor pak naléhal, že on chápe svobodu tak, že jako majitel restaurace by měl mít právo určovat, co se uvnitř děje. Zaměstnanci přece podepisují pracovní smlouvy, a pokud nechtějí pracovat v kuřáckém podniku, mohou jít jinam.
„Přál byste si kuřáckou nemocnici? Nebo kuřácký autobus, kuřácký taxík, kuřácké kino, divadlo, úřad? Všechno jsou to pracoviště. Lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Je to debata o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, mantinely svobody, zda v daném prostředí dáme svobodu takovou, nebo jinou. V minulosti byly kuřácké vlaky, letadla, kina, divadla, kouřilo se úplně všude. Doba se někam posunula. Svět uznal, že těch více než šedesát rakovinotvorných látek působí i na okolí. Politické reprezentace se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka, a kde budou chránit nekuřáka. A došlo ke společenskému konsensu,“ zareagoval Šťastný.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Xaver připomněl, že on sám volí v Praze. „Vám by se mohlo stát, že vás budu volit. A v tom případě se se mnou bavte jako rovný s rovným. Jak je možné, že se tak strašně zorganizovalo tažení proti kuřákům?“ zeptal se moderátor.
Host však jeho slova odmítl. „Není žádné tažení proti kuřákům. Nikdy jsem nebyl proti kuřákům. Snažil jsem se upozorňovat na rizika, říct, že jestli se jako svobodný, zletilý člověk, způsobilý k právním úkonům, rozhodnu kouřit, nebo nekouřit, je to mé svobodné rozhodnutí. Ale není žádné právo na to, abych ohrožoval jiného člověka v uzavřeném prostoru v mé blízkosti, ať už jde o kuřáka, nebo nekuřáka,“ řekl a připomněl, že ani kuřák nemusí chtít být na pracovišti s někým, kdo vykouří o třicet cigaret víc než on.
S komunisty nikdy spolupracovat nebudeme
Po dlouhotrvající debatě o kouření se moderátor konečně posunul k dalšímu tématu a zeptal se, jestli by Motoristé šli do vlády s komunisty. „Já určitě ne. Zásadně to odmítám,“ odpověděl Šťastný. Stejné je podle něj stanovisko celé strany. „Zásadně odmítáme. Komunisti jsou zlo. Všichni vědí, co napáchali. Není možné jim věřit. Je to zcela proti ideálům, na kterých Motoristé staví. My s komunisty nikdy spolupracovat nebudeme. I za cenu toho, že bychom měli být v opozici. Za cenu toho, že by tady byla nějaká jiná vláda. Na vládě s komunisty se podílet nebudeme. Kdo ve volbách podpoří Motoristy, nebude podporovat komunisty ve vládě,“ odpověděl host zjevně šokovanému moderátorovi.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská