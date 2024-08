Boxerka vzdala boj s „osobou“ z Alžírska. „Chlap legálně mlátí ženu.“ Rajchl i Šídlo ve varu

Kontroverzní účast alžírské boxerky Imán Chalífové dostala vyústění v prvním zápase na Olympijských hrách v Paříži. Zápas s italskou soupeřkou totiž trval jen 46 sekund. Angela Cariniová si už po prvním těžkém úderu vyžádala pauzu a po následujícím direktu zápas vzdala. Chalífové pak odmítla podat ruku a opustila ring v slzách.

Cariniová je přitom úřadující vicemistryní Evropy a světa a patřila mezi největší favoritky ve své váhové kategorii. Naopak Alžířanka neměla v Paříži vůbec startovat, Mezinárodní boxerská federace IBF ji totiž vyloučila z ženské kategorie po sérii testů i zkoumání DNA. V testech se ukázalo, že má vyšší než povolenou hladinu testosteronu a genderová vyšetření také prokázala přítomnost chromozomů XY, které jsou typické pro muže.

Jenže IBF je vyloučena z olympijského hnutí a turnaj pod pěti kruhy si řídí Mezinárodní olympijský výbor sám. Výbor ještě ve středu v prohlášení ujišťoval, že všichni účastníci boxerského turnaje splňují podmínky pro start v soutěži.

Stejná kontroverze jako u Chalífová se týká tchaj-wanské reprezentantky Lin Jü-tching, která byla z posledního mistrovství světa diskvalifikována ze stejného důvodu. Na olympijských hrách se ale představí v kategorii do 57 kg.

Na případ Alžířanky už předem upozorňoval předseda PRO Jindřich Rajchl, podle kterého je to vrchol genderového šílenství.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Už před několika lety jsem říkal, že genderové šílenství dosáhne svého vrcholu, až se nějaký boxer prohlásí za ženu a půjde do ringu zbít skutečnou biologickou ženu, zatímco bojovníci za ženská práva tomu budou v hledišti nadšeně aplaudovat. Dnes se tato šílenost stane skutečností,“ napsal na svém facebookovém profilu a alžírskou reprezentantku označil za muže.

„Alžírskému boxerovi jménem Imane Khelif, jenž neprošel testosteronovými testy, bylo nakonec i přes mnohé protesty umožněno startovat na OH v Paříži. Soupeřkou mu bude půvabná Italka Angela Carini. Zápas začíná ve 12.20. Já osobně si však tento ´historický okamžik´ raději nechám ujít. Dívat se na to, jak chlap legálně mlátí ženu opravdu nemusím. Z mého pohledu se jedná o amorálnost, nenormálnost a likvidaci ženského sportu v přímém přenosu,“ uvedl Rajchl.

Největší tragédie je to podle něj pro sportovkyně, které tvrdě dřou, ale transgender sportovkyním se rovnat nemohou. „A můj respekt ke všem sportovkyním, které celý život dřou, aby si splnily sen a dostaly se na olympiádu, aby je následně sestřelil v ringu podprůměrný chlap, jenž by si v mužské kategorii ani neškrtl, mi brání něčemu takovému přihlížet. Jsem jednoznačným zastáncem férovosti sportu pro ženy. A základní pilíř tohoto principu stojí na tom, že trans muži prostě v ženských sportech nemají co dělat,“ dodal Rajchl.

Stručně situaci okomentoval také miliardář Elon Musk, který reagoval na příspěvek, že „muž do ženského sportu nepatří“.

„Přesně tak,“ reagoval Musk.

Reagoval také komentátor Jindřich Šídlo, který si nebral servítky. „Abych tak řekl, jděte už všichni do prdele, je to definitivní blázinec,“ prohlásil Šídlo.

Abych tak řekl, jděte už všichni do prdele, je to definitivní blázinec. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) August 1, 2024

Situaci se pokusil trochu osvětlit komentátor Petr Honzejk, který upozorňuje, že to není ani tak výsledek progresivistického myšlení, ale jen neschopnost olympijského výboru. „Znova. Ta alžírská osoba, co mydlí ženy v olympijským ringu NENÍ trans! A to, že je na olympiádě, NENÍ výsledek nějaký ´korektnosti´ nebo ´úpadku Západu´. Je to výsledek toho, že MOV suspendoval Mezinárodní boxerskou federaci a nechal zkoumání hormonální hladiny a DNA na federacích národních,“ vysvětluje Honzejk.

„No a Alžířani si zřejmě řekli, ok, když ta medaile leží na zemi, proč ji nesebrat. A poslali tu osobu, vzdor předcházející diskvalifikaci, do Paříže. Je to děsný, je to nefér, je to nebezpečný, je to ostuda, jistě. Ale fakt to není nic, co by jakkoli souviselo se změnama pohlaví. Vykašlete se prosím aspoň na tuhle bitvu kulturní války. Ale ok, vím, nevykašlete,“ dodává Honzejk, že je to špatně, ale nemůžou za to progresivisté.

Znova. Ta alžírská osoba, co mydlí ženy v olympijským ringu NENÍ trans! A to, že je na olympiádě, NENÍ výsledek nějaký "korektnosti" nebo "úpadku Západu". Je to výsledek toho, že MOV suspendoval Mezinárodní boxerskou federaci a nechal zkoumání hormonální hladiny a DNA na… — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) August 1, 2024

Psali jsme: Rowlingová jede dál. „Není vám pomoci.“ Na ženy s penisem nevěří Změna ve Velké Británii. Ale LGBT aktivisté se bojí, že jim nová vláda nebude po vůli A už nechci slyšet o kvótách pro ženy... ÚS zarazil „řezání“ při změně pohlaví. Pozdvižení Ozdobím se páskem, podpatky a parukou... Olympijská pochodeň má být ve Francii úplně pro všechny