Brusel gratuluje Ukrajině k cestě do EU. Maďarsko upozorňuje na zásadní problém

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se snažil ve Švýcarsku přesvědčit politiky ze stovky různých zemí, že Ukrajina potřebuje skutečný mír, nikoli jen příměří.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó popsal, co by Ukrajinci měli udělat co nejdříve, pokud se jednoho dne chtějí stát členy EU. A maďarské stanovisko se podle ministra podařilo prosadit do bruselských dokumentů o procesu přistupování Ukrajiny k EU.

„V posledních dnech a týdnech se v Bruselu konala obrovská debata o podmínkách, za kterých by měla být zahájena přístupová jednání s Ukrajinou. Všichni zastáváme postoj, že respektování práv národnostních menšin by mělo být nezbytným předpokladem jakéhokoli pokroku. Některé členské země EU nechtěly o tomto stavu slyšet, ale dali jsme jasně najevo, že trváme na obnovení práv menšin, které se věnují zachování národní identity, používání mateřského jazyka a výuce svého mateřského jazyka,“ popsal maďarský postoj Péter Szijjártó na svém facebooku.

Podle maďarského ministra byla debata o tomto tématu „velmi živá“, a nakonec se do listin podařilo maďarské stanovisko zasadit.

„Tak teď máme i v Bruselu papír, že Ukrajina musí vrátit práva odebraná zakarpatským Maďarům v posledních letech,“ zdůraznil Szijjártó.

Ukrajinci požádali o vstup do EU jen čtyři dny po invazi ruských ozbrojených sil do jejich vlasti. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj požádal o okamžité přijetí do EU v rámci „nové zvláštní procedury“.

Podle agentury Reuters zahájení přístupových jednání znamená, že Maďarsko upustilo od své kritiky ukrajinských poměrů. Prozatím. „Dohoda znamená, že Maďarsko prozatím upustilo od svého odporu vůči přechodu Ukrajiny na členství v EU. Budapešť, která má úzké vazby na Moskvu, uvedla, že má pochybnosti o hodnocení Evropské komise, že Ukrajina je připravena,“ napsala agentura Reuters.

Z Evropské komise zaznělo, že Ukrajina nepochybně splní všechno, co má splnit, aby se v budoucnu mohla stát členskou zemí EU. „Velvyslanci se v zásadě shodli na vyjednávacích rámcích pro přístupová jednání Ukrajiny a Moldavska. Belgické předsednictví svolá první mezivládní konference na 25. června,“ oznámilo belgické předsednictví na sociální síti X.

„Plníme své sliby a budeme vás podporovat na cestě ke členství,“ doplnil na stejné sociální síti předseda Evropské rady Charles Michel. Ukrajincům k zahájení jednání pogratulovala i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Gratulujeme Ukrajině a Moldavsku. Je to obrovský krok vpřed na vaší cestě do EU. Evropská komise vám bude stát při vaší cestě po boku,“ přislíbila Leyenová.

„Belgie a Komise se snažily dosáhnout dohody, než Maďarsko převezme rotující předsednictví od 1. července na šest měsíců,“ připomněla agentura Reuters zemi, jež ve druhé polovině roku 2024 EU povede jako předsednická země.

Server Deutsche Welle k tématu doplnil, že kandidátské země pravděpodobně čekají roky nutných reforem, než splní kritéria pro přijetí do EU.