Bruselské ptydepe a konec svobody slova

Nikdy bych neřekl, že napíšu následující větu: Je dobré se někdy začíst do dokumentů Evropské unie, protože se tam lze dozvědět leccos, co by nám jinak k naší škodě mohlo uniknout. Donedávna jsem měl za to, že eurounijní dokumenty jsou psány nečitelným stylem (to je stále pravda) a že jejich obsahová hodnota se aproximativně blíží nule. Jak jsem se mýlil!

reklama

Na radu jednoho zámořského přítele, který má o naší a evropské situaci lepší přehled než 99% českých novinářů, jsem se začetl do materiálu dostupného na stránkách Evropského parlamentu (dostupné zde). Jmenuje se to „Zpráva o zahraničním vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací“ a nese to datum 8. února 2022. Předkládá to – jak jinak – „Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací“.

Co je toho obsahem? Vychází se zde například z konstatování, že „zahraniční vměšování, manipulace s informacemi a dezinformace představují porušení základních svobod projevu a informací, které jsou zakotveny v článku 11 Listiny základních práv Evropské unie, a ohrožují jak tyto svobody, tak demokratické procesy v EU a jejích členských státech, jako je konání svobodných a spravedlivých voleb; vzhledem k tomu, že cílem zahraničního vměšování je překrucování faktů a předkládání nepravdivých informací, umělé nafukování jednostranných argumentů, diskreditace informací s cílem degradovat politický diskurz a v konečném důsledku podkopat důvěru ve volební systém, a tedy i v samotný demokratický proces.“ A dále zde čteme, že „zahraniční vměšování představuje jednání, které ohrožuje nebo negativně ovlivňuje hodnoty, demokratické postupy, politické procesy, bezpečnost států a občanů a schopnost zvládat výjimečné situace; vzhledem k tomu, že toto vměšování má manipulativní povahu a je prováděno a financováno záměrně a koordinovaně; vzhledem k tomu, že osoby odpovědné za takové vměšování, včetně jejich zástupných aktérů na jejich vlastním území i mimo něj, mohou být státními či nestátními subjekty a často je při jejich zahraničním vměšování podporují političtí pomocníci v členských státech, kteří na základě podpory zahraničních strategií získávají politické a ekonomické výhody; vzhledem k tomu, že skutečnost, že zahraniční aktéři využívají domácí zástupce a spolupracují s domácími spojenci, stírá hranice mezi zahraničním vměšováním a vnitřní diverzí.“

Shledává se tu „potřeba koordinované strategie proti zahraničnímu vměšování“ a také „Budování odolnosti posilováním situačního povědomí, mediální a informační gramotnosti, plurality médií, nezávislé žurnalistiky a vzdělávání“. Ona uvedená „potřeba koordinované strategie EU proti zahraničnímu vměšování“ se má realizovat řadou způsobů, např.: „aby členské státy EU podpořily víceúrovňovou, koordinovanou a meziodvětvovou strategii, jakož i odpovídající finanční zdroje s cílem poskytnout EU a jejím členským státům náležité politiky zaměřené na prognózy a odolnost i nástroje odstrašování, které jim umožní bojovat proti všem hybridním hrozbám a útokům organizovaným zahraničními státními i nestátními subjekty“.

Co přesně toto bruselské ptydepe doopravdy znamená? Citujme aspoň trochu konkrétní artikul: „(iniciativa) vyzývá zejména EU a její členské státy, aby navýšily zdroje a prostředky přidělené subjektům a organizacím v celé Evropě a po celém světě, jako jsou analytická střediska a ověřovatelé faktů, jejichž úkolem je monitorovat a zvyšovat informovanost o závažnosti hrozeb, včetně dezinformací; zdůrazňuje klíčovou úlohu EU v širším strategickém smyslu; vyzývá k posílení prognostické kapacity a interoperability EU a jejích členských států s cílem zajistit solidní připravenost, pokud jde o předvídání, prevenci a zmírňování zahraniční manipulace s informacemi a vměšování, posílit ochranu jejich strategických zájmů a infrastruktury a zapojit se do mnohostranné spolupráce a koordinace s cílem dosáhnout společného chápání této otázky na příslušných mezinárodních fórech“. V překladu do češtiny: dávat ve všech členských zemích EU stále víc a víc peněz na udavačské platformy tymu Manipulátoři, Demagog, Evropské hodnoty, Neovlivní, Čeští elfové, Semantic Visions či Konšpirátori.sk.

Tyhle party najaté na diskreditaci, nálepkování a očerňování tzv. alternativních informačních zdrojů se staví jako věrohodná protiváha, která „ví, kde je pravda a jaká je“. Nikdy se ale od nich nedozvíme, z čeho tu svou „pravdu“ odvozují a čemu asi tak může sloužit. Když však jdete pod povrch jevů, tak zjistíte zajímavé politické vazby takových aktivit, o nichž poslanec za Piráty Martínek prohlásil, že jsou činěny „ve volném čase“. Martínek to řekl v roce 2019, když navrhoval na státní vyznamenání Petra Nutila, zakladatele webu Manipulátoři.

Vezměme jej tedy za příklad – jeden za všechny. Je veřejně známo, že Nutil (ten „nezávislý pravdoznalec“), dlouhá léta pracuje pro velmi konkrétní politické kruhy. V roce 2016 spolupracoval na volební kampani Jana Horníka (STAN). V roce 2018 se podílel na úspěšné senátní kampani Miroslava Balatky (nestraník za STAN). V roce 2020 se podílel na krajské kampani Starostů a nezávislých v Karlovarském kraji, stejně jako na úspěšné senátní kampani Miroslava Plevného. A jak si můžete přečíst už i na Wikipedii, v roce 2021 spolupracoval na parlamentní kampani koalice Pirátů a Starostů v Karlovarském kraji (pro STAN). STAN získal historicky první poslanecký mandát v tomto kraji pro Jana Kuchaře. Tomu se u našich hledačů pravdy říká nestrannost.

Psali jsme: Vypnuté weby: Tyto všechny umlčeli. Smutná tečka za svobodnou dobou Cenzura je návrat k totalitě, varuje bývalý senátor Valenta Oni to chystali. Fialovo blokování webů: Mrazivé odhalení To se bude opakovat. Je to nelegální. Právník k blokování webů

Ale to ještě není vše. Čtěme dále v oné Zprávě: „EU a její členské státy musejí vytvořit věrohodné nástroje na odstrašování. V současné době EU a její členské státy nemají de facto žádný zvláštní režim sankcí, které by se vztahovaly na zahraniční vměšování a dezinformační kampaně organizované zahraničními aktéry.“ Nebo: „Je nutné navýšit lidské i finanční zdroje, aby bylo možné čelit výzvám v oblasti hrozeb, které se neustále vyvíjejí. Zadruhé by orgány EU měly provést důkladný přezkum svých služeb a sítí s cílem zmírnit bezpečnostní rizika a zajistit, aby nebyly v oblasti bezpečnosti závislé na zahraničních technologiích. A konečně je třeba také zajistit zvyšování informovanosti všech zaměstnanců a jejich náležité proškolení a vedení, aby došlo ke zmírnění a řešení kybernetických i nekybernetických bezpečnostních rizik“.

Či opravdový klenot: „Klíčovou úlohu při zajišťování zdravého diskusního prostředí mají novináři. Ti však utrpěli značné finanční ztráty v důsledku digitalizace, zejména proto, že reklamní systémy zvýhodňují, jak se zdá, emotivní obsah, včetně emotivních názorů a dezinformací, před kvalitní žurnalistikou. Jednotliví novináři, kteří se zabývají citlivými tématy, se často také stávají oběťmi obtěžování a organizovaného vyhrožování. Je tak důležité hájit nezávislost kvalitních sdělovacích prostředků a zároveň hledat způsoby, jak zpravodajským společnostem a novinářům poskytovat podporu, a to jak finanční, tak proti obtěžování.“ A tomu celému má velet – kdo jiný, než místopředsedkyně EK „pro hodnoty a transparentnost“ Věra Jourová.

Opět si to přeložme: Evropská administrativa sestaví rejstřík povolených „pravd“, to, co se od něj bude sebeméně odchylovat, označí za dezinformaci, vydetekuje jejich původce a šiřitele dobře placenými neziskovkáři a postaví na pranýř. Naproti tomu potečou (jako by se to už dnes nedělo, o dotacích z evropské kasičky pro různá liberální média u nás i v dalších postkomunistických zemích jsme v této rubrice již dříve obšírně psali) značné peněžní zdroje pro počínání těch „správných“ novinářů s těmi „správnými“ názory, a to i kdyby už neměli ani jediného čtenáře či diváka, prostě proto, že jejich chronickému lhaní a pomlouvání občané většinově už nevěří. Co na tom. V Bruselu je zřejmě oblíbená píseň „Poručíme větru, dešti“…

Co bude následovat? Návrh výše řečeného Zvláštního výboru vezme za svůj Evropská komise, odklepne Evropský parlament a budeme mít další zákonný klacek k likvidaci názorových oponentů.

Když se dokument schvaloval, našla se jediná osoba statečná natolik, aby vystavila votum separátům, zvláštní stanovisko, samozřejmě nesouhlasné s tím schváleným většinou. Šlo o Clare Dalyovou z parlamentní skupiny LEFT. Napsala toto: „Zahraniční vměšování je vážnou společenskou újmou a zasluhuje si zvláštní pozornost, ale není ani nové, ani jím utrpí výhradně Evropa. Nejzávažnějším a nejsystémovějším příkladem zasahování do demokratických procesů v Evropské unii je velká koncentrace zahraničního i evropského kapitálu, který ovlivňuje zákonodárství a tvorbu politiky. Většina členů zvláštního výboru INGE tuto skutečnost téměř neuznává a místo toho sleduje zavádějící narativ o Evropě, která je obětí v rukou nepřátelských geopolitických protivníků. Vyšetřování bylo využito ke zveličení hrozby ruského a čínského vměšování, k ignorování skutečných příčin krize politické legitimity v Evropě, ke stigmatizaci nesouhlasu s oficiální zahraniční politikou EU a k vytvoření přísně bezpečnostních důvodů k omezování svobody projevu a dalších základních práv. Výsledná zpráva tak postrádá rovnováhu a objektivitu, a přestavuje tedy sama o sobě dezinformaci. Za určitou formu zahraničního vměšování je třeba považovat skutečnost, že v ní převládají „odborníci“ z řad podporovatelů transatlantických vztahů a z analytických středisek NATO, kteří lobbují za zájmy profitující z konfliktu. Politický směr, ke kterému se Unie v této zprávě zavazuje, představuje vážné dlouhodobé poškození demokratického charakteru evropských společností. Příští generace budou litovat, že tento dokument vůbec vznikl.“ Co dodat? Pravda. Ale hodně smutná.

Mimochodem jediná česká zástupkyně v tom výboru, pirátka Markéta Gregorová, hlasovala jak? Hádejte, můžete jednou!

Psali jsme: Někdo řekl: Tohle je dezinformace, vypínáme. To nebylo ani za Rakouska. Další krok může být jako Čína, varuje vývojář Vávra Ministerstvo vnitra představilo další zakázané téma Cenzorova vlastní branka. Natře vědec Moravec své kolegy z ČT? Dezinformační poradce Petra Fialy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.